Πώς οι νανοσωλήνες BNNT του MIT μπορεί να λύσουν το πρόβλημα της διαστημικής ακτινοβολίας

Σύνοψη

Η Palak Patel, ερευνήτρια του MIT, αναπτύσσει νανοσωλήνες νιτριδίου του βορίου (BNNT) για την κρίσιμη προστασία των αστροναυτών από την ιοντίζουσα διαστημική ακτινοβολία.

Το νέο σύνθετο υλικό είναι δραματικά πιο ελαφρύ από το συμβατικό αλουμίνιο, προσφέροντας υψηλή απορρόφηση πρωτονίων χωρίς να θυσιάζεται η δομική ακεραιότητα του σκάφους.

Τον Μάιο του 2025, τα υλικά δοκιμάστηκαν σε συνθήκες μικροβαρύτητας και δείγματά τους βρίσκονται ήδη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) για περαιτέρω αναλύσεις.

Η ενσωμάτωση τέτοιων ελαφριών νανοϋλικών αναμένεται να μειώσει το κόστος εκτόξευσης ευρωπαϊκών αποστολών (ESA), δημιουργώντας ευκαιρίες αναβάθμισης και για την ελληνική αεροδιαστημική βιομηχανία μικροδορυφόρων.

Τι είναι οι νανοσωλήνες νιτριδίου του βορίου (BNNT) και πώς λειτουργούν;

Οι νανοσωλήνες νιτριδίου του βορίου (BNNT) είναι κυλινδρικές δομές νανοκλίμακας που προσφέρουν εξαιρετική μηχανική αντοχή και θερμική σταθερότητα. Σε συνδυασμό με πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), λειτουργούν ως προηγμένη ασπίδα, απορροφώντας τα επικίνδυνα πρωτόνια της ιοντίζουσας ακτινοβολίας στο διάστημα, αντικαθιστώντας τις βαριές, συμβατικές επιστρώσεις αλουμινίου.

Η εξερεύνηση του βαθέος Διαστήματος προσκρούει διαχρονικά σε ένα θεμελιώδες εμπόδιο: τη θανάσιμη ιοντίζουσα ακτινοβολία. Καθώς διαστημικές υπηρεσίες όπως η NASA και ο ESA σχεδιάζουν τις μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές προς τον Άρη, η προστασία των αστροναυτών απαιτεί υλικά τα οποία δεν απαντώνται στη φύση. Τα συμβατικά συστήματα αδυνατούν να εγγυηθούν την ασφάλεια του πληρώματος λόγω του απαγορευτικού τους βάρους. Η Palak Patel, υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του MIT και ερευνήτρια στο εργαστήριο necstlab, φέρνει στο προσκήνιο μια ριζοσπαστική λύση νανοκλίμακας, αναδιαμορφώνοντας πλήρως τους κανόνες της αεροδιαστημικής μηχανικής.

Γιατί τα σημερινά υλικά αδυνατούν να μας πάνε στον Άρη;

Τα παραδοσιακά μεταλλικά κράματα, όπως το αλουμίνιο και το τιτάνιο, αποτελούν τον βασικό κορμό της διαστημικής ναυπηγικής. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό δομικό μειονέκτημα όταν εκτίθενται σε κοσμικές ακτίνες υψηλής ενέργειας και ηλιακά πρωτόνια. Όταν η ακτινοβολία προσκρούει στο μέταλλο, η διασπαστική αλληλεπίδραση παράγει δευτερογενή ακτινοβολία, η οποία είναι συχνά πολύ πιο επιβλαβής για τον ανθρώπινο ιστό και τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά συστήματα από την αρχική.

Αντίθετα, τα πολυμερή που είναι πλούσια σε υδρογόνο, όπως το πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), αποτελούν εξαιρετικούς απορροφητές αυτής της ακτινοβολίας χωρίς να δημιουργούν επικίνδυνα δευτερογενή σωματίδια. Το πρόβλημα; Το σκέτο πλαστικό υστερεί δραματικά σε μηχανική αντοχή, καθιστώντας το ακατάλληλο για την κατασκευή δομικών μερών ενός σκάφους.

Εδώ ακριβώς επεμβαίνουν οι νανοσωλήνες BNNT. Με την ενσωμάτωσή τους στο πολυαιθυλένιο, η Patel δημιουργεί ένα σύνθετο υλικό που διαθέτει τις ασυναγώνιστες θωρακικές ιδιότητες του πλαστικού και τη δομική ακαμψία των μετάλλων, κρατώντας το συνολικό βάρος σε εντυπωσιακά χαμηλά επίπεδα. Όποιος έχει κρατήσει στο χέρι του ένα δοκίμιο αυτού του σύνθετου υλικού (BNNT-HDPE) κατανοεί αμέσως την παραδοξότητά του: η αίσθηση βάρους παραπέμπει σε ελαφρύ, πορώδες αφρώδες υλικό, όμως αν προσπαθήσεις να το λυγίσεις, η επιφάνειά του παραμένει απόλυτα άκαμπτη, αντικρούοντας τη συνήθη μηχανική συμπεριφορά των πολυμερών.

