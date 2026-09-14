POCO F9 Ultra Review: Επιδόσεις ναυαρχίδας και αυτονομία άλλου επιπέδου

Όταν έφτασε στα χέρια μου το POCO F9 Ultra, η πρώτη μου αυθόρμητη αντίδραση ήταν να αναρωτηθώ αν η συγκεκριμένη συσκευή συνεχίζει να εκφράζει την παραδοσιακή ταυτότητα ενός «προσιτού» (με τα σημερινά δεδομένα) smartphone ή αν σηματοδοτεί την οριστική μετακίνηση του brand στην κατηγορία των ολοκληρωμένων ναυαρχίδων. Μετά από εκτεταμένες δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες καθημερινής εργασίας, απαιτητικού gaming και δημιουργίας περιεχομένου για τις ανάγκες αυτού του review, η απάντηση αποδεικνύεται πολύ πιο σύνθετη από έναν απλό χαρακτηρισμό.

Το POCO F9 Ultra δεν εντυπωσιάζει απλώς στα χαρτιά με υπερβολικά νούμερα, αλλά αποτελεί μια αρκετά τολμηρή και ισχυρή επιλογή, συνδυάζοντας μια μπαταρία πυριτίου-άνθρακα χωρητικότητας 8.050 mAh, τον κορυφαίο (αλλά περυσινό) επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite Gen 5, ένα ξεκάθαρα ικανό σύστημα περισκοπικού τηλεφακού και ένα ηχοσύστημα σχεδιασμένο σε συνεργασία με την Bose, όπως και στο περυσινό μοντέλο POCO F8 Ultra.

Σχεδιασμός - Κατασκευή

Κρατώντας τη συσκευή για πρώτη φορά, γίνεται αμέσως αντιληπτό πως ξεφεύγει από τα συνηθισμένα πρότυπα της εποχής σε ό,τι αφορά την αίσθηση, καθώς τα 235gr του βάρους της και οι διαστάσεις των 163,5 x 77,9 mm απαιτούν λίγο χρόνο για να το συνηθίσεις.. Το πάχος των 8,7 mm παραμένει εντυπωσιακά συγκρατημένο αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος της μπαταρίας, ωστόσο, η κατανομή της μάζας είναι ελαφρώς μετατοπισμένη προς το επάνω μέρος λόγω του ογκώδους camera module.

Το πλαίσιο από αλουμίνιο αεροναυπηγικής κλάσης προσφέρει ακαμψία και άψογο φινίρισμα, ενώ η πίσω επιφάνεια από ενισχυμένο πολυμερές με ίνες γυαλιού χαρίζει μια διακριτική πολυτέλεια που απέχει παρασάγγας από τις υπερβολικές σχεδιαστικές επιλογές του παρελθόντος. Η πρόσοψη προστατεύεται από Gorilla Glass 7i, προσφέροντας ανθεκτικότητα απέναντι σε καθημερινές μικροφθορές, ενώ η πιστοποίηση IP68 παρέχει σχετική ασφάλεια απέναντι σε σκόνη και ακούσια βύθιση σε νερό έως και το ενάμισι μέτρο.

Η εργονομία του POCO F9 Ultra αναβαθμίζεται αισθητά χάρη στην ενσωμάτωση υπερηχητικού αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων κάτω από την οθόνη, ο οποίος λειτουργεί αστραπιαία ακόμη και με βρεγμένα δάχτυλα, τοποθετημένος μάλιστα στο ιδανικό ύψος ώστε να μην απαιτείται άβολη μετατόπιση της παλάμης. Ωστόσο, η χρήση με το ένα χέρι είναι μάλλον δύσκολη για άτομα με μέσο μέγεθος παλάμης, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη χρήση προστατευτικής θήκης για να αποτραπεί ο κίνδυνος ολίσθησης.

