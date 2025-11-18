Philips Evnia 27M2N6501L: Επιδόσεις QD-OLED υψηλής ποιότητας σε προσιτή τιμή

Η Philips Monitors ανακοινώνει την κυκλοφορία της νέας Philips Evnia 27M2N6501L, μιας οθόνης QD-OLED, εξοπλισμένης με τεχνολογίες αιχμής, για ατελείωτη απόλαυση σε παιχνίδια, ψυχαγωγία, δημιουργία περιεχομένου και πολλά περισσότερα. Σχεδιασμένη για όλους όσους επιθυμούν απίστευτη απόδοση και εξαιρετική αξία, αυτή η οθόνη συνδυάζει τα καλύτερα και από τους δύο κόσμους, προσφέροντας μερικές από τις πιο συναρπαστικές και υψηλής ζήτησης τεχνολογίες της εποχής μας, σε μια ευρέως προσιτή τιμή.

Βασικά χαρακτηριστικά

Η τεχνολογία QD-OLED προσφέρει κορυφαία οπτική απόδοση

Οι εικόνες CrystalClear με ανάλυση QHD 2560 x 1440 pixel προσφέρουν εξαιρετική λεπτομέρεια και ακρίβεια

Ο εξαιρετικά γρήγορος ρυθμός ανανέωσης 240 Hz εξασφαλίζει ομαλές μεταβάσεις, ακόμη και στα πιο έντονα, γεμάτα δράση παιχνίδια

Συμβατότητα με G-Sync για gameplay χωρίς “σκισίματα”

Το Ambiglow, βελτιωμένο με AI, δημιουργεί ένα πλούσιο, καθηλωτικό εφέ φωτός και χρώματος

Το HDMI 2.1 επιτρέπει στους χρήστες να συνδέσουν την κονσόλα ή τον υπολογιστή τους και να παίξουν στο μέγιστο των επιδόσεων

Η εγγύηση 3 ετών για την OLED και η αναβάθμιση του firmware μέσω USB προσφέρουν επιπλέον σιγουριά

Κάνοντας το gaming επόμενης γενιάς προσιτό

Το καθηλωτικό αποτέλεσμα της τεχνολογίας QD-OLED την καθιστά μία από τις πιο περιζήτητες σήμερα, όμως αυτού του είδους η ποιότητα συνοδεύεται συχνά από “τσουχτερή” τιμή. Κάτι που δεν ισχύει για τη Philips Evnia 27M2N6501L. Το συγκεκριμένο μοντέλο φέρνει την απολαυστική εμπειρία της τεχνολογίας QD-OLED στα χέρια κάθε χρήστη που επιθυμεί πολυτέλεια, χωρίς να διαθέτει… πολυτελή προϋπολογισμό.

Όταν ο λόγος φτάνει στα καινοτόμα χαρακτηριστικά, η Philips Evnia 27M2N6501L ξεπερνά σταθερά τις προσδοκίες της κατηγορίας της. Καταρχάς, η οθόνη QD-OLED συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία των τεχνολογιών OLED και quantum dot, προσφέροντας ζωντανά χρώματα, βαθύ μαύρο και γωνίες θέασης χωρίς περιορισμούς, για εικόνες τόσο εντυπωσιακές, που δύσκολα θα δείτε αλλού. Το gaming και η ψυχαγωγία σε αυτό το είδος οθόνης αποτελούν αληθινή πρόσκληση για να ανακαλύψετε έναν εντελώς νέο κόσμο εμπειριών.

Ωστόσο, τα εξαιρετικά γραφικά είναι μόνο ένα μέρος της υπόσχεσης της Philips Evnia 27M2N6501L, καθώς η ταχύτητά της είναι ομοίως αψεγάδιαστη. Με έναν εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό ανανέωσης 240 Hz, ακόμη και τα πιο έντονα, γεμάτα δράση παιχνίδια παραμένουν ομαλά και ελεύθερα καθυστέρησης (lag-free), χωρίς φαινόμενα ghosting ή κόμπιασματα κίνησης, εξασφαλίζοντας ότι τίποτα δεν εμποδίζει την απόλαυση. Η εμπειρία παιχνιδιού ενισχύεται ακόμη περισσότερο από πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως τα Smart Crosshair, Stark ShadowBoost και Smart Sniper. Και σαν να μην έφταναν αυτά, το AI-enhanced Ambiglow αναλύει το περιεχόμενο της εικόνας στην είσοδο και εκπέμπει έγχρωμο φως δημιουργώντας ένα εφέ που περικλείει τον θεατή και κάνει την προβολή ακόμη πιο συναρπαστική.

Πέρα από τη δύναμη του QD-OLED, η Philips Evnia 27M2N6501L προσφέρει εικόνες CrystalClear με ανάλυση Quad HD 2560 x 1440 pixels, μια οπτική απόδοση που ενισχύεται περαιτέρω από Υψηλή Δυναμική Περιοχή, 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα και πραγματικό βάθος χρώματος 10-bit, για εκπληκτικά ομαλές και ρεαλιστικές εικόνες. Η ακρίβεια και η ευκρίνεια που προσφέρουν αυτές οι τεχνολογίες εγγυώνται ένα αποτέλεσμα που… αφήνει το στόμα ανοικτό, είτε οι χρήστες παίζουν παιχνίδια, παρακολουθούν ταινίες, δημιουργούν υψηλής ποιότητας οπτικό περιεχόμενο, είτε χειρίζονται λογισμικό CAD-CAM ή γραφικών 3D.

Συνδεδεμένη με όλα όσα κάνετε

Για χρήστες που αναζητούν ευκολία, προσαρμοστικότητα και συνδεσιμότητα, η Philips Evnia 27M2N6501L τα προσφέρει όλα. Το Evnia Precision Center επιτρέπει την πλήρη εξατομίκευση της εμπειρίας, προσαρμόζοντας το παιχνίδι ώστε να ταιριάζει απόλυτα στο προσωπικό στιλ κάθε χρήστη. Παράλληλα, η λειτουργία MultiView προσφέρει ενεργή διπλή σύνδεση και προβολή, επιτρέποντας την ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών συσκευών για πραγματικά απρόσκοπτο multitasking.

Το HDMI 2.1 επιτρέπει στους gamers να συνδέουν την κονσόλα ή τον υπολογιστή τους και να παίζουν άμεσα στο μέγιστο των επιδόσεων ή να αξιοποιούν τους εγγενώς υψηλούς ρυθμούς ανανέωσης και ανάλυσης, μεγιστοποιώντας έτσι τις δυνατότητες της GPU τους. Επιπλέον, οι οθόνες OLED και QD-OLED της Philips καλύπτονται από τριετή εγγύηση κατασκευαστή, η οποία περιλαμβάνει κάλυψη OLED και QD-OLED burn-in.

Τέλος, η Philips Evnia 27M2N6501L εξασφαλίζει ότι κάθε λεπτό μπροστά της είναι όσο το δυνατόν πιο άνετο από φυσικής άποψης, χάρη σε μια σειρά εργονομικών και φιλικών προς τα μάτια χαρακτηριστικών, όπως η λειτουργία LowBlue, η τεχνολογία Flicker-Free, η πλήρως ρυθμιζόμενη βάση και άλλα.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Η Philips Evnia 27M2N6501L είναι διαθέσιμη προς πώληση από τα μέσα Νοεμβρίου σε προτεινόμενη τιμή λιανικής των 419,00€.