Η προοπτική μικροβαρύτητας και η πραγματικότητα του εργαστηρίου

Η μεταφορά της θεωρίας στην πράξη αποτελεί έναν συνεχή αγώνα αντιμετώπισης πρακτικών προβλημάτων. Η σύνθεση αυτών των νανοσωλήνων απαιτεί βιομηχανικούς κλιβάνους ακραίων θερμοκρασιών στο εργαστήριο του MIT. Οι ερευνητές εργάζονται υπό αυστηρές συνθήκες θερμικής διαχείρισης, ρυθμίζοντας χειροκίνητα τις παραμέτρους στους φούρνους εναπόθεσης χημικών ατμών (CVD) για να παραγάγουν μόλις μερικά γραμμάρια απόλυτα καθαρού υλικού. Η ζέστη στον χώρο του εργαστηρίου, ειδικά κατά τη διάρκεια παρατεταμένων κύκλων σύνθεσης, μαρτυρά την ενεργοβόρα φύση της διαδικασίας.

Παρά τις κατασκευαστικές δυσκολίες, το χρονοδιάγραμμα προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς, υποστηριζόμενο από το πρόγραμμα NSTGRO της NASA. Τον Μάιο του 2025, η ομάδα συμμετείχε σε πτήση μικροβαρύτητας για να αξιολογήσει τη βιωσιμότητα της κατασκευής και της συμπεριφοράς των υλικών αυτών μακριά από τη βαρύτητα της Γης. Η δοκιμή στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ήδη, τα παραγόμενα δείγματα έχουν ενσωματωθεί σε πειραματικές διατάξεις και βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), όπου υποβάλλονται σε πραγματικούς ελέγχους φθοράς και παρακολούθησης της συμπεριφοράς τους απέναντι στην κοσμική ακτινοβολία.

Πώς μεταφράζεται αυτό για την ελληνική αεροδιαστημική και την ESA;

Η έρευνα του MIT, αν και αμερικανικής προέλευσης, φέρει τεράστιες συνέπειες για την ευρωπαϊκή και την τοπική αγορά. Το κόστος εκτόξευσης ωφέλιμου φορτίου (payload) στο Διάστημα, αν και έχει μειωθεί χάρη στους επαναχρησιμοποιήσιμους πυραύλους, παραμένει στα επίπεδα πολλών χιλιάδων ευρώ ανά κιλό. Για τoν Ευρωπαϊκό Διαστημικό Οργανισμό (ESA) και τα προγράμματα στα οποία συμμετέχει ενεργά το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛ.Κ.Ε.Δ.), η μείωση του βάρους αποτελεί τη βασικότερη παράμετρο τεχνικής και οικονομικής βιωσιμότητας.

Στην Ελλάδα, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια σταθερά αναπτυσσόμενη βιομηχανία κατασκευής μικροδορυφόρων (Cubesats) και εξαρτημάτων υψηλής τεχνολογίας, υποστηριζόμενη από πανεπιστημιακά ιδρύματα και εγχώριες εταιρείες αεροδιαστημικής (όπως το si-Cluster). Εάν οι ελληνικές κατασκευαστικές μονάδες αποκτήσουν σταδιακή πρόσβαση σε εμπορικές εκδόσεις τέτοιων σύνθετων υλικών BNNT, το συνολικό βάρος των δομικών στοιχείων των δορυφόρων που συναρμολογούνται στη χώρα μας θα μπορούσε να μειωθεί δραστικά. Ένα ελαφρύτερο σασί σημαίνει περιθώριο για βαρύτερες, πιο προηγμένες μπαταρίες, μεγαλύτερους φακούς παρατήρησης Γης (Earth Observation) ή ενισχυμένα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, αναβαθμίζοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας στους ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς.

Πέρα από την ακτινοβολία: Θερμική προστασία και σεληνιακή σκόνη

Ο σχεδιασμός υλικών νανοκλίμακας δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη θωράκιση από την ακτινοβολία. Καθώς το πρόγραμμα Artemis στρέφει ξανά το βλέμμα της ανθρωπότητας στη Σελήνη, η Palak Patel εξετάζει εφαρμογές που αφορούν τη θερμική προστασία μέσω νανοσωλήνων πολυσιλοξάνης, οι οποίοι αντέχουν τις ακραίες θερμοκρασίες της ατμοσφαιρικής επανεισόδου. Παράλληλα, τα ίδια υλικά μελετώνται για τον μετριασμό της διάβρωσης από τη σεληνιακή σκόνη, η οποία αποτέλεσε το μεγαλύτερο λειτουργικό εφιάλτη κατά τις αποστολές του Apollo, καταστρέφοντας διαστημικές στολές και φρακάροντας μηχανικά μέρη.

Με τη ματιά του Techgear

Η μηχανική των υλικών αποτελεί την πραγματική πρόκληση της διαστημικής εξερεύνησης. Η προσοχή του κοινού και των media εστιάζει διαρκώς στην ισχύ των πυραύλων και τα συστήματα προώθησης, αγνοώντας το απόλυτο γεγονός: η βιολογική ευπάθεια του ανθρώπινου οργανισμού απέναντι στην κοσμική ακτινοβολία είναι η πραγματική αιτία που ο Άρης παραμένει άπιαστος στόχος. Η έρευνα της Palak Patel στο MIT αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για την επιβίωση στο βαθύ Διάστημα. Η μετάβαση από το συμβατικό αλουμίνιο στα σύνθετα υλικά νανοσωλήνων (BNNT) σηματοδοτεί τη χρυσή τομή μεταξύ δομικής ασφάλειας και εξοικονόμησης βάρους, προσφέροντας ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες λύσεις σε πρακτικά προβλήματα δεκαετιών.