Project Meridian: Το Πεντάγωνο παραδίδει τον πολεμικό σχεδιασμό στους Elon Musk και Palmer Luckey

Σύνοψη

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Pete Hegseth, ανακοίνωσε τη δημιουργία του Project Meridian, μιας επιτροπής που θα ερευνήσει και θα προτείνει τις μελλοντικές τεχνολογικές κατευθύνσεις του αμερικανικού στρατού.

Επικεφαλής της πρωτοβουλίας τίθενται ο Elon Musk (SpaceX), ο Palmer Luckey (Anduril Industries) και ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Newt Gingrich, έχοντας προθεσμία 120 ημερών για την παράδοση της τελικής αναφοράς έως τις 28 Ιανουαρίου 2027.

Τα αντικείμενα της μελέτης περιλαμβάνουν την τεχνητή νοημοσύνη, τα αυτόνομα οπλικά συστήματα, τη ρομποτική, την κατευθυνόμενη ενέργεια, καθώς και τη λειτουργία σε ακραία περιβάλλοντα που εκτείνονται από υπόγειες εγκαταστάσεις μέχρι το Διάστημα.

Η επιλογή των προσώπων προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις εξαιτίας των τεράστιων οικονομικών δεσμών που διατηρούν οι εταιρείες των Musk και Luckey με το Πεντάγωνο, καθώς το άθροισμα των ενεργών κρατικών συμβολαίων τους ξεπερνά τα 4,16 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, το Υπουργείο Άμυνας προχωρά στην ίδρυση της Διοίκησης Αυτόνομου Πολέμου (Autonomous Warfare Command) μέχρι τον Οκτώβριο του 2027 και αναδιαρθρώνει πλήρως την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών μέσω του Project Agincourt.

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ εισέρχεται επίσημα σε μια αχαρτογράφητη φάση στρατηγικού ανασχεδιασμού υπό την καθοδήγηση του Υπουργού Άμυνας Pete Hegseth, ο οποίος ανακοίνωσε την άμεση έναρξη του Project Meridian. Η νέα αυτή επιτροπή φέρει τον βαρύ ρόλο της αξιολόγησης και της διαμόρφωσης των μελλοντικών τεχνολογικών αναγκών του αμερικανικού στρατού μέσα σε ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα 120 ημερών.

Οι επικεφαλής που επιλέχθηκαν για να καθοδηγήσουν το εγχείρημα προέρχονται κυρίως από τον ιδιωτικό τεχνολογικό τομέα, γεγονός που αποδεικνύει την αυξανόμενη εξάρτηση των ενόπλων δυνάμεων από τους κολοσσούς της Silicon Valley. Ο Elon Musk, ιδρυτής της SpaceX και στενός πλέον κυβερνητικός σύμβουλος, ο Palmer Luckey, ιδρυτής της εταιρείας αμυντικής τεχνολογίας Anduril Industries, και ο πολύπειρος πολιτικός Newt Gingrich, αναλαμβάνουν την κατάρτιση μιας δημόσιας αναφοράς, καθώς και ενός άκρως απόρρητου παραρτήματος, τα οποία πρέπει να παραδοθούν αυστηρά έως τις 28 Ιανουαρίου 2027.

Η ανάθεση ενός τόσο κρίσιμου ρόλου σε τρία πρόσωπα που δεν έχουν υπηρετήσει ποτέ στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αποκαλύπτει τη ριζική μετατόπιση της στρατιωτικής ηγεσίας προς την υιοθέτηση καινοτομιών που αναπτύσσονται εκτός των παραδοσιακών καναλιών παραγωγής όπλων. Ο Hegseth έχει καταστήσει απολύτως σαφές μέσω των δημόσιων τοποθετήσεών του πως στόχος του είναι να εξαλείψει κάθε έννοια ιδεολογικής αδυναμίας από το στράτευμα, δίνοντας έμφαση αποκλειστικά στην επιχειρησιακή σκληρότητα και την τεχνολογική υπεροχή, ενώ προανήγγειλε σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο το κράτος αντιμετωπίζει τους εξωτερικούς κινδύνους και τις εσωτερικές γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Τεχνητή Νοημοσύνη, αυτόνομα συστήματα και το θέατρο των επιχειρήσεων

