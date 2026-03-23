Project Sunrise: Ο Jeff Bezos καταθέτει σχέδιο για data centers στο Δια΄στημα με 51.600 δορυφόρους AI

Σύνοψη

Η Blue Origin κατέθεσε αίτηση στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) για το Project Sunrise, ένα δίκτυο 51.600 δορυφόρων σε χαμηλή γήινη τροχιά (LEO).

Ο πρωταρχικός στόχος είναι η δημιουργία τροχιακών data centers, αποκλειστικά σχεδιασμένων για την εξυπηρέτηση των τεράστιων υπολογιστικών αναγκών της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Το σύστημα θα εκμεταλλεύεται την αδιάλειπτη ηλιακή ενέργεια, στοχεύοντας στην αποσυμφόρηση των επίγειων ενεργειακών δικτύων και στη μείωση της κατανάλωσης υδάτινων πόρων.

Οι δορυφόροι θα τοποθετηθούν σε ηλιοσύγχρονες τροχιές (sun-synchronous) σε υψόμετρα από 500 έως 1.800 χιλιόμετρα, χρησιμοποιώντας οπτικές ζεύξεις laser για τη μετάδοση δεδομένων.

Το εγχείρημα αντιμετωπίζει αντικειμενικά εμπόδια, όπως η απαγωγή θερμότητας στο κενό του διαστήματος, η κοσμική ακτινοβολία και ο κίνδυνος του συνδρόμου Kessler (συνωστισμός και συγκρούσεις).

Η κίνηση κλιμακώνει την ένταση με τη SpaceX, η οποία έχει ήδη καταθέσει το δικό της σχέδιο για ένα εκατομμύριο δορυφορικά data centers.

Η υπολογιστική ισχύς που απαιτείται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των σύγχρονων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο, εξαντλώντας τις αντοχές των επίγειων ενεργειακών υποδομών. Ως απάντηση σε αυτή την τεχνολογική ασφυξία, η Blue Origin, η διαστημική εταιρεία του Jeff Bezos, επισημοποίησε την πρόθεσή της να μεταφέρει τα data centers εκτός της γήινης ατμόσφαιρας. Με την κατάθεση του φακέλου για το Project Sunrise στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC), η εταιρεία διεκδικεί άδεια για την ανάπτυξη ενός αστερισμού 51.600 δορυφόρων, σχεδιασμένων να λειτουργούν ως τροχιακοί κόμβοι επεξεργασίας δεδομένων.

Η αρχιτεκτονική του Project Sunrise

Σύμφωνα με τα τεχνικά έγγραφα που κατατέθηκαν στην FCC, το Project Sunrise δεν αφορά την παροχή ευρυζωνικού internet (όπως το Project Kuiper της Amazon ή το Starlink), αλλά την αποκλειστική φιλοξενία υπολογιστικών φορτίων AI. Το δίκτυο προβλέπει την τοποθέτηση έως και 51.600 δορυφόρων σε ηλιοσύγχρονες τροχιές. Το υψόμετρο λειτουργίας θα κυμαίνεται μεταξύ 500 και 1.800 χιλιομέτρων, με τις κλίσεις να ορίζονται μεταξύ 97 και 104 μοιρών. Κάθε τροχιακό επίπεδο θα φιλοξενεί από 300 έως 1.000 δορυφόρους.

Η επικοινωνία και η μεταφορά των δεδομένων δεν θα βασίζεται αποκλειστικά σε παραδοσιακές ραδιοσυχνότητες, οι οποίες ήδη παρουσιάζουν κορεσμό. Αντιθέτως, το σύστημα θα χρησιμοποιεί ένα εκτεταμένο δίκτυο οπτικών ζεύξεων laser μεταξύ των δορυφόρων. Η τελική δρομολόγηση της κίνησης προς τους επίγειους σταθμούς θα πραγματοποιείται μέσω του συστήματος TeraWave και άλλων υποδομών mesh, εξασφαλίζοντας θεωρητικά επαρκές εύρος ζώνης για την επιστροφή των αποτελεσμάτων της μηχανικής μάθησης πίσω στη Γη.

Η επίλυση του ενεργειακού εμποδίου

Η επιχειρηματολογία της Blue Origin εστιάζει στα όρια της επίγειας πραγματικότητας. Τα data centers που υποστηρίζουν υποδομές AI καταναλώνουν ήδη τεράστια ποσά ηλεκτρικής ενέργειας και εκατομμύρια λίτρα νερού για την ψύξη τους. Η τοποθέτηση αυτών των εγκαταστάσεων στο διάστημα προσφέρει άμεση πρόσβαση σε αδιάλειπτη, καθαρή ηλιακή ενέργεια, 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς τις παρεμβολές της ατμόσφαιρας, των νεφώσεων ή των καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της εταιρείας, η αποκέντρωση των υπολογιστικών πόρων εκτός του πλανήτη θα επιτρέψει τη ραγδαία ανάπτυξη της προγνωστικής ανάλυσης και των αυτόνομων συστημάτων, χωρίς να επιβαρύνονται περαιτέρω τα εθνικά δίκτυα ηλεκτροδότησης. Ταυτόχρονα, τα επίγεια ενεργειακά αποθέματα θα αποδεσμευτούν για άλλες κρίσιμες βιομηχανικές και κοινωνικές ανάγκες.

