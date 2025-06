Phil Spencer: Το μέλλον του Xbox για την 25η επέτειο περιλαμβάνει και νέο Halo

Καθώς πλησιάζει το 2026, μια χρονιά-ορόσημο για το Xbox που συμπληρώνει τότε 25 χρόνια ζωής, ο Phil Spencer, επικεφαλής της Microsoft Gaming, έδωσε μια πρώτη γεύση από τα μεγαλεπήβολα σχέδια της εταιρείας για τον εορτασμό αυτής της σημαντικής επετείου. Στο τέλος της παρουσίασης Xbox Games Showcase, ο Spencer αποκάλυψε μερικά από τα κορυφαία παιχνίδια που αναμένεται να δούμε τη χρονιά εκείνη, με τίτλους που επιστρέφουν δυναμικά αλλά και υπαινιγμούς για τη μεγάλη επιστροφή ενός «κλασικού» franchise του Xbox.

Σύμφωνα με τον Spencer, το 2026 θα είναι η χρονιά κυκλοφορίας για το Fable, το Gears of War: E-Day και το νέο κεφάλαιο της σειράς Forza. Πρόκειται για σειρές που έχουν σηματοδοτήσει διαφορετικές εποχές για την πλατφόρμα και συνεχίζουν να αποτελούν βασικούς πυλώνες της ταυτότητας του Xbox. Ωστόσο, ο πιο έντονος υπαινιγμός του Spencer αφορά την επιστροφή μιας «κλασικής» σειράς που συνδέεται με την απαρχή της κονσόλας – μια φράση που για πολλούς δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας: όλα δείχνουν προς την κατεύθυνση του Halo.

Το Halo, ένας από τους πιο σημαντικούς τίτλους στην ιστορία των video games, φαίνεται πως επιστρέφει δριμύτερο, με περισσότερα από ένα project σε εξέλιξη. Μεταξύ αυτών, φημολογείται πως περιλαμβάνεται και ένα ανανεωμένο remaster του αρχικού Halo: Combat Evolved του 2001, που ενδεχομένως να κυκλοφορήσει ακόμα και για το PS5 – μια κίνηση που φανερώνει τη στρατηγική διεύρυνσης της Microsoft και πέρα από τα παραδοσιακά της όρια.

Ήδη από το 2024, η Microsoft είχε ανακοινώσει την αλλαγή κατεύθυνσης για τη σειρά Halo, εγκαταλείποντας τη δική της μηχανή γραφικών και υιοθετώντας την Unreal Engine της Epic Games. Παράλληλα, η 343 Industries, το στούντιο που διαχειρίζεται το franchise, μετονομάστηκε σε Halo Studios, υποδηλώνοντας τη δέσμευση της Microsoft για ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του παιχνιδιού. Σχετικές εικόνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν πρώιμες εκδόσεις ενός τίτλου Halo φτιαγμένου στην Unreal Engine 5, προκαλώντας ενθουσιασμό στους fans.

Η προοπτική να κυκλοφορήσουν μέσα στο ίδιο έτος τέσσερα από τα σημαντικότερα franchise του Xbox – Fable, Forza, Gears of War και Halo – μοιάζει με εορταστικό αφιέρωμα στην κληρονομιά της κονσόλας. Είναι μια κίνηση με συμβολική και εμπορική αξία, που δείχνει ότι η Microsoft επενδύει στη νοσταλγία αλλά και στο μέλλον του brand.

Όσον αφορά το παρόν, η χρονιά που διανύουμε δεν είναι λιγότερο πλούσια. Το Call of Duty: Black Ops 7 από την Activision είναι προ των πυλών, όπως και το The Outer Worlds 2 από την Obsidian. Οι φίλοι του Gears of War μπορεί να χρειαστεί να περιμένουν μέχρι το 2026 για το E-Day, αλλά στο μεταξύ θα έχουν την ευκαιρία να ξαναζήσουν την εμπειρία του πρώτου παιχνιδιού μέσα από το remaster Gears of War 1 Reloaded, που κυκλοφορεί τον Αύγουστο.

Η επερχόμενη χρονιά μοιάζει να είναι καθοριστική για την πλατφόρμα Xbox, τόσο από πλευράς τίτλων όσο και σε επίπεδο ταυτότητας. Αν επιβεβαιωθούν οι εικασίες για την επιστροφή του Halo με νέα δυναμική, τότε το 2026 ενδέχεται να αποτελέσει μια από τις πιο καθοριστικές στιγμές στην ιστορία της κονσόλας.