Το φάσμα των θεμάτων που καλείται να καλύψει το Project Meridian είναι εντυπωσιακά ευρύ και αντανακλά τις πραγματικές συνθήκες του σύγχρονου πολέμου, όπως αυτές διαμορφώνονται στα σύγχρονα πεδία συγκρούσεων ανά την υφήλιο. Τα μέλη της επιτροπής θα επικεντρωθούν στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και τη δυνατότητα της να λαμβάνει αποφάσεις εντός κλάσματος του δευτερολέπτου σε συνθήκες μάχης, ενώ ταυτόχρονα θα αναλύσουν την ανάπτυξη αυτόνομων οπλικών συστημάτων που λειτουργούν με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση. Η ρομποτική, η βιοτεχνολογία και τα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας βρίσκονται επίσης ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων, την ίδια στιγμή που το γεωγραφικό πεδίο ενδιαφέροντος έχει επεκταθεί δραματικά. Οι ερευνητές καλούνται να παρουσιάσουν λύσεις για περιβάλλοντα τα οποία ξεκινούν από υπόγειες εγκαταστάσεις υψίστης ασφαλείας και φτάνουν μέχρι τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον χώρο μεταξύ της Γης και της Σελήνης, τον λεγόμενο "cislunar space".

Η επιλογή του Luckey κρίνεται ιδιαίτερα αναμενόμενη για όσους παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της Anduril, μιας εταιρείας που κατάφερε να αμφισβητήσει ανοιχτά τους παραδοσιακούς κολοσσούς της αμυντικής βιομηχανίας όπως η Lockheed Martin και η Boeing, κατασκευάζοντας αυτόνομα υποβρύχια οχήματα και έξυπνα συστήματα αναχαίτισης drones με κόστος κλάσματος των συμβατικών οπλικών συστημάτων. Αντίστοιχα, η SpaceX του Musk παρέχει ήδη κρίσιμες υποδομές επικοινωνιών και επιτήρησης στο αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας μέσω του προγράμματος Starshield, καθιστώντας τον επιχειρηματία αναπόσπαστο κομμάτι του δικτύου πληροφοριών των ΗΠΑ.

Σύγκρουση συμφερόντων και εσωτερικά σκάνδαλα του Πενταγώνου

Οι τεράστιες οικονομικές απολαβές των εταιρειών που διοικούν τα μέλη της επιτροπής έχουν δημιουργήσει έντονες αντιδράσεις σε οργανισμούς διαφάνειας και πολιτικούς αναλυτές. Το Υπουργείο Άμυνας δεσμεύεται ήδη από ενεργά συμβόλαια συνολικού ύψους 4,16 δισεκατομμυρίων δολαρίων τόσο με τη SpaceX όσο και με την Anduril Industries, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα σχετικά με το πώς οι άμεσα ωφελούμενοι εργολάβοι μπορούν να χαράσσουν την επίσημη πολιτική προμηθειών του κράτους χωρίς να ευνοούν άμεσα τα δικά τους προϊόντα εις βάρος του ανταγωνισμού.

Το ζήτημα περιπλέκεται περαιτέρω από το γεγονός ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν απεγνωσμένα να ανακτήσουν τον έλεγχο της ασφάλειας των εσωτερικών τους επικοινωνιών. Μόλις το τελευταίο ημερολογιακό έτος καταγράφηκαν σοβαρότατα περιστατικά παραβίασης πρωτοκόλλων, όπως η διαρροή απορρήτων σχεδίων πολέμου σε δημοσιογράφο μέσω της εφαρμογής Signal, ενώ σημειώθηκαν και αλλοπρόσαλλες διοικητικές αποφάσεις, όπως ο χαρακτηρισμός της εταιρείας Anthropic ως "κινδύνου για την εφοδιαστική αλυσίδα" επειδή οι υπεύθυνοι της αρνήθηκαν να αφαιρέσουν τις δικλείδες ασφαλείας από τα моντέλα τεχνητής νοημοσύνης τους προκειμένου αυτά να ενταχθούν σε στρατιωτικά προγράμματα.

Σε ένα τόσο ασταθές ρυθμιστικό και επιχειρησιακό περιβάλλον, ο κίνδυνος οι κυβερνητικές αποφάσεις να λάβουν τη μορφή ευνοιοκρατικών εξυπηρετήσεων θεωρείται εξαιρετικά υψηλός, ιδίως από τη στιγμή που ο Gingrich, αν και κάτοχος επίτιμου διδακτορικού από το Air University, δεν διαθέτει κανένα ουσιαστικό υπόβαθρο στον τεχνολογικό τομέα, αφήνοντας ουσιαστικά την πλήρη πρωτοβουλία των κινήσεων στους δύο ισχυρούς τεχνολογικούς ηγέτες.

