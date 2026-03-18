PicII-503: Εντοπίστηκε άστρο ηλικίας 12 δισ. ετών γεμάτο άνθρακα

Σύνοψη

Αστρονόμοι εντόπισαν το αρχέγονο άστρο PicII-503 στον νάνο γαλαξία Pictor II, ηλικίας 10 έως 12 δισεκατομμυρίων ετών.

Η ανάλυση δεδομένων από το παρατηρητήριο NOIRLab αποκαλύπτει ότι το άστρο διαθέτει 1/40.000 λιγότερο σίδηρο από τον Ήλιο, αλλά 1.500 φορές υψηλότερη αναλογία άνθρακα.

Η συγκεκριμένη χημική σύσταση αποτελεί την πρώτη άμεση απόδειξη ότι το άστρο σχηματίστηκε από τα υλικά μιας «ασθενούς» έκρηξης supernova της πρώτης γενιάς άστρων του Σύμπαντος.

Το εύρημα εξηγεί την προέλευση των πλούσιων σε άνθρακα άστρων που παρατηρούνται συχνά στην άλω του δικού μας γαλαξία, υποδεικνύοντας ότι προέρχονται από αρχαίους νάνους γαλαξίες που συγχωνεύτηκαν με τον Milky Way.

Αρχέγονο άστρο PicII-503: Τα ίχνη των πρώτων supernova

Η μελέτη του πρώιμου Σύμπαντος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον εντοπισμό και την ανάλυση χημικών ιχνών που άφησαν πίσω τους τα πρώτα άστρα. Πρόσφατα, ερευνητές με επικεφαλής επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ ανακοίνωσαν μέσω του περιοδικού Nature Astronomy τον εντοπισμό ενός σπάνιου αστρικού απολιθώματος. Αξιοποιώντας την κάμερα Dark Energy Camera (DECam), η οποία είναι εγκατεστημένη στο τηλεσκόπιο Víctor M. Blanco 4 μέτρων στη Χιλή –μια εγκατάσταση του προγράμματος NOIRLab του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών των ΗΠΑ (NSF)–, η ομάδα ανακάλυψε ένα εξαιρετικά φτωχό σε μέταλλα άστρο που επαναπροσδιορίζει τα μοντέλα της αστρικής νουκλεοσύνθεσης. Το άστρο αυτό, με την ονομασία PicII-503, λειτουργεί ως μια χρονοκάψουλα που διατηρεί αναλλοίωτη τη χημεία της κοσμικής αυγής.

Τι είναι το άστρο PicII-503 και ποια η σύστασή του;

Το PicII-503 είναι ένα άστρο ηλικίας 10 έως 12 δισεκατομμυρίων ετών στον νάνο γαλαξία Pictor II. Αποτελεί το πρώτο ξεκάθαρο δείγμα άστρου δεύτερης γενιάς, με 1/40.000 λιγότερο σίδηρο και 1/160.000 λιγότερο ασβέστιο από τον Ήλιο, αλλά με αναλογία άνθρακα 1.500 φορές μεγαλύτερη, υποδεικνύοντας ότι σχηματίστηκε από τα υπολείμματα μιας πρώιμης, ασθενούς supernova.

Η μηχανική των ασθενών Supernova και η αστρική νουκλεοσύνθεση

Για να κατανοηθεί η σημασία του PicII-503, απαιτείται η αναδρομή στις συνθήκες που επικρατούσαν αμέσως μετά το Big Bang. Το Σύμπαν αποτελούνταν αποκλειστικά από υδρογόνο, ήλιο και ίχνη λιθίου. Τα πρώτα άστρα (γνωστά ως Πληθυσμός ΙΙΙ) ήταν κολοσσιαία, με μάζες δεκάδες ή και εκατοντάδες φορές μεγαλύτερες από τον Ήλιο. Στον πυρήνα τους, μέσω της πυρηνικής σύντηξης, άρχισαν να σφυρηλατούν τα πρώτα βαρύτερα στοιχεία –αυτά που οι αστρονόμοι ονομάζουν συλλογικά «μέταλλα»– όπως ο άνθρακας, το οξυγόνο και, τελικά, ο σίδηρος.

Όταν ένα τέτοιο τεράστιο άστρο φτάνει στο τέλος του κύκλου ζωής του, αναπτύσσει μια δομή που θυμίζει τα στρώματα ενός κρεμμυδιού. Τα ελαφρύτερα στοιχεία, όπως ο άνθρακας, βρίσκονται στα εξωτερικά στρώματα, ενώ τα βαρύτερα, όπως ο σίδηρος, συγκεντρώνονται βαθιά στον πυρήνα. Η κρατούσα θεωρία πρότεινε ότι ο θάνατος αυτών των γιγάντων συνοδευόταν πάντα από ακραία βίαιες εκρήξεις supernova, οι οποίες διασκόρπιζαν όλα τα παραχθέντα στοιχεία στο διαστρικό κενό.

Ωστόσο, η χημική υπογραφή του PicII-503 υποστηρίζει ένα διαφορετικό, εξίσου κρίσιμο μοντέλο: το «ασθενές supernova» (faint supernova). Σύμφωνα με αυτό, η έκρηξη του αρχέγονου άστρου δεν διέθετε αρκετή ενέργεια για να εκτινάξει τα εσωτερικά, βαρύτερα στρώματα. Ως αποτέλεσμα, ο σίδηρος και το ασβέστιο παγιδεύτηκαν στον καταρρέοντα πυρήνα του νεκρού άστρου (πιθανώς σχηματίζοντας μια μαύρη τρύπα), ενώ μόνο τα εξωτερικά στρώματα, πλούσια σε άνθρακα, εκτοξεύτηκαν στο Διάστημα. Το νέφος αερίου που προέκυψε μολύνθηκε αποκλειστικά από αυτόν τον άνθρακα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη γέννηση του PicII-503.

Η σημασία των νάνων γαλαξιών

Η ανακάλυψη δεν απαντά μόνο στο ερώτημα του πώς διαμορφώθηκαν τα πρώτα στοιχεία, αλλά προσφέρει λύση και σε ένα μακροχρόνιο αστρονομικό μυστήριο. Οι επιστήμονες εντοπίζουν συχνά στον δικό μας γαλαξία, τον Milky Way (συγκεκριμένα στη γαλαξιακή άλω), άστρα με χαμηλή περιεκτικότητα σε μέταλλα αλλά υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα. Η προέλευσή τους παρέμενε άγνωστη.

Η ύπαρξη του PicII-503 αποδεικνύει ότι τέτοιου είδους άστρα γεννήθηκαν σε μικροσκοπικούς, παρθένους γαλαξίες νάνους, όπως ο Pictor II. Καθώς το Σύμπαν εξελισσόταν, η ισχυρή βαρύτητα μεγάλων γαλαξιών, όπως ο δικός μας, τράβηξε και απορρόφησε αυτούς τους αρχέγονους νάνους γαλαξίες. Έτσι, τα άστρα δεύτερης γενιάς, φορείς του γενετικού κώδικα των πρώτων ημερών του Σύμπαντος, ενσωματώθηκαν στον Milky Way, διατηρώντας το χημικό τους αποτύπωμα ανέπαφο. Όπως επισημαίνει ο Chris Davis του NSF, η διαδικασία αυτή αποτελεί κυριολεκτικά «κοσμική αρχαιολογία».