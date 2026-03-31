Η Meta επεκτείνει τη σειρά Ray-Ban για χρήστες γυαλιών οράσεως

Σύνοψη

Η Meta ανακοίνωσε δύο νέα σχέδια έξυπνων γυαλιών Ray-Ban, τα οποία έχουν αναπτυχθεί εξ αρχής για να φιλοξενούν συνταγογραφούμενους φακούς (μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού).

Ο νέος σχεδιασμός του σκελετού επιτρέπει την τοποθέτηση παχύτερων και βαρύτερων φακών, διατηρώντας το κέντρο βάρους και την αισθητική των κλασικών Ray-Ban.

Διαθέτουν αναβαθμισμένη κάμερα 12MP, ανοιχτού τύπου ακουστικά (open-ear audio) και πλήρη ενσωμάτωση των δυνατοτήτων του Meta AI για φωνητικές εντολές..

Η συνεργασία της Meta με την EssilorLuxottica προχωρά στο επόμενο και ίσως σημαντικότερο στάδιο για την ευρεία αποδοχή των wearable συσκευών. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία δύο νέων μοντέλων έξυπνων γυαλιών Ray-Ban, τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με μοναδικό γνώμονα την υποστήριξη συνταγογραφούμενων φακών οράσεως. Αντί να προσαρμόζουν εκ των υστέρων απλούς φακούς σε σκελετούς γυαλιών ηλίου, τα νέα μοντέλα γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ τεχνολογίας και οπτικής υγείας, απευθυνόμενα απευθείας στο τεράστιο κοινό που απαιτεί καθημερινή, μόνιμη χρήση γυαλιών.

Ποια είναι τα νέα γυαλιά Meta Ray-Ban για φακούς οράσεως;

Τα νέα έξυπνα γυαλιά Meta Ray-Ban ενσωματώνουν κάμερα ultrawide 12MP, επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1, ηχεία ανοιχτού τύπου και μικρόφωνα απομόνωσης θορύβου, σε δύο νέους σκελετούς βελτιστοποιημένους για συνταγογραφούμενους φακούς. Διαθέτουν ενισχυμένους μεντεσέδες και ανακατανεμημένο βάρος για να υποστηρίζουν παχύτερα κρύσταλλα χωρίς να επιβαρύνουν τη γέφυρα της μύτης κατά την ολοήμερη χρήση.

Ο μηχανικός σχεδιασμός πίσω από τα νέα μοντέλα

Η πρόκληση με τα προηγούμενα μοντέλα έξυπνων γυαλιών εντοπιζόταν κυρίως στη φυσική δομή τους. Η τοποθέτηση φακών με μεγάλους βαθμούς μυωπίας ή πολυεστιακών φακών απαιτεί συγκεκριμένο βάθος και καμπυλότητα στον σκελετό. Οι προηγούμενες γενιές, λειτουργώντας κυρίως ως γυαλιά ηλίου, αδυνατούσαν να φιλοξενήσουν "παχείς" φακούς χωρίς αυτοί να προεξέχουν αισθητικά ή να δημιουργούν μηχανική πίεση στα ηλεκτρονικά μέρη της συσκευής.

Τα δύο νέα μοντέλα έρχονται να λύσουν αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Η Meta και η Ray-Ban προχώρησαν σε ανασχεδιασμό του πλαισίου:

Ενισχυμένη μετώπη: Το μπροστινό τμήμα του σκελετού διαθέτει ελαφρώς μεγαλύτερο βάθος, κρύβοντας επιδέξια το πάχος των φακών υψηλής διάθλασης.

Ανακατανομή βάρους: Καθώς οι γυάλινοι ή οι συμπαγείς οργανικοί φακοί προσθέτουν βάρος στο μπροστινό μέρος, οι βραχίονες έχουν επανασχεδιαστεί με ελαφρώς αυξημένο αντίβαρο στο πίσω τμήμα (κοντά στα αυτιά) για να μην γλιστρούν τα γυαλιά από τη μύτη του χρήστη.

Θερμική απαγωγή: Οι νέοι σκελετοί έχουν βελτιωμένη ροή αέρα στο εσωτερικό των βραχιόνων, αποτρέποντας τη μεταφορά θερμότητας από την μπαταρία και τον επεξεργαστή στο πρόσωπο του χρήστη, ένα κρίσιμο στοιχείο για όσους φορούν τα γυαλιά 16 ώρες το 24ωρο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και Meta AI

Σε επίπεδο hardware, οι συσκευές διατηρούν την κορυφαία τεχνολογία της πλατφόρμας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι το σύστημα είναι αρκετά διακριτικό ώστε να περνά για ένα συμβατικό ζευγάρι οράσεως.

