Πώς επηρεάζει τους χρήστες στην Ελλάδα η νέα έρευνα της Κομισιόν για το Pornhub και το XNXX

Σύνοψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε προκαταρκτικά ότι 4 μεγάλες πλατφόρμες ενηλίκων (Pornhub, Stripchat, XNXX, XVideos) παραβιάζουν την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες ( DSA ).

). Βασική αιτία της δίωξης αποτελεί η ανεπάρκεια των συστημάτων επαλήθευσης ηλικίας, η οποία επιτρέπει την ανεμπόδιστη πρόσβαση ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Οι πλατφόρμες ελέγχονται για ελλιπή αξιολόγηση ρίσκου και εστίαση στην εταιρική φήμη αντί για την κοινωνική προστασία, παραβλέποντας τις οδηγίες οργανώσεων για τα δικαιώματα του παιδιού.

Σε περίπτωση οριστικής καταδίκης, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν εξοντωτικά πρόστιμα που φτάνουν έως και το 6% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών τους.

Η απόφαση αναμένεται να αλλάξει υποχρεωτικά τον τρόπο λειτουργίας των ιστοσελίδων σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα, επιβάλλοντας αυστηρά, ψηφιακά μέτρα ταυτοποίησης πέραν της απλής δήλωσης ηλικίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει προ των ευθυνών τους τα Pornhub, Stripchat, XNXX και XVideos

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε επίσημη προκαταρκτική διαπίστωση παραβίασης της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA) από τέσσερις εκ των μεγαλύτερων πλατφορμών περιεχομένου για ενηλίκους παγκοσμίως: τα Pornhub, Stripchat, XNXX και XVideos. Η ενδελεχής έρευνα, η οποία εκκίνησε τον Μάιο του 2025 στο πλαίσιο της προστασίας των ψηφιακών δικαιωμάτων, κατέδειξε σοβαρές ελλείψεις στην εφαρμογή ουσιαστικών και αποτελεσματικών μηχανισμών προστασίας των ανηλίκων. Το επίκεντρο της κριτικής από τις Βρυξέλλες εστιάζεται στην πλήρη αποτυχία των συγκεκριμένων Very Large Online Platforms (VLOPs) να αποτρέψουν την έκθεση των ανηλίκων σε πορνογραφικό υλικό, παρά τις ρητές νομοθετικές προβλέψεις.

Τι είναι η παραβίαση του DSA και ποιες είναι οι ποινές;

Η παραβίαση του Digital Services Act αφορά την αδυναμία των διαδικτυακών κολοσσών να εφαρμόσουν επαρκή μέτρα μετριασμού των συστημικών κινδύνων για τους ευάλωτους χρήστες. Στην περίπτωση των Pornhub, Stripchat, XNXX και XVideos, η μη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας επισύρει αυστηρές κυρώσεις, με τα πρόστιμα να αγγίζουν το όριο του 6% επί του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της εκάστοτε μητρικής εταιρείας.

Τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως δημοσιεύθηκαν στην επίσημη ανακοίνωση, καταγράφουν λεπτομερώς τις πρακτικές που οδήγησαν στην προκαταρκτική καταδίκη. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στο λεγόμενο age assurance, το σύστημα επαλήθευσης ηλικίας. Η παραδοσιακή πρακτική, όπου επιτρέπεται στους χρήστες να δηλώνουν απλώς ότι είναι άνω των 18 ετών επιλέγοντας ένα πεδίο ή κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο επιβεβαίωσης, κρίνεται πλέον αντικειμενικά και νομικά ανεπαρκής. Επιπλέον, πρόσθετα μέτρα όπως η θόλωση της οθόνης και οι προειδοποιητικές ετικέτες δεν πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές του νέου νομικού πλαισίου.

Οι πλατφόρμες απέτυχαν να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν με επιμέλεια τους αντικειμενικούς κινδύνους που εγκυμονεί η πρόσβαση ανηλίκων στις υπηρεσίες τους. Εστίαση στο εταιρικό συμφέρον: Οι εσωτερικές αξιολογήσεις ρίσκου που προσκόμισαν οι εταιρείες έδιναν δυσανάλογη έμφαση σε ζητήματα φήμης (reputational damage) και απώλειας κερδών, αγνοώντας συστηματικά τον κοινωνικό και ψυχολογικό αντίκτυπο στους ανηλίκους.

Οι εσωτερικές αξιολογήσεις ρίσκου που προσκόμισαν οι εταιρείες έδιναν δυσανάλογη έμφαση σε ζητήματα φήμης (reputational damage) και απώλειας κερδών, αγνοώντας συστηματικά τον κοινωνικό και ψυχολογικό αντίκτυπο στους ανηλίκους. Παραπλανητικά στοιχεία: Σύμφωνα με την έρευνα της Κομισιόν, πλατφόρμες όπως τα Stripchat, Xvideos και XNXX παραποίησαν ή δεν έλαβαν υπόψη τα πορίσματα από τις διαβουλεύσεις τους με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εξειδικεύονται στα δικαιώματα των παιδιών.