Εξάλλου, η POCO επέλεξε να διατηρήσει την κλασική θύρα υπερύθρων στο επάνω μέρος για τον έλεγχο οικιακών συσκευών, ενώ η θύρα Type-C 3.2 υποστηρίζει πλέον έξοδο βίντεο DisplayPort, μετατρέποντας το smartphone σε laptop όταν συνδεθεί σε εξωτερική οθόνη.

Οθόνη

Η οθόνη του POCO F9 Ultra αποτελεί ομολογουμένως ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της συσκευής, αξιοποιώντας ένα panel 6,9’’ ανάλυσης 1200 επί 2608 pixels, το οποίο συνδυάζει εξαιρετική ευκρίνεια 416 ppi με την πρωτοποριακή αρχιτεκτονική υποεικονοστοιχείων HyperRGB. Η διάταξη πλήρους RGB προσφέρει καθαρότερη απόδοση στις γραμματοσειρές και ανώτερη χρωματική πιστότητα 12-bit, την ώρα που ο ρυθμός ανανέωσης φτάνει το εντυπωσιακό νούμερο των 185Hz, προσφέροντας μια εμπειρία κύλισης και απόκρισης που ξεπερνά ακόμη και τις πιο ακριβές προτάσεις της αγοράς. Ο ρυθμός δειγματοληψίας αφής των 480Hz, με στιγμιαία κορύφωση στα 4800Hz, εξασφαλίζει ότι κάθε εντολή κατά τη διάρκεια του ανταγωνιστικού gaming εκτελείται χωρίς ίχνος καθυστέρησης, υποστηριζόμενος και από τον ανεξάρτητο επεξεργαστή εικόνας VisionBoost D8.

Εκεί όμως που το panel πραγματικά ξεχωρίζει είναι η φωτεινότητα του, καθώς σε εξωτερικούς χώρους υπό έντονο μεσημεριανό ήλιο το High Brightness Mode εξασφαλίζει άριστη αναγνωσιμότητα ακόμη και υπό ακραίες γωνίες θέασης. Η ονομαστική μέγιστη φωτεινότητα φτάνει τα 4.500 nits σε περιεχόμενο πολλαπλών σεναρίων, ενώ για μικρά παράθυρα αναπαραγωγής HDR βίντεο αγγίζει θεωρητικά τα 10.000 nits, προσφέροντας απίστευτο δυναμικό εύρος και ζωντάνια σε ταινίες κωδικοποιημένες με Dolby Vision και HDR10+.

Παράλληλα, η παρουσία hardware DC dimming και οι αυστηρές πιστοποιήσεις της TÜV Rheinland για χαμηλή εκπομπή μπλε φωτός και εξάλειψη του τρεμοπαίγματος εξασφαλίζουν ξεκούραστη ανάγνωση σε συνθήκες απόλυτου σκοταδιού, όπου η φωτεινότητα μπορεί να πέσει μέχρι το μόλις ένα nit.

Hardware - Απόδοση

Στην καρδιά της συσκευής χτυπά ο περυσινός κορυφαίος επεξεργαστής Snapdragon 8 Elite Gen 5 της Qualcomm, κατασκευασμένος στην προηγμένη λιθογραφία των 3 νανομέτρων, ο οποίος ενσωματώνει τη νέα αρχιτεκτονική Oryon V3 με δύο πανίσχυρους πυρήνες χρονισμένους στα 4,6GHz και έξι πυρήνες επιδόσεων στα 3,62GHz. Η συνεργασία του επεξεργαστή με την Adreno 840 GPU προσφέρει απαράμιλλη ισχύ, επιτρέποντας στο σύστημα να σημειώνει βαθμολογίες ρεκόρ στα συνθετικά benchmarks και να εκτελεί σύγχρονα απαιτητικά games (π.χ. Genshin Impact) σε μέγιστες ρυθμίσεις γραφικών και σταθερά υψηλά καρέ.

Το εσωτερικό σύστημα ψύξης LiquidCool Technology με διευρυμένο θάλαμο ατμών διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη θερμότητα, διατηρώντας τη θερμοκρασία του πλαισίου σε ανεκτά επίπεδα ακόμη και μετά από πολύωρη χρήση κάμερας ή gaming, χωρίς να παρατηρείται έντονο thermal throttling.