Κύρια σημεία τεχνικών προδιαγραφών

Επεξεργαστής: Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1, βελτιστοποιημένος για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας κατά τη λήψη βίντεο και την επεξεργασία ήχου.

Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1, βελτιστοποιημένος για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας κατά τη λήψη βίντεο και την επεξεργασία ήχου. Κάμερα: Αισθητήρας 12MP ultrawide. Δυνατότητα λήψης φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης και βίντεο 1080p στα 60fps (μεταφορά απευθείας στο smartphone).

Αισθητήρας 12MP ultrawide. Δυνατότητα λήψης φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης και βίντεο 1080p στα 60fps (μεταφορά απευθείας στο smartphone). Ήχος: Σύστημα 5 μικροφώνων για καταγραφή spatial audio και ηχεία open-ear, τα οποία είναι πλέον 15% πιο δυνατά και προσφέρουν καλύτερη απόκριση στα μπάσα σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Σύστημα 5 μικροφώνων για καταγραφή spatial audio και ηχεία open-ear, τα οποία είναι πλέον 15% πιο δυνατά και προσφέρουν καλύτερη απόκριση στα μπάσα σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Μπαταρία: Αυτονομία 4 ωρών μικτής χρήσης με μία φόρτιση, ενώ η θήκη-φορτιστής προσφέρει έως και 36 ώρες συνολικής χρήσης (έως 8 πλήρεις φορτίσεις).

Συνδεσιμότητα: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 για άμεση επικοινωνία με την εφαρμογή Meta View.

Η ενσωμάτωση του Meta AI παραμένει το κεντρικό σημείο αναφοράς της συσκευής (ανάλογα με τους γεωγραφικούς περιορισμούς που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν φωνητικές εντολές (π.χ. "Hey Meta") για να λαμβάνουν πληροφορίες, να μεταφράζουν κείμενα που κοιτούν σε πραγματικό χρόνο, ή να ρυθμίζουν υπενθυμίσεις - λειτουργίες ιδιαίτερα χρήσιμες για μια συσκευή που βρίσκεται μόνιμα στο πρόσωπο του χρήστη.

Με τη ματιά του Techgear

Η απόφαση της Meta να δημιουργήσει dedicated μοντέλα για συνταγογραφούμενους φακούς μετατοπίζει τα έξυπνα γυαλιά από την κατηγορία του τεχνολογικού αξεσουάρ στην κατηγορία του απαραίτητου καθημερινού εργαλείου. Εδώ ακριβώς βρίσκεται το μεγάλο στοίχημα, αλλά και τα πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν στην καθημερινή χρήση.

Πρακτικά, ένα ζευγάρι γυαλιά οράσεως φοριέται από το πρωί που ξυπνάει ο χρήστης μέχρι το βράδυ. Με βάρος που αναπόφευκτα ξεπερνά τα 50 γραμμάρια (όταν προστεθούν και χοντροί φακοί οράσεως), η συνεχής πίεση στη γέφυρα της μύτης και πίσω από τα αυτιά γίνεται αισθητή μετά από τις πρώτες 3-4 ώρες χρήσης. Όσο καλή και αν είναι η κατανομή βάρους που υποστηρίζει η Meta, η υποκειμενική αίσθηση ενός βαρύτερου σκελετού είναι ένα δεδομένο που οι χρήστες με υψηλή μυωπία θα κληθούν να διαχειριστούν.

Ένα δεύτερο πρακτικό ζήτημα είναι η φθορά και η καθαριότητα. Η απουσία "ματ" επιφανειών στα σημεία αφής σημαίνει ότι οι βραχίονες γεμίζουν γρήγορα δαχτυλιές, ειδικά όταν ο χρήστης ακουμπά το πλαίσιο για να αυξομειώσει την ένταση του ήχου ή να τραβήξει μια φωτογραφία.

Τέλος, το ζήτημα της μπαταρίας παραμένει το μεγάλο αγκάθι. Η αυτονομία των 4 ωρών μικτής χρήσης φαντάζει ικανοποιητική για γυαλιά ηλίου που φοράς στη βόλτα. Για γυαλιά οράσεως όμως, τα οποία δεν βγάζεις ποτέ, η μπαταρία θα αδειάζει αναπόφευκτα στα μισά της ημέρας. Εάν ο χρήστης αναγκάζεται να τα βγάλει από το κεφάλι του για να τα βάλει στη θήκη φόρτισης, πρακτικά μένει "τυφλός" για όση ώρα διαρκεί η επαναφόρτιση, εκτός εάν κουβαλάει μαζί του και ένα δεύτερο, συμβατικό ζευγάρι γυαλιών. Η Meta πρέπει να αντιμετωπίσει αυτά τα χρηστικά κενά εάν θέλει πραγματικά να αντικαταστήσει τα παραδοσιακά οπτικά με AR wearables.