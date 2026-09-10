Τα POCO F9 Ultra και POCO F9 Pro διαθέσιμα στην Ελλάδα - Τιμές και early bird προσφορές

Σύνοψη

Η νέα σειρά POCO F9, η οποία περιλαμβάνει τα προηγμένα μοντέλα Ultra και Pro, κυκλοφορεί επίσημα στην ελληνική αγορά με ποικιλία χρωμάτων και διαφορετικές επιλογές εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου.

Το προτεινόμενο κόστος λιανικής για την αρχική έκδοση του POCO F9 Ultra με 12GB RAM και 256GB αποθηκευτικού χώρου διαμορφώνεται επισήμως στα 999,90€.

Το μικρότερο POCO F9 Pro προσφέρεται στην ελληνική αγορά έναντι 899,90€ για την αντίστοιχη έκδοση των 12/256GB καλύπτοντας τις ανάγκες των καταναλωτών για ισχυρές επιδόσεις σε χαμηλότερο κόστος.

Κατά την περίοδο από τις 10 Σεπτεμβρίου 2026 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου 2026 εφαρμόζεται δυναμική προωθητική ενέργεια Early Bird που εξασφαλίζει έκπτωση 100€ σε όλα ανεξαιρέτως τα νέα μοντέλα της σειράς.

Οι τελικοί αγοραστές των νέων συσκευών επωφελούνται άμεσα από δωρεάν πολύμηνες συνδρομές σε δημοφιλείς ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Spotify Premium, το προηγμένο οικοσύστημα Google AI Pro και το YouTube Premium.

Η κατασκευάστρια εταιρεία προσφέρει ως επιπλέον προνόμιο μία δωρεάν αντικατάσταση οθόνης για τους πρώτους έξι μήνες χρήσης εφόσον η τελική αγορά της συσκευής πραγματοποιηθεί από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026.

Η επίσημη ανακοίνωση για την άφιξη της σειράς POCO F9 στην ελληνική αγορά προσφέρει μια ξεκάθαρη εικόνα στους καταναλωτές που αναζητούν την επόμενη αναβάθμιση του smartphone τους, καθώς η Xiaomi επιβεβαίωσε πλήρως τις διαθέσιμες εκδόσεις και την ακριβή τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθηθεί στα καταστήματα της χώρας.

Το κορυφαίο μοντέλο POCO F9 Ultra ξεκινά με τη βασική έκδοση, η οποία ενσωματώνει 12GB μνήμης RAM και 256GB εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου να κοστολογείται ακριβώς στα 999,90€, προσφέροντας στους υποψήφιους αγοραστές την επιλογή ανάμεσα σε δύο χρωματικές αποχρώσεις, το κλασικό Black και το πιο εκφραστικό Red.

Για τους χρήστες με εξαιρετικά αυξημένες απαιτήσεις αποθήκευσης δεδομένων και διαχείρισης πολλαπλών εφαρμογών ταυτόχρονα στο παρασκήνιο, η εταιρεία διαθέτει την κορυφαία διαμόρφωση του POCO F9 Ultra με 16GB μνήμης RAM και 512GB αποθηκευτικού χώρου, η οποία ανεβάζει την προτεινόμενη τιμή λιανικής στα 1099,90€ διατηρώντας ακριβώς τις ίδιες χρωματικές επιλογές.

Παράλληλα, το POCO F9 Pro έρχεται να καλύψει ιδανικά το τμήμα της αγοράς κάτω από το ψυχολογικό όριο των εννιακοσίων ευρώ προσφέροντας την αντίστοιχη παραλλαγή των 12/256GB έναντι 899,90€, ενώ ταυτόχρονα δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στην εξωτερική εμφάνιση καθώς κυκλοφορεί σε τρεις διαφορετικούς χρωματισμούς που περιλαμβάνουν το Black, το White και το Green.

Αναλυτικά οι προσφορές Early Bird και το τελικό κόστος απόκτησης

Η απόφαση της αντιπροσωπείας να επιβραβεύσει την άμεση ανταπόκριση του καταναλωτικού κοινού αποτυπώνεται έμπρακτα μέσα από τη γενναιόδωρη προωθητική ενέργεια Early Bird που μειώνει δραστικά το αρχικό κόστος κτήσης των νέων συσκευών, καθιστώντας την πρώτη επένδυση αισθητά πιο προσιτή.