Η διαμόρφωση της έκδοσης που έχουμε στα χέρια μας με 16GB μνήμης RAM LPDDR5X σε συνδυασμό με τα 512GB αποθηκευτικού χώρου UFS 4.1, αποτελεί εγγύηση για την απρόσκοπτη λειτουργία σε συνθήκες έντονου multitasking με ταυτόχρονη χρήση π.χ. 3 ή 4 απαιτητικών εφαρμογών, αλλά και την υποστήριξη των προηγμένων λειτουργιών Τεχνητής Νοημοσύνης σε βάθος χρόνου. Επομένως, για όσους σκοπεύουν να επενδύσουν στο POCO F9 Ultra και να το κρατήσουν για χρόνια, είναι μάλλον απίθανο να τους απασχολήσει το ζήτημα της εύρυθμης λειτουργίας.

Ήχος - Συνδεσιμότητα

Σε ό,τι αφορά τον ήχο, η POCO συνεργάζεται και πάλι με τη Bose για τη δημιουργία ενός συστήματος στερεοφωνικών ηχείων 2.1 με ενσωματωμένο ανεξάρτητο woofer χαμηλών συχνοτήτων. Ηχητικά, η διαφορά σε σύγκριση με τα τυπικά στερεοφωνικά ηχεία άλλων συσκευών γίνεται άμεσα αντιληπτή, καθώς υπάρχει πραγματικός όγκος στις μεσαίες και χαμηλές συχνότητες, απαλλάσσοντας τη μουσική και τους διαλόγους από τη συνήθη μεταλλική και επίπεδη χροιά των φορητών συσκευών. Η ακουστική βαθμονόμηση δεκαπέντε επιπέδων που βασίζεται σε ψυχοακουστικά μοντέλα καταφέρνει να διατηρήσει τη διαύγεια του ήχου ακόμη και στη μέγιστη ένταση χωρίς ακουστή παραμόρφωση, καθιστώντας την παρακολούθηση ταινιών και το gaming μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία.

Στον τομέα της ασύρματης συνδεσιμότητας, η υποστήριξη Bluetooth 6.0 συνοδεύεται από όλα τα σύγχρονα πρότυπα υψηλής πιστότητας όπως LHDC 5.0, AptX Adaptive και Auracast, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα μετάδοσης σε συμβατά ακουστικά. Αν και η απουσία κλασικής θύρας ήχου 3,5mm ήταν αναμενόμενη για τα σημερινά δεδομένα, η υποστήριξη πιστοποίησης Hi-Res Audio 24-bit/192kHz μέσω της θύρας Type-C αποζημιώνει τους απαιτητικούς ακροατές που προτιμούν ενσύρματα εξωτερικά DACs για τις μουσικές τους ακροάσεις.

Μπαταρία - Αυτονομία

Αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που καθιστά το POCO F9 Ultra σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη βιομηχανία, αυτό είναι αναμφίβολα η ενσωμάτωση της μπαταρίας πυριτίου-άνθρακα χωρητικότητας 8.050 mAh, η οποία προσφέρει πρωτόγνωρη ενεργειακή πυκνότητα χωρίς να αυξάνει δυσανάλογα τον όγκο της συσκευής. Στην πράξη, η αυτονομία του τηλεφώνου ξεπερνά κάθε προσδοκία, αφού κατά τη διάρκεια των δοκιμών μου κατάφερα να ολοκληρώσω σχεδόν δύο πλήρεις ημέρες εξαιρετικά έντονης χρήσης με συνεχή πλοήγηση GPS, streaming βίντεο μέσω 5G, πολύωρες κλήσεις και gaming. Για έναν μέσο χρήστη που περιορίζεται σε καθημερινές επικοινωνίες και βασική χρήση διαδικτύου, η συσκευή μπορεί με άνεση να αγγίξει τις τρεις ημέρες λειτουργίας μακριά από την πρίζα, εξαλείφοντας οριστικά το άγχος της μπαταρίας.

Όταν φτάσει η ώρα να το φορτίσεις, η ταχύτητα αναπλήρωσης της ενέργειας παραμένει εξίσου εντυπωσιακή χάρη στην υποστήριξη της τεχνολογίας 100W HyperCharge, η οποία γεμίζει πλήρως τη μπαταρία από 0-100% μέσα σε περίπου 53 λεπτά. Ακόμη, η υποστήριξη ασύρματης φόρτισης σε ισχύ 50W αποτελεί μια ουσιαστική προσθήκη που έλειπε από προηγούμενες υλοποιήσεις, προσφέροντας 0-50% σε λιγότερο από 40 λεπτά πάνω σε συμβατή βάση. Η συσκευή υποστηρίζει, επίσης, ισχυρή αντίστροφη ενσύρματη φόρτιση στα 27W καθώς και ασύρματη αντίστροφη φόρτιση στα 22,5W, επιτρέποντας στο F9 Ultra να λειτουργεί ως power bank για τη φόρτιση άλλων smartphones, smartwatches ή ακουστικών.

Λογισμικό HyperOS 3

Το λειτουργικό σύστημα HyperOS 3, βασισμένο στο Android 16, φέρνει μια αισθητά πιο εκλεπτυσμένη εμπειρία χρήσης με ομαλότερα γραφικά εφέ και επανασχεδιασμένα εικονίδια που ενισχύουν την καθαρότητα της διεπαφής. Η λειτουργία Hyper Island αξιοποιεί έξυπνα τον χώρο γύρω από την εμπρόσθια κάμερα εμφανίζοντας διαδραστικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για εφαρμογές όπως η αναπαραγωγή μουσικής και οι κλήσεις, ενώ υποστηρίζει παράλληλη παρακολούθηση δύο διεργασιών με απλό πέρασμα του δακτύλου.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόοδος στον τομέα της διασυνδεσιμότητας μέσω της σουίτας HyperConnect, η οποία δεν περιορίζεται πλέον μόνο σε συσκευές της Xiaomi, αλλά επεκτείνεται σε υπολογιστές με Windows, Mac, καθώς και σε συσκευές iOS, επιτρέποντας την προβολή ειδοποιήσεων, την απάντηση κλήσεων και την άμεση μεταφορά αρχείων με πρωτοφανή ευκολία.

Το λογισμικό περιλαμβάνει επίσης το πακέτο εργαλείων Xiaomi HyperAI, τα οποία προσφέρουν ζωντανή μεταγραφή συνομιλιών, αυτόματη δημιουργία υποτίτλων και υποβοήθηση κειμένου σε συνεργασία με το Gemini, ενώ το τσιπ βελτιστοποίησης σήματος Xiaomi Surge T1+ σε συνεργασία με επτά κεραίες gaming εξασφαλίζει σταθερότερη σύνδεση σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και Wi-Fi 7.

Στα αρνητικά του λογισμικού συγκαταλέγεται η παρουσία προεγκατεστημένων εφαρμογών τρίτων κατά την αρχική εκκίνηση, οι οποίες ευτυχώς μπορούν να απεγκατασταθούν πλήρως μέσα σε λίγα λεπτά. Η επίσημη δέσμευση της εταιρείας για τέσσερις μεγάλες αναβαθμίσεις λειτουργικού συστήματος και πέντε χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας προσφέρει σημαντική μακροχρόνια αξία.

Κάμερες

Ιστορικά, η σειρά F της POCO έκανε συχνά εκπτώσεις στον τομέα των καμερών προκειμένου να διατηρήσει χαμηλά το κόστος επεξεργαστικής ισχύος, αλλά το F9 Ultra ανατρέπει πλήρως αυτό το κατεστημένο με ένα πλήρες τριπλό σύστημα υψηλών προδιαγραφών.

