Πλοήγηση χωρίς GPS με αισθητήρες βαρύτητας στα smartphones;

Σύνοψη

Νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Natureαναλύει τη δημιουργία μικροσκοπικών αισθητήρων που μετρούν την κάμψη του φωτός μέσω τοπικών βαρυτικών πεδίων.

Η τεχνολογία επιτρέπει την πλοήγηση συσκευών με απόλυτη ακρίβεια χωρίς την ανάγκη δορυφορικού σήματος (GPS), λύνοντας το πρόβλημα εντοπισμού σε υπόγειους ή κλειστούς χώρους.

Ο αισθητήρας βασίζεται σε φωτονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα (PICs) και τεχνολογία MEMS, καθιστώντας εφικτή τη μελλοντική ενσωμάτωσή του σε smartphones.

Η εμπορική εφαρμογή θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα κλάδους όπως η ναυτιλία, η τοπογραφία και η αρχαιολογική χαρτογράφηση, αν και η ευρεία διάθεση στους καταναλωτές απέχει ακόμη μερικά χρόνια.

Μια νέα έρευνα καταγράφει τη μετάβαση μιας θεωρίας της αστροφυσικής —του βαρυτικού φακού (gravitational lensing)— στο επίπεδο της μικροηλεκτρονικής. Παραδοσιακά, η παρατήρηση της κάμψης του φωτός απαιτούσε τεράστιες μάζες, όπως γαλαξίες ή μαύρες τρύπες. Οι ερευνητές, ωστόσο, κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα οπτικομηχανικό σύστημα ικανό να ανιχνεύει απειροελάχιστες μεταβολές στη διαδρομή των φωτονίων, οι οποίες προκαλούνται από τις μεταβολές του βαρυτικού πεδίου της ίδιας της Γης και των αντικειμένων γύρω από τη συσκευή.

Ο νέος αισθητήρας χρησιμοποιεί τις αρχές της γενικής σχετικότητας σε μικροκλίμακα, μετρώντας τις ελάχιστες αποκλίσεις που προκαλεί η τοπική βαρύτητα σε μια δέσμη φωτός εντός του chip. Ενσωματωμένος σε φωτονικά κυκλώματα πυριτίου, επιτρέπει τον εντοπισμό θέσης με ακρίβεια εκατοστού χωρίς δορυφορικό σήμα, αναλύοντας τις βαρυτικές διακυμάνσεις του περιβάλλοντος.

Για να επιτευχθεί αυτό, ο αισθητήρας περιλαμβάνει ένα συμβολόμετρο εξαιρετικά υψηλής ευαισθησίας, ενσωματωμένο σε ένα τσιπ λίγων χιλιοστών. Το φως διαχωρίζεται σε δύο διαδρομές εντός του τσιπ. Καθώς η συσκευή μετακινείται, οι αλλαγές στο τοπικό βαρυτικό πεδίο προκαλούν μια απειροελάχιστη παραμόρφωση στην κατασκευή, η οποία με τη σειρά της αλλάζει τη φάση του φωτός. Όταν οι δέσμες επανενώνονται, η διαφορά φάσης μεταφράζεται σε δεδομένα θέσης και επιτάχυνσης.

Κύρια χαρακτηριστικά

Διαστάσεις : Μικρότερο από 5x5 χιλιοστά, κατάλληλο για αρχιτεκτονική System-on-Chip (SoC).

Κατανάλωση Ενέργειας : Αντίστοιχη με τα σημερινά γυροσκόπια (περίπου 2-5 mA κατά τη λειτουργία).

Ακρίβεια Εντοπισμού : Απόκλιση μικρότερη του 1 εκατοστού ανά χιλιόμετρο κίνησης χωρίς εξωτερική διόρθωση δεδομένων.

Ανθεκτικότητα: Αντοχή σε θερμικές διακυμάνσεις μέσω αλγορίθμων ακύρωσης θορύβου (active noise cancellation).

Η λύση στο πρόβλημα του GPS

Η εξάρτηση των σημερινών φορητών συσκευών από το Global Positioning System (GPS) και τα αντίστοιχα συστήματα (Galileo, GLONASS) αποτελεί δομικό περιορισμό. Τα ραδιοσήματα από το Διάστημα δεν διαπερνούν παχιά στρώματα σκυροδέματος, υπόγειες σήραγγες ή το νερό. Επιπλέον, το σήμα του GPS είναι ευάλωτο σε παρεμβολές (jamming) και παραπλάνηση (spoofing).

Ο νέος αισθητήρας βαρύτητας προσφέρει αυτόνομη πλοήγηση. Επειδή το βαρυτικό πεδίο της Γης είναι σταθερό και χαρτογραφημένο, η συσκευή συγκρίνει τις μετρήσεις της με έναν προεγκατεστημένο βαρυτικό χάρτη, υπολογίζοντας την ακριβή της θέση.

Εφαρμογές

Η πρακτική εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας έχει άμεσο αντίκτυπο σε πολλούς τομείς της αγοράς και βιομηχανίας.

Ναυτιλία και Εφοδιαστική Αλυσίδα : Στις διαδρομές που καλύπτουν οι εμπορικοί στόλοι, η ανθεκτικότητα σε παρεμβολές του GPS είναι κρίσιμη για την ασφάλεια. Μια συσκευή που πλοηγείται μέσω βαρύτητας εξασφαλίζει αδιάλειπτη πορεία.

Αρχαιολογική Έρευνα : Οι αισθητήρες μικροβαρύτητας μπορούν να ανιχνεύσουν κενά ή δομές κάτω από το έδαφος (λόγω της διαφοράς πυκνότητας της ύλης). Σε περιοχές έντονου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, τα smartphones του μέλλοντος θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως βασικοί σαρωτές υπεδάφους.

Υπόγειες Υποδομές : Η πλοήγηση στις γραμμές του Μετρό ή σε ορυχεία γίνεται απολύτως ακριβής.

Πλοήγηση στον Αστικό Ιστό: Στα πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα όπου τα ψηλά κτίρια εμποδίζουν το σήμα των δορυφόρων, οι χάρτες στα κινητά θα λειτουργούν χωρίς καθυστερήσεις ή άλματα του στίγματος.

Η πρόκληση της βιομηχανικής παραγωγής

Η μετάβαση από το εργαστηριακό πρωτότυπο που περιγράφεται στο Nature στην ενσωμάτωση μέσα σε καταναλωτικά smartphones, προϋποθέτει την επίλυση σημαντικών μηχανικών προκλήσεων.

Η μαζική κατασκευή φωτονικών κυκλωμάτων είναι ακόμα δαπανηρή. Παράλληλα, τα smartphones υπόκεινται σε συνεχείς μικροδονήσεις, πτώσεις και θερμικές εναλλαγές (π.χ. υπερθέρμανση του επεξεργαστή). Το λογισμικό θα πρέπει να διαχωρίζει τις περιβαλλοντικές βαρυτικές αλλαγές από τον «θόρυβο» που παράγει η ίδια η χρήση της συσκευής από τον χρήστη. Οι ερευνητές χρησιμοποιούν μοντέλα μηχανικής μάθησης (machine learning) εντός της συσκευής (on-device AI) για να φιλτράρουν αυτούς τους θορύβους σε πραγματικό χρόνο, διαδικασία που απαιτεί ισχυρούς επεξεργαστές NPU.