Planet Y: Ένας αόρατος πλανήτης μεγέθους Γης μπορεί να κρύβεται στο Ηλιακό μας Σύστημα

Μια νέα θεωρία φέρνει αναστάτωση στις τάξεις των αστρονόμων, καθώς ερευνητές υποστηρίζουν πως ίσως υπάρχει ένας άγνωστος, γήινου μεγέθους πλανήτης που κινείται στα σκοτεινά όρια του Ηλιακού μας Συστήματος. Ο υποθετικός αυτός κόσμος, που ονομάστηκε Planet Y, ενδέχεται να βρίσκεται πολύ πιο κοντά στη Γη από τον περιβόητο Planet Nine και αν επιβεβαιωθεί, ο αριθμός των πλανητών που περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο θα μπορούσε να φτάσει τους δέκα.

Παρά τον ενθουσιασμό που προκαλεί η ανακάλυψη, οι επιστήμονες παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς η ύπαρξη του νέου αυτού πλανήτη δεν έχει αποδειχθεί. Κάποιοι, μάλιστα, θεωρούν ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν είναι ακόμη επαρκή για να στηρίξουν την υπόθεση.

Η αναζήτηση ενός ένατου πλανήτη δεν είναι καινούρια. Ξεκίνησε τον 19ο αιώνα, λίγο μετά την ανακάλυψη του Ποσειδώνα το 1846, και φάνηκε να ολοκληρώνεται προσωρινά τη δεκαετία του 1930 με την εύρεση του Πλούτωνα. Όμως, από τότε που ο Πλούτωνας υποβιβάστηκε σε νάνο πλανήτη το 2006, η επιστημονική κοινότητα αναζητά και πάλι ένα νέο μέλος του Ηλιακού μας Συστήματος.

Το ενδιαφέρον αναζωπυρώθηκε το 2016, όταν οι αστρονόμοι του Caltech, Mike Brown και Konstantin Batygin, διατύπωσαν τη θεωρία του «Planet Nine». Υποστήριξαν ότι η ασυνήθιστη κίνηση περίπου δώδεκα μεγάλων σωμάτων πέρα από τον Ποσειδώνα οφείλεται στη βαρυτική έλξη ενός άγνωστου, τεράστιου πλανήτη που κρύβεται μέσα στη Ζώνη Kuiper — μια εκτεταμένη περιοχή γεμάτη αστεροειδείς, κομήτες και νάνους πλανήτες.

Τώρα, μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Monthly Notices of the Royal Astronomical Societyπροτείνει την ύπαρξη ενός διαφορετικού υποψήφιου πλανήτη, του Planet Y. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτός ο κόσμος θα μπορούσε να βρίσκεται στη Ζώνη Kuiper, αλλά σε απόσταση περίπου δύο φορές μικρότερη από εκείνη που υπολογίζεται για τον Planet Nine. Επιπλέον, φαίνεται να είναι πολύ πιο κοντά σε μέγεθος με τη Γη, κάτι που τον καθιστά ξεχωριστό από τις έως τώρα θεωρίες.

Η ομάδα κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα μελετώντας τις τροχιές 50 αντικειμένων της Ζώνης Kuiper. Παρατήρησαν ότι οι τροχιές τους είναι κεκλιμένες κατά περίπου 15 μοίρες σε σχέση με το υπόλοιπο ηλιακό σύστημα — ένα φαινόμενο που, όπως υποστηρίζουν, δεν μπορεί να εξηγηθεί χωρίς την παρουσία ενός αόρατου πλανήτη.

«Προσπαθήσαμε να βρούμε άλλες πιθανές εξηγήσεις, αλλά όλα τα στοιχεία οδηγούν σε έναν πλανήτη», δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης Amir Siraj, αστροφυσικός του Princeton University. «Δεν πρόκειται για ανακάλυψη πλανήτη, αλλά για την ανακάλυψη ενός αινίγματος, του οποίου η πιο πιθανή λύση είναι η ύπαρξη ενός πλανήτη».

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, ο Planet Y είναι πιθανό να είναι ένας βραχώδης κόσμος με μάζα ανάμεσα σε αυτή του Ερμή και της Γης, πολύ μικρότερος δηλαδή από τον θεωρητικό Planet Nine, ο οποίος υπολογίζεται να είναι έως και δέκα φορές πιο βαρύς από τον πλανήτη μας.

Αν υπάρχει, ο Planet Y εκτιμάται ότι βρίσκεται 100 έως 200 φορές μακρύτερα από τον Ήλιο σε σχέση με τη Γη. Για σύγκριση, ο Ποσειδώνας απέχει μόλις 30 φορές την απόσταση Γης–Ήλιου, ενώ ο Planet Nine εκτιμάται ότι είναι τουλάχιστον 400 φορές μακρύτερα. Σε αυτές τις τεράστιες αποστάσεις, το φως που ανακλάται είναι ελάχιστο, κάτι που καθιστά τον εντοπισμό ενός τέτοιου κόσμου εξαιρετικά δύσκολο.

Οι ερευνητές υποθέτουν επίσης ότι ο Planet Y κινείται σε τροχιά με κλίση περίπου 10 μοιρών σε σχέση με το επίπεδο των υπόλοιπων πλανητών, στοιχείο που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την ανίχνευσή του.

Ωστόσο, δεν πείθονται όλοι οι επιστήμονες. Η Samantha Lawler, αστρονόμος του University of Regina στον Καναδά, δήλωσε ότι τα ευρήματα δεν είναι «οριστικά», επισημαίνοντας ότι το δείγμα των 50 αντικειμένων είναι μικρό. Αντίστοιχα, ο Patryk Sofia Lykawka του Kindai University στην Ιαπωνία χαρακτήρισε τη θεωρία «πιθανή», αλλά τόνισε την ανάγκη για περισσότερα δεδομένα.

Η επιβεβαίωση της ύπαρξης είτε του Planet Y είτε του Planet Nine εξαρτάται από δύο πιθανότητες: να υπάρξει μια τυχαία άμεση παρατήρηση ή να εντοπιστούν περισσότερα αντικείμενα στη Ζώνη Kuiper που να υποστηρίζουν τις θεωρίες.

Η ελπίδα για κάτι τέτοιο βρίσκεται στο Vera C. Rubin Observatory στη Χιλή, το οποίο μόλις ξεκίνησε τη λειτουργία του. Με τη μεγαλύτερη ψηφιακή κάμερα στον κόσμο, το παρατηρητήριο αυτό θα χαρτογραφήσει ολόκληρο τον ουρανό, προσφέροντας ανεπανάληπτα δεδομένα. Πολλοί επιστήμονες εκτιμούν ότι μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια, η αποστολή του Rubin θα δώσει οριστικές απαντήσεις. «Αν ο Planet Y βρίσκεται στο οπτικό πεδίο του τηλεσκοπίου, θα τον βρούμε», υποστήριξε ο Siraj.

