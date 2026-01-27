Πως η ψηφιακή καθημερινότητα επηρεάζει την οικογενειακή ζωή

Η πιο πρόσφατη έρευνα της Kaspersky δείχνει ότι το 97% των ανθρώπων αλληλεπιδρούν με τα μέλη της οικογένειάς τους ψηφιακά. Η μελέτη αποκαλύπτει ότι το 86% των συμμετεχόντων επικοινωνούν με τους συγγενείς τους μέσω εφαρμογών μηνυμάτων, το 58% πραγματοποιεί τακτικές βιντεοκλήσεις και το 44% έχει ακόμη δημιουργήσει κοινούς λογαριασμούς σε υπηρεσίες streaming.

Ενώ η ψηφιακότητα προσφέρει πρωτοφανή ευκολία και ευελιξία στην οικογενειακή επικοινωνία, οι ειδικοί της Kaspersky προειδοποιούν ότι η εκτεταμένη διαδικτυακή χρήση απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή στις πρακτικές ψηφιακής ασφάλειας και στην προστασία των συσκευών.

Η επικοινωνία στον ψηφιακό χώρο έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Χάρη στις βιντεοκλήσεις και τα άμεσα μηνύματα, μπορούμε να διατηρούμε επαφή με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, ανεξαρτήτως του πού βρισκόμαστε. Η ψηφιακότητα έχει αλλάξει όχι μόνο τον τρόπο που επικοινωνούμε, αλλά και τον τρόπο που περνάμε μαζί τον ελεύθερο χρόνο μας. Η Kaspersky διεξήγαγε έρευνα* για να αποκαλύψει τα κοινά μοτίβα της σύγχρονης οικογενειακής ζωής στην ψηφιακή εποχή και να φανερώσει τα προβλήματα ψηφιακής ασφάλειας που κρύβονται πίσω από τις αλληλεπιδράσεις μας μέσω οθόνης.

Διαδικτυακή ασφάλεια στις οικογενειακές επικοινωνίες

Σύμφωνα με τη μελέτη, η τακτική ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω WhatsApp, Telegram, Signal, Viber και άλλων εφαρμογών βρισκόταν στην κορυφή των επιλογών των χρηστών για επικοινωνία με τα μέλη της οικογένειάς τους. Τα άτομα που βρίσκονταν στην ηλικιακή ομάδα των 35-54 ήταν πιο πιθανό να επικοινωνούν με τον συγκεκριμένο τρόπο, με το 89% των συμμετεχόντων να κάνουν αυτήν την επιλογή. Οι βιντεοκλήσεις ήταν πολύ λιγότερο δημοφιλής επιλογή μεταξύ των συμμετεχόντων ως τρόπος διατήρησης της επικοινωνίας με συγγενείς, καθώς μόνο το 58% τις επιλέγει.

Μια άλλη δημοφιλής μέθοδος για πολλές οικογένειες ώστε να διατηρούν διαδικτυακή επαφή είναι η ανταλλαγή αναρτήσεων και memes στα social media και στις εφαρμογές μηνυμάτων (53%). Η ηλικιακή ομάδα των 18-34 ηγείται αυτής της τάσης με ποσοστό συμμετοχής 58%, δείχνοντας πώς το χιούμορ και οι κοινές πολιτισμικές αναφορές γίνονται βασικοί μηχανισμοί δημιουργίας δεσμών ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας.

Η μεγαλύτερη γενιά (άνω των 55 ετών) γενικά συμμετέχει λιγότερο ψηφιακά σε σύγκριση με άλλες ηλικίες, αν και το ποσοστό όσων συνομιλούν με την οικογένειά τους μέσω μηνυμάτων είναι στο ίδιο επίπεδο με τον μέσο όρο (85%). Το 42% αυτής της ηλικιακής ομάδας ανταλλάσσει ακόμα και memes και αναρτήσεις μέσω social media. Παρά το γεγονός ότι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι είναι πιο ενεργοί στον ψηφιακό χώρο, ενδέχεται να μην είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν απειλές και διαδικτυακές απάτες. Οι χρήστες θα πρέπει επομένως να εκπαιδεύσουν τα μεγαλύτερα σε ηλικία μέλη της οικογένειάς τους σχετικά με το πώς να παραμένουν ασφαλείς online και να χρησιμοποιούν τις συσκευές τους με ασφάλεια.

