Πώς οι εταιρείες τεχνολογίας υποβαθμίζουν σκόπιμα τα προϊόντα τους: Η νορβηγική απάντηση [Video]

Σύνοψη

Το Νορβηγικό Συμβούλιο Καταναλωτών (Forbrukerrådet) ξεκίνησε επίσημη εκστρατεία ενάντια στο "enshittification", την εσκεμμένη και σταδιακή υποβάθμιση των ψηφιακών πλατφορμών και των hardware προϊόντων.

Μέσα από ένα καυστικό βίντεο και την αναφορά "Breaking Free", το συμβούλιο αναδεικνύει πρακτικές όπως τα paywalls σε βασικές λειτουργίες οχημάτων, η εισαγωγή διαφημίσεων σε πληρωμένες συσκευές και η υποβάθμιση της εξυπηρέτησης πελατών μέσω αυτοματοποιημένων chatbots.

Σε συνεργασία με 58 οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένου του EFF και της Διεθνούς Αμνηστίας), η Νορβηγία πιέζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυστηρότερους αντιμονοπωλιακούς ελέγχους, διασφάλιση της διαλειτουργικότητας και ενίσχυση των υποδομών ανοιχτού κώδικα (open source).

Η εκστρατεία θέτει στο επίκεντρο την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών από τις καταχρηστικές πρακτικές εγκλωβισμού (vendor lock-in) και την απαίτηση για καθολική εφαρμογή του Δικαιώματος στην Επισκευή (Right to Repair).

Η ψηφιακή πραγματικότητα και ο τεχνολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε καθημερινά φαίνεται να υποβαθμίζονται συστηματικά. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κατακλύζονται από διαφημίσεις και αλγοριθμικό περιεχόμενο, οι έξυπνες τηλεοράσεις μετατρέπονται σε διαφημιστικές πινακίδες εντός του σαλονιού μας, και βασικές λειτουργίες στο hardware, όπως τα θερμαινόμενα καθίσματα στα νέα οχήματα, μετατρέπονται σε υπηρεσίες που απαιτούν μηνιαία συνδρομή. Το συγκεκριμένο φαινόμενο, ευρέως γνωστό ως "enshittification" (ελεύθερα μεταφρασμένο ως «σταδιακή αχρήστευση» ή «σκουπιδοποίηση»), προκάλεσε την επίσημη και οργανωμένη αντίδραση του Νορβηγικού Συμβουλίου Καταναλωτών (Forbrukerrådet), το οποίο επιδιώκει να «ξυπνήσει» την Ευρώπη.

Ο όρος "enshittification" επινοήθηκε από τον συγγραφέα και ακτιβιστή ψηφιακών δικαιωμάτων Cory Doctorow το 2022 και περιγράφει με ακρίβεια τον κύκλο ζωής των σύγχρονων ψηφιακών πλατφορμών. Αρχικά, οι εταιρείες προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες, συχνά με ζημία, για να προσελκύσουν μαζικά χρήστες. Στη συνέχεια, μόλις επιτευχθεί ο εγκλωβισμός των χρηστών (vendor lock-in), η ποιότητα μειώνεται τεχνητά για να εξυπηρετηθούν οι εταιρικοί πελάτες και οι διαφημιστές. Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας, οι υπηρεσίες υποβαθμίζονται πλήρως για όλους, με μοναδικό στόχο τη μεγιστοποίηση των βραχυπρόθεσμων κερδών για τους μετόχους, αφήνοντας τον τελικό καταναλωτή ξεκρέμαστο.

Για να επικοινωνήσει το μέγεθος του προβλήματος, το Νορβηγικό Συμβούλιο Καταναλωτών δημοσίευσε ένα σατιρικό βίντεο τεσσάρων λεπτών με τίτλο "A Day in the Life of an Ensh*ttificator". Ο πρωταγωνιστής του βίντεο υποδύεται τον επαγγελματία «καταστροφέα» ψηφιακών προϊόντων, αναφέροντας εμφατικά: «Παίρνω πράγματα που είναι απολύτως λειτουργικά και τα κάνω χειρότερα». Το βίντεο αποδομεί τις γνώριμες τακτικές της βιομηχανίας: την προσθήκη ενοχλητικών pop-ups σε αγαπημένα websites, τη διακοπή της ροής των βίντεο με ατελείωτες διαφημίσεις, τα αναγκαστικά software updates που καθιστούν τα ακριβά smartphones αργά, και τον εκβιασμό μέσω υπηρεσιών cloud, όπου ο χρήστης καλείται να πληρώσει ακριβές συνδρομές για να διατηρήσει την πρόσβαση στα προσωπικά του αρχεία και φωτογραφίες.

Επιπρόσθετα, το βίντεο θίγει την πλήρη απουσία ανθρώπινης υποστήριξης (η οποία έχει αντικατασταθεί από ανεπαρκή AI chatbots), την επιθετική εξαγορά ανταγωνιστών με σκοπό το κλείσιμό τους, και φυσικά, το παράδοξο του σύγχρονου hardware: την αγορά ενός αυτοκινήτου όπου η χρήση της θέρμανσης αποτελεί "premium feature" προς ενοικίαση. Αυτή η τακτική μετατρέπει τον ιδιοκτήτη σε απλό ενοικιαστή των δυνατοτήτων του ίδιου του του οχήματος.

