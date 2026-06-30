Πρόγραμμα SchoolFan: Μαθητές εντοπίζουν το 90% των fake news για το κλίμα

Σύνοψη

Η πρωτοβουλία SchoolFan του προγράμματος Erasmus+ ολοκληρώνεται στις 28 Ιουνίου, μετά από διετή συνεργασία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΠΑ.

Περισσότεροι από 350 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφάρμοσαν πρωτόκολλα επαλήθευσης σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram και το YouTube.

Η έρευνα κατέδειξε ότι το 19% του περιεχομένου που εξετάστηκε στην Ελλάδα ήταν ψευδές, έναντι 20% στην Ισπανία και 27% στην Πορτογαλία.

Οι μαθητές, έχοντας λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση, αναγνωρίζουν πλέον με ακρίβεια το 80% έως 90% του ψευδούς περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα.

Το ευρωπαϊκό project εκπαιδευτικής καινοτομίας SchoolFan (Schools Against Fake News for a Cooler Future), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, στοχεύει στην εκπαίδευση μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Εφαρμόζοντας ένα μοντέλο επιστήμης των πολιτών, το έργο βοηθά τους νέους να κατανοήσουν τη διάδοση των ψευδών ειδήσεων, να αξιολογούν την αξιοπιστία των πηγών και να εντοπίζουν το 80% έως 90% του ψευδούς περιεχομένου.

Η έκθεση σε ψευδείς ειδήσεις για το κλίμα αποτελεί πλέον καθημερινή ψηφιακή πρόκληση. Ανταποκρινόμενη σε αυτό, η πρωτοβουλία SchoolFan υλοποιήθηκε μέσω μιας διετούς συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Γαλλίας. Οι συμμετέχοντες φορείς περιλαμβάνουν το Πανεπιστήμιο του Aveiro, το Πανεπιστήμιο Rey Juan Carlos, το Πανεπιστήμιο NOVA της Λισαβόνας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και τη γαλλική οργάνωση Cercle FSER.

Αναλύοντας το περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, πάνω από 350 μαθητές ανέλυσαν σχετικό περιεχόμενο σε δημοφιλείς πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram και το YouTube, χρησιμοποιώντας ειδικά πρωτόκολλα επαλήθευσης. Η έρευνα κατέγραψε συγκεκριμένα ποσοστά ψευδούς περιεχομένου ανά χώρα: στην Πορτογαλία εντοπίστηκε 27% ψευδές περιεχόμενο, στην Ισπανία 20% και στην Ελλάδα 19%. Συνολικά, στο πρόγραμμα συμμετείχαν περισσότεροι από 350 μαθητές, 93 εκπαιδευτικοί και 32 σχολικές τάξεις.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, καταγράφηκε ότι οι μαθητές πέτυχαν αξιοπιστία της τάξης του 80% έως 90% κατά την ταξινόμηση και ανάλυση του περιεχομένου. Αυτά τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι οι νέοι, όταν εφοδιάζονται με τα κατάλληλα εργαλεία, μπορούν να αναλύουν τις πληροφορίες με επιστημονική ακρίβεια. Οι έφηβοι μπορούν, συνεπώς, να αποτελέσουν το ισχυρότερο «φίλτρο» απέναντι στην κλιματική παραπληροφόρηση.

Εκπαιδευτική παρακαταθήκη και μελλοντική αξιοποίηση

Η πρωτοβουλία ολοκληρώνεται επίσημα στις 28 Ιουνίου. Το έργο αφήνει ως παρακαταθήκη ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μοντέλο, το οποίο βασίζεται στην επιστήμη των πολιτών, τον ψηφιακό γραμματισμό και την κριτική σκέψη. Επιπλέον, το SchoolFan παρέχει στην εκπαιδευτική κοινότητα έναν ολοκληρωμένο οδηγό βέλτιστων πρακτικών και ψηφιακό υλικό, το οποίο είναι διαθέσιμο σε πέντε γλώσσες.

Απώτερος στόχος του έργου παραμένει η προώθηση του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης και η ενίσχυση μιας πιο ενημερωμένης, κριτικής και ενεργού πολιτείας απέναντι στις σύγχρονες κλιματικές προκλήσεις.