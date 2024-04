Η Disney ανακοίνωσε τις ημερομηνίες πρεμιέρας αρκετών από τις επερχόμενες ταινίες της, συμπεριλαμβανομένης της επόμενης ταινίας Star Wars. Η ταινία The Mandalorian & Grogu θα βγει στους κινηματογράφους στις 22 Μαΐου 2026, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.



Ο CEO της Disney, Bob Iger, επιβεβαίωσε την ημερομηνία του 2026 κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης κλήσης για τα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που μαθαίνουμε το ακριβές χρονοδιάγραμμα.



Ο Jon Favreau, ο οποίος βοήθησε στη δημιουργία της τηλεοπτικής σειράς Mandalorian, σκηνοθετεί την ταινία. Ο Pedro Pascal επιστρέφει για να υποδυθεί τον πρωταγωνιστικό χαρακτήρα. Αυτή θα είναι η πρώτη νέα κινηματογραφική ταινία Star Wars από το 2019 και το The Rise of Skywalker.



Η Disney ανακοίνωσε επίσης ότι το live-action remake της Moana με πρωταγωνιστή τον Dwayne "The Rock" Johnson θα καθυστερήσει κατά ένα χρόνο και θα το δούμε στις 10 Ιουλίου 2026. Ωστόσο, οι θαυμαστές της Moana δεν χρειάζεται να περιμένουν τόσο πολύ για την επόμενη ταινία, καθώς το animation Moana 2 έρχεται τον προσεχή Νοέμβριο.



Επιπλέον, η Disney ανακοίνωσε ότι το Toy Story 5 θα κάνει πρεμιέρα στις 19 Ιουνίου 2026. Πρόκειται για την πρώτη προσθήκη στην κύρια σειρά μετά το Toy Story 4 του 2019, το οποίο απέφερε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως. Το spin-off Lightyear κυκλοφόρησε το 2022 και έκανε 226 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως στο box office.



Η επόμενη ταινία Tron, Tron: Ares, έρχεται στις 10 Οκτωβρίου 2025. Με πρωταγωνιστή τον Jared Leto, είναι η πρώτη νέα ταινία Tron μετά το Tron: Legacy του 2010. Τέλος, το δράμα The Amateur των Rami Malek και Rachel Brosnahan αναβλήθηκε από τις 8 Νοεμβρίου 2024 για τις 11 Απριλίου 2025.

Σε άλλα νέα της Disney, η εταιρεία προχωράει με το σχέδιο επέκτασης ύψους 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το οποίο η Disney θα ανοίξει τα θεμέλια για νέα αξιοθέατα στο εμβληματικό θεματικό πάρκο Magic Kingdom του Disney World.