Η πρωτοβουλία του Forbrukerrådet, ωστόσο, διαθέτει βαθύ ρυθμιστικό υπόβαθρο. Η καμπάνια συνοδεύεται από την αναλυτική έκθεση "Breaking Free: Pathways to a Fair Technological Future", η οποία αναλύει τις συνέπειες του enshittification και προτείνει αυστηρές νομικές παρεμβάσεις. Σε συνεργασία με 58 οργανισμούς από τον χώρο των ψηφιακών δικαιωμάτων (όπως το Electronic Frontier Foundation και η Διεθνής Αμνηστία), το Συμβούλιο έστειλε ανοιχτή επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Νορβηγική Κυβέρνηση, θέτοντας συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Βασικό αίτημα αποτελεί η αυστηρή εφαρμογή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας (antitrust). Όταν τεχνολογικοί κολοσσοί εξαγοράζουν μικρότερες startups απλώς για να προλάβουν τον μελλοντικό ανταγωνισμό (χαρακτηριστικό παράδειγμα οι εξαγορές στον χώρο των social media), οι καταναλωτές χάνουν οριστικά τις εναλλακτικές τους επιλογές. Χωρίς βιώσιμο ανταγωνισμό, το κόστος μετάβασης γίνεται απαγορευτικό και ο χρήστης παραμένει εγκλωβισμένος σε μια διαρκώς φθίνουσα υπηρεσία.

Παράλληλα, το νορβηγικό συμβούλιο προτείνει την кρατική χρηματοδότηση και την καθολική υιοθέτηση λύσεων ανοιχτού κώδικα (open source) και ανοιχτών πρωτοκόλλων, μειώνοντας την εξάρτηση του δημόσιου τομέα από τις κλειστές υποδομές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Εάν τα κρατικά συστήματα βασίζονται σε ανοιχτά πρότυπα, διασφαλίζεται η ψηφιακή ανεξαρτησία και ενισχύεται η αγορά έναντι των μονοπωλίων. Επιπλέον, υποστηρίζουν σθεναρά το Δικαίωμα στην Επισκευή (Right to Repair), την αρχή του end-to-end που απαγορεύει στις πλατφόρμες να παρεμβαίνουν στα δεδομένα προς όφελός τους, και την εξασφάλιση του «δικαιώματος εξόδου» (right of exit), ώστε οι καταναλωτές να εγκαταλείπουν μια πλατφόρμα με όλα τα δεδομένα τους.

Για την ευρωπαϊκή και την ελληνική αγορά, η παρέμβαση αυτή αποκτά τεράστια σημασία. Οι Έλληνες καταναλωτές έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με αυτές τις πρακτικές, καταβάλλοντας σημαντικά ποσά σε ευρώ για συσκευές οι οποίες τεχνητά αχρηστεύονται μέσω ενημερώσεων ή απαιτούν επαναλαμβανόμενες πληρωμές για λειτουργίες που παλαιότερα θεωρούνταν βασικές και ενσωματωμένες στο αρχικό κόστος αγοράς. Όταν μια εταιρεία μειώνει τη λειτουργικότητα μιας τηλεόρασης μέσω firmware update επειδή ο χρήστης αρνείται την παρακολούθηση δεδομένων, βρισκόμαστε μπροστά σε καταπάτηση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

Το μήνυμα της Νορβηγίας καταδεικνύει ότι η τεχνολογική εξέλιξη δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την πρόοδο, όταν αυτή σχεδιάζεται με γνώμονα την απόλυτη εξάντληση των οικονομικών πόρων του χρήστη. Ο έλεγχος των εταιρειών δεν αποτελεί εμπόδιο στην καινοτομία, αλλά αναγκαίο μηχανισμό επιβίωσης ενός δίκαιου οικοσυστήματος. Οι πλατφόρμες δεν νοείται να λειτουργούν ταυτόχρονα ως μονοπώλια παροχής υπηρεσιών και ως μονοψώνια απέναντι στους πελάτες τους. Η ρύθμιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συνειδητοποίηση από πλευράς καταναλωτών αποτελούν τα μόνα εργαλεία για να επιστρέψει ο έλεγχος στους πραγματικούς ιδιοκτήτες των συσκευών.

Η άποψη του Techgear

Η πρωτοβουλία του Νορβηγικού Συμβουλίου Καταναλωτών αποτυπώνει απόλυτα την απογοήτευση που βιώνει ο κάθε tech enthusiast. Τα τελευταία χρόνια καταβάλλουμε premium τιμές για hardware (smartphones, IoT συσκευές, αυτοκίνητα), μόνο για να διαπιστώσουμε ότι αποκτήσαμε τερματικά προβολής διαφημίσεων και paywalls.

Η επιβολή μηνιαίων συνδρομών για hardware δυνατότητες παραβιάζει θεμελιωδώς την έννοια της ιδιοκτησίας. Το hardware που αγοράζεις πρέπει να σου ανήκει στο 100%, από την πρώτη μέρα ενεργοποίησης μέχρι την τελική ανακύκλωσή του.

Το "enshittification" αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τον καταναλωτικό τομέα της τεχνολογίας, και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επιβάλλει άμεσα κυρώσεις και αυστηρούς κανόνες διαλειτουργικότητας, βάζοντας οριστικό φρένο στις εκβιαστικές πρακτικές των κλειστών οικοσυστημάτων.