Η δημιουργία της διοίκησης αυτόνομου πολέμου και το Project Agincourt

Οι σχεδιασμοί του Υπουργείου Άμυνας υπερβαίνουν την απλή καταγραφή προτάσεων στο χαρτί, καθώς προχωρούν άμεσα στη θεσμική αναδιοργάνωση των δομών διοίκησης. Η ανακοίνωση της ίδρυσης της Διοίκησης Αυτόνομου Πολέμου (Autonomous Warfare Command), η οποία προγραμματίζεται να καταστεί πλήρως επιχειρησιακή τον Οκτώβριο του 2027, σηματοδοτεί την αποδοχή της νέας πραγματικότητας όπου τα μη επανδρωμένα συστήματα δεν αποτελούν απλώς υποστηρικτικά εργαλεία, αλλά τους κεντρικούς άξονες κάθε επιθετικής ή αμυντικής ενέργειας.

Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και η ενεργοποίηση του Project Agincourt, μιας πρωτοβουλίας που στοχεύει στην πλήρη αναμόρφωση του συστήματος κρατικών προμηθειών για τα drones, παρακάμπτοντας τις χρονοβόρες διαδικασίες του παρελθόντος προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής ροή εξοπλισμού αιχμής στο πεδίο.

Παράλληλα, το πρόγραμμα FORTRESS America έρχεται να θωρακίσει την εσωτερική εφοδιαστική αλυσίδα των ΗΠΑ, επιδιώκοντας την απεξάρτηση της αμυντικής βιομηχανίας από κρίσιμα υλικά και εξαρτήματα που κατασκευάζονται στο εξωτερικό, διασφαλίζοντας την ικανότητα της χώρας να διεξάγει παρατεταμένες συγκρούσεις χωρίς τον φόβο των ελλείψεων σε ημιαγωγούς ή σπάνιες γαίες.

Η συνολική προσέγγιση καταδεικνύει τη βαθιά συνειδητοποίηση των πολιτικών ηγετών ότι η γεωπολιτική υπεροχή εξαρτάται πλέον άμεσα από την ταχύτητα υιοθέτησης ιδιωτικών τεχνολογικών λύσεων στον κρατικό αμυντικό μηχανισμό.

Η άποψη του Techgear

Η επιλογή να παραδοθεί πρακτικά ο σχεδιασμός της μελλοντικής στρατιωτικής στρατηγικής των ΗΠΑ στα χέρια των ανθρώπων που κατασκευάζουν και πωλούν τα συστήματα στον ίδιο τον στρατό, αποτελεί ξεκάθαρη παραδοχή της ήττας του παραδοσιακού κρατικού μηχανισμού απέναντι στην ευελιξία της Silicon Valley. Οι Musk και Luckey δεν επιλέχθηκαν τυχαία, καθώς εκπροσωπούν την ευέλικτη, επιθετική προσέγγιση παραγωγής υψηλής τεχνολογίας που χρειάζεται απεγνωσμένα το Πεντάγωνο. Ωστόσο, η δημιουργία μιας τέτοιας επιτροπής δημιουργεί ένα ολιγοπώλιο τεχνολογικής ισχύος με ανυπολόγιστες γεωπολιτικές προεκτάσεις. Όταν οι σχεδιαστές των αναγκών ταυτίζονται με τους μοναδικούς προμηθευτές που μπορούν να τις καλύψουν, η έννοια του ανοιχτού ανταγωνισμού εξαφανίζεται.

Για την Ευρώπη και κατά συνέπεια για τη χώρα μας., η μετάβαση του αμερικανικού στρατού σε κλειστά, ιδιόκτητα οικοσυστήματα AI και αυτόνομων πλατφορμών σημαίνει ότι οι εθνικές ένοπλες δυνάμεις θα υποχρεωθούν μελλοντικά να ακολουθήσουν τα βιομηχανικά πρότυπα που χαράσσουν σήμερα ο Musk και ο Luckey προκειμένου να διατηρήσουν τη διαλειτουργικότητά τους στους κόλπους του ΝΑΤΟ, μετατρέποντας τις ιδιωτικές αποφάσεις δύο επιχειρηματιών σε διεθνές αμυντικό δόγμα.