Ακόμη και για τους προχωρημένους χρήστες, η online επικοινωνία φέρει πιθανούς κινδύνους κυβερνοασφάλειας. Από τις προσπάθειες phishing που εμφανίζονται ως έγκυρα μηνύματα μέχρι τις σύνθετες επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής, ένα ψηφιακό πεδίο μάχης συντελείται μέσα στα πιο προσωπικά κανάλια επικοινωνίας μας. Για να διασφαλίσετε τη σύνθετη προστασία των εφαρμογών μηνυμάτων σας, συνιστάται έντονα να ενεργοποιείτε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων όπου είναι δυνατόν, να χρησιμοποιείτε μοναδικούς και περίπλοκους κωδικούς για κάθε λογαριασμό, να παραμένετε επιφυλακτικοί απέναντι σε απροσδόκητους συνδέσμους ή συνημμένα, να χρησιμοποιείτε αξιόπιστη λύση ασφαλείας με προστασία anti-phishing για εφαρμογές μηνυμάτων και να ακολουθείτε τις συμβουλές ασφαλείας των ειδικών της Kaspersky.

Οικογενειακοί λογαριασμοί – ευκολία ή ρίσκο;

Η έρευνα δείχνει ότι στον ελεύθερο χρόνο τους, το 70% των οικογενειών επιλέγει να βλέπει ταινίες μαζί, με το 44% να διαθέτει οικογενειακούς λογαριασμούς σε υπηρεσίες streaming. Τα online παιχνίδια δεν είναι το ίδιο δημοφιλή ως οικογενειακό χόμπι, με μόνο το 35% των συμμετεχόντων να τα προτιμά. Ωστόσο, μεταξύ της νεότερης γενιάς, το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 45%.

Αν και η κοινή χρήση συνδρομών streaming και λογαριασμών παιχνιδιών μπορεί να φαίνεται ως οικονομική λύση, ανοίγει την πόρτα σε μια σειρά ψηφιακών ευπαθειών που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα της οικογένειας, ειδικά όταν ένας λογαριασμός χρησιμοποιείται από διαφορετικά μέλη με το ίδιο login και κωδικό. Τέτοιοι λογαριασμοί δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για παραβιάσεις ασφαλείας. Εάν η συσκευή ενός μέλους της οικογένειας παραβιαστεί, οι χάκερ αποκτούν πρόσβαση σε ολόκληρο τον λογαριασμό. Επιπλέον, η επαναχρησιμοποίηση κωδικών σε πολλές πλατφόρμες σημαίνει ότι μια μόνο παραβίαση μπορεί να εκθέσει τις οικονομικές σας πληροφορίες, τους λογαριασμούς email και άλλα ευαίσθητα δεδομένα. Για να χρησιμοποιείτε με ασφάλεια όλους τους κωδικούς, συνιστάται έντονα η χρήση εργαλείου διαχείρισης κωδικών για όλα τα μέλη της οικογένειας.

«Καθώς η οικογενειακή μας ζωή αποκτά όλο και πιο εκτεταμένη διαδικτυακή υπόσταση, δημιουργούνται καταπληκτικοί τρόποι να μένουμε κοντά και να φτιάχνουμε αναμνήσεις – αλλά προκύπτουν επίσης νέοι κίνδυνοι, όπως απάτες και παραβιάσεις. Τα παιδιά και τα μεγαλύτερα σε ηλικία μέλη της οικογένειας μπορεί να διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο, οπότε είναι πολύ σημαντικό να προστατεύουμε ο ένας τον άλλον online. Η προστασία της ψηφιακής σας ιδιωτικότητας και η χρήση μέτρων κυβερνοασφάλειας είναι ένας σημαντικός τρόπος να φροντίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα και να κρατάτε την οικογένειά σας ασφαλή», σχολιάζει η Marina Titova, Αντιπρόεδρος Consumer Business της Kaspersky.

*Η μελέτη διεξήχθη από το Κέντρο Έρευνας Αγοράς της Kaspersky τον Νοέμβριο του 2025. Στην έρευνα συμμετείχαν 3.000 άτομα από 15 χώρες (Αργεντινή, Χιλή, Κίνα, Γερμανία, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Μαλαισία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική, Ισπανία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα).