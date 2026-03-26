Πώς το Android 17 βάζει τέλος στη μαζική συλλογή του τηλεφωνικού καταλόγου σας

Σύνοψη

Καταργείται η υποχρεωτική καθολική πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο μέσω της άδειας READ_CONTACTS.

Το νέο Contact Picker επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν συγκεκριμένες επαφές για διαμοιρασμό με την εκάστοτε εφαρμογή.

Παρέχεται η δυνατότητα μικρομετρικού ελέγχου (granular control), διαμοιράζοντας μόνο συγκεκριμένα δεδομένα (π.χ. αποκλειστικά το email ή τον αριθμό τηλεφώνου).

Η αρχιτεκτονική του νέου API (Intent.ACTION_PICK_CONTACTS) λειτουργεί ως ασφαλής ενδιάμεσος, αποτρέποντας τη συνεχή παρακολούθηση των αλλαγών στις επαφές.

Εξασφαλίζεται πλήρης συμβατότητα προς τα πίσω (backward compatibility) για παλαιότερες εφαρμογές, προστατεύοντας άμεσα τους χρήστες.

Η επανάσταση της ιδιωτικότητας: Το Android 17 αλλάζει τον τρόπο διαχείρισης των επαφών

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στα smartphones συνιστά βασικό πυλώνα ανάπτυξης για τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα. Μέχρι σήμερα, η παραχώρηση άδειας πρόσβασης στις επαφές από μια εφαρμογή ισοδυναμούσε με την παράδοση ολόκληρου του τηλεφωνικού καταλόγου του χρήστη — ένα πραγματικό ορυχείο προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνει ονόματα, διευθύνσεις, γενέθλια και δευτερεύοντα emails.

Η Google αποφάσισε να κλείσει οριστικά αυτό το κενό ασφαλείας με την έλευση του Android 17. Η νέα έκδοση του λειτουργικού εισάγει το Contact Picker, ένα εξελιγμένο σύστημα που αναμορφώνει την αλληλεπίδραση των εφαρμογών με τα δεδομένα μας, μεταφέροντας τον απόλυτο έλεγχο στον χρήστη.

Τι είναι ακριβώς το νέο Contact Picker του Android 17;

Το Contact Picker του Android 17 είναι ένα σύγχρονο API που επιτρέπει στους χρήστες να διαμοιράζονται αποκλειστικά τις επιλεγμένες επαφές τους με τις εφαρμογές. Αντικαθιστά την παρωχημένη, καθολική άδεια READ_CONTACTS, εισάγοντας αυστηρό έλεγχο δεδομένων και εξασφαλίζοντας ότι η εφαρμογή λαμβάνει μόνο τις πληροφορίες που πραγματικά χρειάζεται, αποτρέποντας τη μαζική συλλογή δεδομένων.

Οριστικό τέλος στην καθολική πρόσβαση

Στις προηγούμενες εκδόσεις του Android, η διαχείριση των αδειών βασιζόταν στη λογική του «όλα ή τίποτα». Εάν μια εφαρμογή — για παράδειγμα, μια πλατφόρμα παραγγελίας φαγητού ή μια υπηρεσία μεταφορών — χρειαζόταν τον αριθμό ενός φίλου για την αποστολή μιας πρόσκλησης, απαιτούσε άδεια ανάγνωσης για ολόκληρη τη λίστα επαφών. Αυτή η πρακτική επέτρεπε τη σιωπηλή δημιουργία προφίλ των χρηστών από τρίτες εταιρείες.

Το νέο σύστημα αλλάζει ριζικά τη δυναμική. Λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με το ήδη επιτυχημένο Photo Picker της Google. Το λειτουργικό σύστημα παρεμβάλλεται ως ένας ασφαλής ενδιάμεσος. Όταν η εφαρμογή ζητά μια επαφή, ο χρήστης αλληλεπιδρά αποκλειστικά με το περιβάλλον συστήματος του Android, επιλέγει τη συγκεκριμένη εγγραφή και η εφαρμογή λαμβάνει πρόσβαση μόνο σε αυτήν.

Μικρομετρικός έλεγχος δεδομένων (Granular Data Requests)

Η καινοτομία του Android 17 δεν σταματά στην επιλογή μεμονωμένων επαφών. Το API επιτρέπει τον καθορισμό συγκεκριμένων πεδίων δεδομένων. Οι προγραμματιστές μπορούν πλέον να ζητούν πρόσβαση αποκλειστικά στον αριθμό τηλεφώνου, αποκρύπτοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ημερομηνία γέννησης ή τη φυσική διεύθυνση της επαφής.

