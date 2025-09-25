Petit Planet: Αυτό είναι το Animal Crossing των δημιουργών του Genshin Impact

Η MiHoYo, γνωστή διεθνώς ως HoYoverse, συνεχίζει ασταμάτητα την πορεία της στην παγκόσμια αγορά του gaming, διευρύνοντας συνεχώς τα είδη στα οποία επενδύει. Μετά το τεράστιο ενδιαφέρον που προκάλεσε το Honkai: Nexus Anima – το οποίο θυμίζει έντονα τη λογική των παιχνιδιών Pokemon – το στούντιο ανακοίνωσε τώρα ένα νέο project. Πρόκειται για το Petit Planet, το πρώτο του life simulation παιχνίδι, που φέρνει έντονες αναφορές στο Animal Crossing και το The Sims.

Η κινεζική εταιρεία έχει ήδη κατακτήσει εκατομμύρια παίκτες με τίτλους όπως το Genshin Impact και το Honkai: Star Rail. Τώρα δείχνει διάθεση να εισέλθει σε μια διαφορετική κατηγορία, αυτή των “cozy life sims”, παιχνιδιών δηλαδή που συνδυάζουν χαλαρή ατμόσφαιρα με δημιουργικές δραστηριότητες. Το Petit Planet παρουσιάζεται ως “cosmic life simulation”, με στόχο να παντρέψει τη χαλαρή εμπειρία με ένα διαστημικό σκηνικό.

Από την πρώτη στιγμή, οι ομοιότητες με το Animal Crossing είναι εμφανείς. Η ανακοίνωση έκανε λόγο για “μοναδικούς γείτονες” με τους οποίους οι παίκτες θα αλληλεπιδρούν, κάτι που θυμίζει άμεσα τη φιλοσοφία της Nintendo. Ωστόσο, η MiHoYo δεν αρκείται στην απλή μίμηση. Προσθέτει ένα εξωπλανητικό twist, καλώντας τους παίκτες να φροντίσουν και να αναπτύξουν τον δικό τους πλανήτη.

Στο Petit Planet, ο παίκτης ξεκινά με έναν μικρό πλανήτη τον οποίο πρέπει να εξελίξει σταδιακά. Μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, ο κόσμος αυτός μεγαλώνει και, σε δεύτερη φάση, μπορεί να συνδεθεί με άλλους πλανήτες ώστε να σχηματίσουν μαζί ένα ολόκληρο γαλαξία. Το στοιχείο της κοινοτικής δημιουργίας και του διαμοιρασμού περιεχομένου είναι εμφανές και αναμένεται να παίξει κεντρικό ρόλο στην εμπειρία.

Οι βασικές δραστηριότητες ακολουθούν τη γνώριμη συνταγή των life sims: ψάρεμα, καλλιέργεια φυτών, μαγείρεμα, εξόρυξη πόρων, κατασκευές και χειροτεχνίες. Οι παίκτες θα μπορούν επίσης να ντύνουν τους χαρακτήρες τους, να σχεδιάζουν σπίτια, να οργανώνουν τον χώρο τους και να δημιουργούν μοναδικές γωνιές. Το παιχνίδι δίνει χώρο στην προσωπική έκφραση, κάτι που είναι βασικό ζητούμενο για τους λάτρεις του είδους.

Πέρα από την καθημερινότητα στον πλανήτη, το παιχνίδι δίνει έμφαση στις σχέσεις που θα χτίζουν οι παίκτες με τους συντρόφους τους. Η σύνδεση με άλλους πλανήτες δεν είναι απλώς τεχνικό χαρακτηριστικό, αλλά εμπλουτίζεται με αλληλεπιδράσεις και συνεργασίες. Το trailer δείχνει τους παίκτες να εγκαταλείπουν τα δικά τους νησάκια και να ταξιδεύουν σε άγνωστες περιοχές για να ανακαλύψουν νέες συνταγές, να συλλέξουν σπάνια πλάσματα και να αναπτύξουν ακόμα περισσότερο τον κόσμο τους.

Το Galactic Bazaar θα λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος, ένας χώρος συνάντησης όπου οι παίκτες θα μοιράζονται εμπειρίες και θα κοινωνικοποιούνται μετά από τις καθημερινές δραστηριότητες. Η διάσταση αυτή, που συνδυάζει την προσωπική πρόοδο με την κοινοτική ζωή, φαίνεται να αποτελεί κεντρικό πυλώνα στο όραμα της HoYoverse για το παιχνίδι.

Αν και το Petit Planet θυμίζει έντονα το Animal Crossing, η MiHoYo φαίνεται αποφασισμένη να δώσει μια δική της ταυτότητα. Η διαστημική θεματολογία, η έννοια της ανάπτυξης ολόκληρων πλανητών και η δυνατότητα δημιουργίας γαλαξιών μέσω συνεργασίας φέρνουν μια νέα διάσταση στο cozy life sim είδος.

Παράλληλα, στοιχεία που παραπέμπουν στο The Sims – όπως η δυνατότητα σχεδίασης εσωτερικών χώρων ή η επιλογή ρούχων – εμπλουτίζουν το gameplay και ενισχύουν την αίσθηση ελευθερίας. Η ισορροπία ανάμεσα στη δημιουργία, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την εξερεύνηση δείχνει να είναι ο βασικός στόχος του παιχνιδιού.

Το Petit Planet βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης και αναμένεται να κυκλοφορήσει σε PC και mobile, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τις ημερομηνίες.