Πιο αναλυτικά, από την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 μέχρι και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 εφαρμόζεται μια καθολική έκπτωση λανσαρίσματος ύψους εκατό ευρώ σε όλα ανεξαιρέτως τα μοντέλα της νέας σειράς. Συγκεκριμένα, το βασικό POCO F9 Ultra των 12/256GB μπορεί να αποκτηθεί στην τιμή των 899,90€, ενώ η κορυφαία ενισχυμένη έκδοση των 16/512GB υποχωρεί στα 999,90€. Το μικρότερο POCO F9 Pro των 12/256GB διαμορφώνεται για το ίδιο ακριβώς χρονικό διάστημα στα 799,90€, προσφέροντας ένα ισχυρότατο κίνητρο για όσους σκοπεύουν να αναβαθμίσουν άμεσα τον τεχνολογικό τους εξοπλισμό πριν τη λήξη της συγκεκριμένης προσφοράς. Μετά την παρέλευση της 27ης Σεπτεμβρίου οι τιμές όλων των διαθέσιμων μοντέλων θα επιστρέψουν αυτόματα στα αρχικά προτεινόμενα επίπεδα λιανικής πώλησης χωρίς καμία περαιτέρω έκπτωση στο ταμείο.

Πλούσιο οικοσύστημα ψηφιακών υπηρεσιών και δωρεάν αντικατάσταση οθόνης

Ανάμεσα στις συνοδευτικές υπηρεσίες που ξεχωρίζουν έντονα συναντάμε την προσφορά για δωρεάν χρήση της δημοφιλούς πλατφόρμας μουσικής Spotify Premium για τέσσερις μήνες, μια παροχή η οποία απευθύνεται ωστόσο αποκλειστικά σε νέους χρήστες που κατοικούν στην Ελλάδα. Για την επιτυχή ενεργοποίηση της συγκεκριμένης μουσικής προσφοράς απαιτείται η αρχική αγορά και η εκκίνηση της συσκευής να συνδυαστεί με την εμπρόθεσμη εξαργύρωση της υπηρεσίας το αργότερο έως τις 23:59 τοπική ώρα της 25ης Σεπτεμβρίου 2028. Ακόμη, οι ιδιοκτήτες των νέων smartphones εξασφαλίζουν τρίμηνη δωρεάν συνδρομή στο προηγμένο πακέτο Google AI Pro, αποτελώντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα καθώς η προσφορά καλύπτει απολύτως τόσο τους νέους όσο και τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες της υπηρεσίας. Η καταληκτική ημερομηνία για την ενεργοποίηση των συγκεκριμένων προνομίων τεχνητής νοημοσύνης έχει οριστεί για τις 12 Ιουνίου 2027 στις 23:59 τοπική ώρα.

Από το πακέτο δεν θα μπορούσε να λείπει μια επιπρόσθετη τρίμηνη συνδρομή για το YouTube Premium, η οποία επιτρέπει την αδιάλειπτη αναπαραγωγή περιεχομένου χωρίς διαφημιστικά διαλείμματα υποστηρίζοντας παράλληλα την ακρόαση στο παρασκήνιο. Η δωρεάν πρόσβαση στο YouTube αφορά αποκλειστικά τους νέους χρήστες που δεν διατηρούσαν ποτέ στο παρελθόν ενεργή συνδρομή στο κλασικό YouTube Premium, στο YouTube Music Premium ή στο YouTube Premium Lite. Η προθεσμία για να επωφεληθούν οι κάτοχοι από αυτή τη δωρεάν υπηρεσία ψυχαγωγίας εκτείνεται μέχρι τις 31 Αυγούστου 2028 στις 23:59 τοπική ώρα, υπό την προϋπόθεση ότι η συσκευή έχει ήδη αγοραστεί και τεθεί σε λειτουργία.

Τέλος, η εταιρεία παρέχει μία εντελώς δωρεάν αντικατάσταση οθόνης για τους πρώτους έξι μήνες από την ημερομηνία της αρχικής κυκλοφορίας της συσκευής. Το εξαιρετικά χρήσιμο πρόγραμμα προστασίας οθόνης τίθεται σε ισχύ αμέσως από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς από τον τελικό χρήστη, αρκεί η απόκτηση του προϊόντος να έχει πραγματοποιηθεί αυστηρά εντός του στενού χρονικού παραθύρου που ξεκινά στις 10 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 4 Οκτωβρίου 2026.