Πώς αλλάζει η πρόσβαση στο περιεχόμενο για την Ελλάδα και την ΕΕ;

Η πλήρης και αναγκαστική εφαρμογή του DSA υποχρεώνει τις πλατφόρμες να εγκαταλείψουν τα απλά αναδυόμενα παράθυρα (pop-ups) επιβεβαίωσης ηλικίας. Στο άμεσο μέλλον, οι πάροχοι οφείλουν να ενσωματώσουν αξιόπιστες τεχνολογίες ηλικιακής επαλήθευσης, όπως η διασύνδεση με το European Digital Identity Wallet, η χρήση πιστωτικών καρτών ή η αξιοποίηση βιομετρικών δεδομένων, γεγονός που θα μεταβάλει ριζικά τον τρόπο πρόσβασης του ελληνικού και ευρωπαϊκού κοινού στις υπηρεσίες αυτές.

Η μετάβαση σε αυστηρά συστήματα ελέγχου ηλικίας εγείρει προφανώς σοβαρά ζητήματα συμβατότητας με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά ρητά την ενσωμάτωση «ισχυρών, αποτελεσματικών και φιλικών προς την ιδιωτικότητα» μέτρων. Εδώ ακριβώς εντοπίζεται η βασική τεχνική πρόκληση. Εκπρόσωποι των πλατφορμών, με το XVideos να προχωρά ήδη σε δημόσια τοποθέτηση, υποστηρίζουν ότι η επιβολή ελέγχων ταυτοποίησης σε ιστοσελίδες τέτοιας επισκεψιμότητας θα ωθήσει αναπόφευκτα τους χρήστες σε παράνομα, μη ρυθμιζόμενα δίκτυα που δεν διαθέτουν καμία υποδομή ασφαλείας. Υπογραμμίζουν επίσης ότι οι τρέχουσες λύσεις age-verification σε επίπεδο ιστότοπου συχνά αποτυγχάνουν και δημιουργούν τεράστιους κινδύνους διαρροής ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Η ευρύτερη στρατηγική ψηφιακού ελέγχου της Κομισιόν

Η δίωξη κατά των μεγάλων πλατφορμών ενηλίκων εντάσσεται οργανικά στο ευρύτερο πλαίσιο επιβολής του Digital Services Act από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο περιλαμβάνει ενεργές έρευνες κατά του TikTok για εθιστικό σχεδιασμό και κατά του Snapchat (η έρευνα του οποίου ανακοινώθηκε την ίδια ημέρα) για ελλιπή μέτρα προστασίας απέναντι στην διαδικτυακή παρενόχληση.

Η δράση των ρυθμιστικών αρχών δεν περιορίζεται αποκλειστικά στους διεθνείς κολοσσούς. Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, οι εθνικοί Συντονιστές Ψηφιακών Υπηρεσιών (Digital Services Coordinators) αναλαμβάνουν τον έλεγχο και τη δίωξη μικρότερων πλατφορμών που λειτουργούν εντός των κρατών-μελών της ΕΕ.

Στην Ελλάδα, την εποπτεία της εφαρμογής του DSA έχει αναλάβει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία οφείλει να ευθυγραμμιστεί πλήρως με τις κεντρικές οδηγίες των Βρυξελλών. Συνεπώς, εγχώριες ή τοπικά φιλοξενούμενες ιστοσελίδες παρόμοιου περιεχομένου θα κληθούν να συμμορφωθούν άμεσα με τα ίδια αυστηρά τεχνικά πρότυπα ελέγχου ηλικίας, αποδεικνύοντας ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο θα εφαρμοστεί οριζόντια, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης.

Η αντιπαράθεση μεταξύ της ανάγκης για αδιαπραγμάτευτη προστασία των ανηλίκων και της διαφύλαξης της ιδιωτικότητας των ενηλίκων στο διαδίκτυο αναμένεται να κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα. Οι τελικές αποφάσεις της Επιτροπής και ο τρόπος τεχνικής υλοποίησης των απαιτήσεων του DSA θα διαμορφώσουν συνολικά την αρχιτεκτονική του ευρωπαϊκού διαδικτύου τα επόμενα χρόνια.

Η άποψη του Techgear

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ασκήσει μέγιστη ρυθμιστική πίεση στα Pornhub, Stripchat, XNXX και XVideos αποτελεί το πραγματικό crash test για τις λειτουργικές δυνατότητες του Digital Services Act. Η απαίτηση για αποτελεσματικό ηλικιακό έλεγχο είναι αδιαμφισβήτητα ορθή ως κοινωνικός στόχος, ωστόσο η τεχνική υλοποίησή της κρύβει τεράστιους κινδύνους. Η κατασκευή και συντήρηση τεράστιων βάσεων δεδομένων με άκρως ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία των Ευρωπαίων πολιτών από ιδιωτικές εταιρείες, αντίκειται στον πυρήνα του GDPR.

Το τεχνικό επιχείρημα των πλατφορμών ότι ο αυστηρός περιορισμός ενδέχεται να οδηγήσει τους χρήστες σε επικίνδυνα, μη ελεγχόμενα δίκτυα μέσω VPN και Tor, έχει ρεαλιστική βάση. Η επιτυχία της ευρωπαϊκής στρατηγικής θα κριθεί από την ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής, όπως τα πρωτόκολλα Zero-Knowledge Proof (ZKP), τα οποία μπορούν να επιβεβαιώσουν αποκλειστικά το κριτήριο της ενηλικίωσης χωρίς να αποκαλύπτουν ή να αποθηκεύουν την πραγματική ταυτότητα του ατόμου. Εφόσον οι ευρωπαϊκές ψηφιακές ταυτότητες εξελιχθούν προς αυτή την κατεύθυνση, θα μιλάμε για μια πραγματική, τεχνολογικά ασφαλή λύση.