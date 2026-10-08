Πως βλέπει η νέα γενιά το μέλλον της εκπαίδευσης μέσω της AI

Σύνοψη

Η γενιά Z εμφανίζει τα υψηλότερα επίπεδα εξοικείωσης με τις αναδυόμενες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της εκπαίδευσης.

Το 18% των νέων κατατάσσει τους εξατομικευμένους ψηφιακούς καθηγητές (AI tutors) στις πλέον υποσχόμενες εκπαιδευτικές τεχνολογίες του μέλλοντος.

Οι τάξεις εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (VR/AR) με ενσωματωμένους βοηθούς AI συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του 14% των ερωτηθέντων της γενιάς Z.

Η Kaspersky υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη ανάπτυξης κριτικής σκέψης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατά την αλληλεπίδραση με εκπαιδευτικούς αλγορίθμους.

Η ενσωμάτωση των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων στο σύγχρονο εκπαιδευτικό οικοσύστημα μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές αφομοιώνουν τη γνώση. Σύμφωνα με τη νέα εκτενή έρευνα που διεξήγαγε το κέντρο έρευνας αγοράς της Kaspersky τον Μάρτιο του 2026, οι μαθητές που ανήκουν στη γενιά Z (Gen Z) καταγράφουν εντυπωσιακά ποσοστά εξοικείωσης με τις αναδυόμενες τάσεις της τεχνητής νοημοσύνης, θεωρώντας τον εκπαιδευτικό κλάδο ως τον πλέον κατάλληλο χώρο για την αξιοποίηση αυτών των προηγμένων τεχνολογιών. Στη μελέτη συμμετείχαν 7.200 άτομα από 18 διαφορετικές χώρες, προσφέροντας ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των παγκόσμιων τάσεων σχετικά με τη χρήση έξυπνων εργαλείων στις ψηφιακές και φυσικές σχολικές αίθουσες.

Η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί πλέον οργανικό και αδιαχώριστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τους νέους, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει αλληλεπιδρώντας καθημερινά με διαδικτυακές πλατφόρμες και υπηρεσίες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Η διαρκής επαφή με τα ψηφιακά εργαλεία έχει διαμορφώσει υψηλές προσδοκίες για τη μορφή που θα λάβει η τάξη του μέλλοντος, με την ταχεία υιοθέτηση νέων τεχνολογιών κατά την τελευταία πενταετία να λειτουργεί ως καταλύτης. Ειδικότερα, περισσότεροι από δύο στους τρεις ερωτηθέντες της γενιάς Z, ήτοι το 68%, δηλώνουν ότι παρατηρούν αυξημένη αξιοποίηση της τεχνολογίας κατά τη μαθησιακή διαδικασία τα τελευταία πέντε χρόνια, συγκριτικά με το 55% που καταγράφεται στο σύνολο του δείγματος ανεξαρτήτως ηλικιακής κατηγορίας.

Εστιάζοντας στις προτιμήσεις των νέων, το 18% των συμμετεχόντων που ανήκουν στην Gen Z αναδεικνύει τους εξατομικευμένους AI tutors ως μία από τις πλέον υποσχόμενες τεχνολογικές καινοτομίες. Το εντυπωσιακό αυτό ποσοστό υπερβαίνει τον γενικό μέσο όρο του 16% και τοποθετεί τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στο ίδιο επίπεδο σημασίας με τις έξυπνες δημόσιες μεταφορές και τα συστήματα υπεύθυνης κατανάλωσης. Παράλληλα, το 14% της ίδιας ηλικιακής ομάδας κρίνει ότι οι τάξεις εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (VR/AR), οι οποίες ενσωματώνουν ψηφιακούς βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης, αποτελούν μια εξαιρετικά ελπιδοφόρα κατεύθυνση, ξεπερνώντας και πάλι το 12% του συνολικού δείγματος. Οι ψηφιακοί καθηγητές που τροφοδοτούνται από AI διαθέτουν την ικανότητα να καθοδηγούν τους μαθητές κατά την εξερεύνηση σύνθετων ακαδημαϊκών θεμάτων με τον δικό τους ρυθμό, παρέχοντας απολύτως εξατομικευμένες επεξηγήσεις που ανταποκρίνονται στις ατομικές μαθησιακές τους ανάγκες.

Παρά τον ενθουσιασμό για τα νέα εργαλεία, η αποτελεσματική ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση και ανάπτυξη ισχυρών ψηφιακών δεξιοτήτων. Οι κατευθυντήριες οδηγίες της UNESCO και το OECD Digital Education Outlook καθιστούν σαφές ότι η χρήση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί αυστηρή ανθρώπινη εποπτεία, τήρηση δεοντολογικών κανόνων και απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Η επαλήθευση των παραγόμενων πληροφοριών αποτελεί κρίσιμο βήμα, καθώς οι αλγόριθμοι συχνά παράγουν ανακρίβειες, παρουσιάζουν παρωχημένα δεδομένα ή αγνοούν σημαντικά συμφραζόμενα. Οι μαθητές καλούνται να αντιμετωπίζουν τα κείμενα που παράγει η τεχνητή νοημοσύνη αποκλειστικά ως αφετηρία για την έρευνά τους και να διασταυρώνουν τα πρωτογενή στοιχεία μέσω αξιόπιστων ακαδημαϊκών πηγών, διατηρώντας αμείωτη την εμπιστοσύνη τους στην ανθρώπινη κριτική σκέψη και στην καθοδήγηση των φυσικών εκπαιδευτικών.

Η κυβερνοασφάλεια διαδραματίζει εξίσου πρωτεύοντα ρόλο σε αυτό το νέο ψηφιακό τοπίο. Οι μαθητές οφείλουν να παραμένουν εξαιρετικά προσεκτικοί με τα δεδομένα που εισάγουν στις πλατφόρμες AI, εφαρμόζοντας πιστά τις διαθέσιμες ρυθμίσεις απορρήτου για την αποτροπή πιθανής διαρροής ευαίσθητων πληροφοριών.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Cyberhygiene» που προσφέρει το Kaspersky Academy εκπαιδεύει τους χρήστες στην κατανόηση των ψηφιακών κινδύνων και στην υιοθέτηση πρακτικών προστασίας. Επιπρόσθετα, ο οδηγός «Digital Schoolbag» της Kaspersky παρέχει πολύτιμες συστάσεις προς γονείς και παιδιά για την ασφαλή αξιοποίηση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως επισημαίνει η Evgeniya Russkikh, Head of Academic Affairs στην Kaspersky, η υπερβολική εξάρτηση από τους αλγορίθμους εγκυμονεί κινδύνους για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την ικανότητα αυτόνομης επίλυσης προβλημάτων, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη εκπαίδευσης των μαθητών στον υπεύθυνο χειρισμό αυτών των συστημάτων.

*Η κεντρική εικόνα αποτελεί δημιουργία AI εργαλείου για το Techgear.gr