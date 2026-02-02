Πώς να αφαιρέσεις τον εαυτό σου από τους «Close Friends» άλλων στο Instagram (χωρίς να κάνεις Unfollow)

Υπάρχει μια συγκεκριμένη αμηχανία που συνοδεύει τον πράσινο κύκλο γύρω από το story ενός χρήστη στο Instagram. Ειδικά όταν αυτός ο χρήστης είναι ένας πρώην συνάδελφος, κάποιος που γνωρίσατε ελάχιστα σε ένα πάρτι ή ένας επαγγελματικός συνεργάτης με τον οποίο διατηρείτε τυπικές σχέσεις. Μέχρι σήμερα, η πλατφόρμα επέβαλε μια μονόπλευρη «οικειότητα»: αν κάποιος σας πρόσθετε στη λίστα των «Στενών Φίλων» (Close Friends), ήσασταν αναγκασμένοι να παραμένετε εκεί, εκτεθειμένοι σε προσωπικές στιγμές που ίσως δεν θέλατε να μοιραστείτε, χωρίς προφανή διέξοδο διαφυγής.

Αυτό το καθεστώς ψηφιακής ομηρίας φαίνεται πως φτάνει στο τέλος του. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές και τα δεδομένα που έρχονται από την κοινότητα των developers και των tech insiders, το Instagram προχωρά στην ενσωμάτωση μιας λειτουργίας που επιτρέπει στους χρήστες να αφαιρούν τον εαυτό τους από τη λίστα «Close Friends» άλλων χρηστών.

Η ανάκτηση του ελέγχου στο Timeline

Η νέα δυνατότητα εντοπίστηκε αρχικά στον κώδικα της εφαρμογής και πλέον φαίνεται να περνάει σε φάση ευρείας δοκιμής και κυκλοφορίας. Η ουσία της αλλαγής είναι απλή αλλά δραστική: επιστρέφει τον έλεγχο στον δέκτη του περιεχομένου.

Μέχρι τώρα, οι επιλογές για κάποιον που βρισκόταν εγκλωβισμένος σε μια αζήτητη λίστα ήταν περιορισμένες και συχνά ακραίες. Μπορούσε κανείς να κάνει "Mute" τα stories του συγκεκριμένου ατόμου (χάνοντας όμως και τα δημόσια stories που ίσως τον ενδιέφεραν) ή να προχωρήσει σε "Unfollow" και "Block", κινήσεις που συχνά εκλαμβάνονται ως επιθετικές και δημιουργούν κοινωνικές τριβές. Δεν υπήρχε η μέση λύση του «θέλω να σε ακολουθώ, αλλά δεν θέλω να βλέπω τι κάνεις στον πολύ στενό σου κύκλο».

Με την ενεργοποίηση του νέου εργαλείου, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την έξοδο από τη λίστα διακριτικά. Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με τη γενικότερη στροφή των social media προς την προστασία της ψυχικής ηρεμίας των χρηστών (digital well-being), μειώνοντας τον θόρυβο και το ανεπιθύμητο περιεχόμενο.

Πώς λειτουργεί η νέα επιλογή

Η διαδικασία σχεδιάστηκε για να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή και προσβάσιμη. Όταν ένας χρήστης βλέπει ένα story με τον χαρακτηριστικό πράσινο δακτύλιο, θα μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα μενού επιλογών. Εκεί, ανάμεσα στις υπάρχουσες ρυθμίσεις, προστίθεται η επιλογή «Leave Close Friends list» (Αποχώρηση από τη λίστα Στενών Φίλων) ή «Remove me from this list» (Αφαίρεσέ με από αυτή τη λίστα).

Με το πάτημα της επιλογής, ο χρήστης παύει να βλέπει το αποκλειστικό περιεχόμενο του συγκεκριμένου λογαριασμού. Το σημαντικότερο στοιχείο, ωστόσο, που απασχολεί την πλειονότητα των χρηστών, είναι η διακριτικότητα. Η Meta φαίνεται να έχει φροντίσει ώστε η ενέργεια να μην στέλνει ειδοποίηση (notification) στον δημιουργό της λίστας. Ο χρήστης που σας είχε προσθέσει δεν θα λάβει μήνυμα ότι «ο τάδε αποχώρησε». Απλώς, τα stories του δεν θα εμφανίζονται πλέον σε εσάς, και το όνομά σας θα εξαφανιστεί αθόρυβα από τη λίστα των θεατών του πριβέ περιεχομένου του.

Η απομυθοποίηση των «Close Friends»

Η λίστα των «Στενών Φίλων» παρουσιάστηκε αρχικά ως εργαλείο για πραγματική οικειότητα, επιτρέποντας στους χρήστες να μοιράζονται πιο αυθόρμητες, λιγότερο φιλτραρισμένες στιγμές με έναν μικρό κύκλο εμπίστων. Ωστόσο, η χρήση του εργαλείου μεταλλάχθηκε.

Πολλοί influencers και επαγγελματίες άρχισαν να χρησιμοποιούν τη λίστα ως εργαλείο μάρκετινγκ, προσθέτοντας μαζικά ακολούθους για να δημιουργήσουν μια ψευδαίσθηση αποκλειστικότητας και να αυξήσουν τα views στα stories τους (καθώς ο πράσινος κύκλος τραβάει περισσότερο την προσοχή από τον κοκκινωπό/μωβ). Άλλοι χρήστες χρησιμοποιούν τη λίστα για φλερτ ή για να τραβήξουν την προσοχή συγκεκριμένων ατόμων, προσθέτοντάς τους χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη οικειότητα.

Αυτή η κατάχρηση του εργαλείου μετέτρεψε το Feature σε πηγή ενοχλήσεων. Η δυνατότητα αφαίρεσης έρχεται να διορθώσει ακριβώς αυτό το δομικό πρόβλημα, αναγνωρίζοντας πως η οικειότητα στο διαδίκτυο πρέπει να είναι συναινετική και από τις δύο πλευρές.

Τι να περιμένουμε άμεσα

Η λειτουργία διατίθεται σταδιακά, ακολουθώντας την πάγια τακτική της εταιρείας για A/B testing σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές και εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων (iOS και Android). Εάν δεν βλέπετε ακόμη την επιλογή, είναι θέμα χρόνου να εμφανιστεί με κάποιο από τα επόμενα updates της εφαρμογής.