Από την πλευρά της υλοποίησης, το Contact Picker υποστηρίζει την πολλαπλή επιλογή (multi-selection), δίνοντας στους developers τη δυνατότητα να ορίσουν όρια στο πόσες επαφές μπορούν να επιλεγούν ταυτόχρονα. Ο χρήστης βλέπει ξεκάθαρα, μέσω ενός ειδικού privacy banner κατά την επιλογή, ποια ακριβώς δεδομένα θα μεταφερθούν, ενισχύοντας τη διαφάνεια.

Στιγμιότυπα δεδομένων (One-Time Snapshots) αντί για συνεχή παρακολούθηση

Ένα από τα πιο κρίσιμα χαρακτηριστικά ασφαλείας του νέου Contact Picker είναι η αλλαγή στη διάρκεια της πρόσβασης. Τα δεδομένα που μεταφέρονται στην εφαρμογή αποτελούν ένα «στιγμιότυπο» (snapshot) της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής. Η πρόσβαση παρέχεται μέσω ενός προσωρινού Session URI. Όταν η συνεδρία λήξει ή η εφαρμογή τερματιστεί, η άδεια ανακαλείται αυτόματα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι εφαρμογές δεν μπορούν να παρακολουθούν στο παρασκήνιο τις μελλοντικές αλλαγές που θα κάνει ο χρήστης στις επαφές του (π.χ. αλλαγή τηλεφωνικού αριθμού ή προσθήκη νέας διεύθυνσης), αποκόπτοντας μια πάγια τακτική ενημέρωσης των διαφημιστικών βάσεων δεδομένων.

Τεχνική βελτιστοποίηση και συμβατότητα

Οι μηχανικοί της Google έχουν φροντίσει ώστε η μετάβαση στο νέο σύστημα να είναι άμεση και αποδοτική. Η νέα μέθοδος επιστρέφει ένα ενιαίο Uri, επιτρέποντας τη μαζική ανάκτηση αποτελεσμάτων. Αυτό μεταφράζεται σε μειωμένο φόρτο συστήματος, καθώς απαιτείται μόνο ένα Binder transaction, βελτιώνοντας την απόκριση της συσκευής κατά την εκτέλεση της διεργασίας.

Εξίσου σημαντικό είναι το ζήτημα της συμβατότητας (backward compatibility). Για τις συσκευές που αναβαθμίζονται στο Android 17, το λειτουργικό σύστημα προσαρμόζει αυτόματα τα παλαιότερα ACTION_PICK intents που στοχεύουν σε δεδομένα επαφών, δρομολογώντας τα στο νέο, ασφαλές περιβάλλον. Επομένως, ο χρήστης προστατεύεται αυτόματα, ακόμη και αν οι προγραμματιστές της εφαρμογής καθυστερήσουν να υλοποιήσουν το νέο API.

Η άποψη του Techgear

Η ενσωμάτωση του Contact Picker στο Android 17 αποτελεί μια απολύτως αναγκαία, αν και καθυστερημένη, δομική αναβάθμιση. Το οικοσύστημα της Google ευθυγραμμίζεται με τα αυστηρά πρότυπα ιδιωτικότητας που εισήγαγαν πρώτα εναλλακτικές ROMs, όπως το GrapheneOS, καθώς και ο κύριος ανταγωνιστής της, η Apple.

Για την ελληνική αγορά, οι προεκτάσεις είναι άμεσα ορατές. Καθημερινά, οι χρήστες εγκαθιστούν δεκάδες τοπικές εφαρμογές — από υπηρεσίες delivery και fintech εφαρμογές, μέχρι τοπικά δίκτυα αγορών — οι οποίες παραδοσιακά απαιτούσαν πλήρη πρόσβαση στον κατάλογο, συχνά χωρίς καμία λειτουργική δικαιολογία, απλώς για σκοπούς marketing. Με την αναβάθμιση στο Android 17, αυτή η ανεξέλεγκτη ροή δεδομένων τερματίζεται. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά, επιτέλους, τη δυνατότητα να αξιοποιεί τις υπηρεσίες που χρειάζεται, προστατεύοντας παράλληλα τα προσωπικά δεδομένα του συγγενικού και επαγγελματικού του κύκλου.