Ο κεντρικός αισθητήρας των 200MP με διάφραγμα f/1.68 και οπτική σταθεροποίηση εικόνας παράγει εξαιρετικά λεπτομερείς φωτογραφίες μέσω τεχνολογίας pixel binning, προσφέροντας ισορροπημένη έκθεση, πιστή απόδοση των τόνων του δέρματος και ευρύ δυναμικό εύρος χωρίς την υπερβολική ψηφιακή όξυνση που χαρακτήριζε παλαιότερα μοντέλα.

Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ο μεγάλος φυσικός αισθητήρας συλλέγει άφθονο φως, διατηρώντας τα σκοτεινά σημεία καθαρά από ψηφιακό θόρυβο, αν και ορισμένες φορές οι πολύ έντονες σημειακές πηγές φωτός μπορεί να εμφανίσουν ελαφρά ανεπιθύμητη διάχυση.

Το πραγματικό άλμα ποιότητας εντοπίζεται στον περισκοπικό τηλεφακό των 50MP με εστιακή απόσταση 120mm, διάφραγμα f/3.0, οπτική σταθεροποίηση και οπτικό ζουμ 5x, ο οποίος επιτρέπει τη λήψη εξαιρετικών πορτρέτων από απόσταση με φυσική απομόνωση του θέματος και πλούσιο οπτικό bokeh. Ο φακός λειτουργεί υποδειγματικά έως και το επίπεδο 10x μέσω υβριδικής επεξεργασίας, ενώ υποστηρίζει και δυνατότητα λήψεων telemacro, εστιάζοντας σε αντικείμενα από απόσταση λίγων εκατοστών με τρομερή λεπτομέρεια στην υφή. Ο υπερευρυγώνιος φακός των 50MP με εστιακό μήκος 17mm και γωνία θέασης 102 μοιρών αποδίδει σταθερά σε χρώμα και φωτεινότητα σε σύγκριση με τον κύριο αισθητήρα, αν και στις άκρες του κάδρου παρατηρείται μια μικρή πτώση της οξύτητας.

Στο κομμάτι του βίντεο, η συσκευή καταγράφει πλάνα ανάλυσης 8K στα 30 fps και 4K στα 60 fps με ενεργή υβριδική σταθεροποίηση γυροσκοπίου και OIS, προσφέροντας ομαλή κίνηση και άμεση αυτόματη εστίαση ακόμη και κατά τη διάρκεια γρήγορου βαδίσματος. Η μπροστινή κάμερα των 32MP ενισχύεται με την υποστήριξη εγγραφής βίντεο 4K στα 30 fps, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των δημιουργών περιεχομένου vlog, αποδίδοντας φυσικούς χρωματισμούς προσώπου και σταθερή εστίαση σε ομαδικές λήψεις selfies.

Αξίζει να ρίξετε μια ματιά στη γκαλερί που ακολουθεί με τις λήψεις μας, για να πάρετε μια καλή γεύση από τις φωτογραφικές δυνατότητες του POCO F9 Ultra σε διάφορες συνθήκες.

Photo Gallery

Επίλογος

Δυστυχώς, η όλη κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της τεχνολογίας με τις μεγάλες αυξήσεις στο hardware (π.χ. μνήμες και επεξεργαστές), έχει οδηγήσει όλες ανεξαιρέτως τις κατασκευάστριες εταιρείες είτε σε ανατιμήσεις που δυσκολεύουν ιδιαίτερα τον μέσο αγοραστή, είτε στο να επιλέξουν μνήμες και επεξεργαστές προηγούμενης γενιάς που και πάλι πωλούνται ακριβότερα.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι το POCO F9 Ultra στην έκδοση των 16GB RAM και 512GB αποθηκευτικού χώρου εδραιώνει το brand στην sub-premium κατηγορία (αν μου επιτρέπεται ο όρος), δηλαδή στις συσκευές που κινούνται κοντά στα €1000. Γλιτώνοντας χοντρικά €300-400 από τα «μεγάλα» ονόματα της αγοράς, παίρνεις στα χέρια σου ένα απόλυτα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο πακέτο που σε γενικές γραμμές δεν χωλαίνει σε κανέναν τομέα.