Οι μηχανικές προκλήσεις: Ψύξη και ακτινοβολία

Παρά τα θεωρητικά πλεονεκτήματα της αδιάλειπτης ηλιοφάνειας, η υλοποίηση τροχιακών data centers αποτελεί ίσως την πιο σύνθετη πρόκληση της σύγχρονης μηχανικής. Το βασικότερο πρόβλημα εντοπίζεται στη θερμοδυναμική. Οι επεξεργαστές (GPU/NPU) παράγουν ακραία ποσά θερμότητας. Στη Γη, η απαγωγή αυτής της θερμότητας γίνεται μέσω μεταφοράς (αερόψυξη ή υδρόψυξη). Στο κενό του Διαστήματος, η μεταφορά απουσιάζει παντελώς. Η μοναδική μέθοδος αποβολής θερμότητας είναι μέσω θερμικής ακτινοβολίας.

Για να λειτουργήσει ένα data center εκατοντάδων κιλοβάτ ή μεγαβάτ σε τροχιά, απαιτούνται γιγαντιαία πάνελ ακτινοβολίας, τα οποία πρέπει να διατηρούνται αυστηρά υπό σκιά, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και την ανάκλαση της Γης. Η επιφάνεια αυτών των ψυγείων πρέπει να είναι πολλαπλάσια των ίδιων των ηλιακών συλλεκτών που θα τροφοδοτούν το σύστημα.

Επιπλέον, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός εκτός της προστατευτικής ασπίδας της γήινης ατμόσφαιρας είναι εκτεθειμένος στην κοσμική ακτινοβολία και στις ηλιακές καταιγίδες. Η χρήση τυπικών εμπορικών επεξεργαστών (COTS) είναι αδύνατη χωρίς βαριά θωράκιση, η οποία με τη σειρά της αυξάνει δραματικά το βάρος εκτόξευσης. Τα εξαρτήματα πρέπει να είναι "radiation-hardened", μια διαδικασία που αυξάνει εκθετικά το κόστος κατασκευής και περιορίζει την απόδοση συγκριτικά με τα επίγεια chips.

Η ρυθμιστική σύγκρουση με τη SpaceX

Το Project Sunrise δεν αναπτύσσεται σε κενό ανταγωνισμού. Η SpaceX έχει ήδη καταθέσει τα δικά της σχέδια για ένα δίκτυο που θα μπορούσε να φτάσει το ένα εκατομμύριο δορυφορικά data centers. Η πλευρά του Jeff Bezos (μέσω της Amazon) είχε ασκήσει δριμεία κριτική στην αίτηση της SpaceX, χαρακτηρίζοντάς την «ανεπαρκώς τεκμηριωμένη» και υποστηρίζοντας ότι η υλοποίησή της θα απαιτούσε αιώνες.

Σε απάντηση, η SpaceX απέστειλε επιστολή στην FCC απαιτώντας να εφαρμοστούν ακριβώς τα ίδια αυστηρά κριτήρια απόρριψης και στην αίτηση της Blue Origin. Η τακτική αυτή αναδεικνύει έναν επιθετικό «πόλεμο χαρακωμάτων» για την εξασφάλιση ραδιοφάσματος και τροχιακών «οικοπέδων», πριν καν υπάρξει η αποδεδειγμένη τεχνολογική ικανότητα για την υλοποίηση τέτοιων δομών.

Αντίκτυπος στο Cloud Compute και την τοπική αγορά

Σε καθαρά πρακτικό επίπεδο, τα τροχιακά data centers, εφόσον καταστούν βιώσιμα, θα λειτουργήσουν ως backend υποδομές των μεγάλων παρόχων Cloud (AWS). Για την ευρωπαϊκή και την ελληνική αγορά, αυτό μεταφράζεται σε δυνητική σταθεροποίηση του κόστους των υπηρεσιών AI. Εφόσον το οριακό κόστος ρεύματος στο Διάστημα μηδενίζεται (μετά την απόσβεση του CapEx), οι ελληνικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν APIs μεγάλων γλωσσικών μοντέλων ή υπηρεσίες data analysis δεν θα υφίστανται τις απότομες ανατιμήσεις που προκαλούν οι ενεργειακές κρίσεις στην Ευρώπη.

Παράλληλα, όμως, η συσσώρευση 51.600 νέων δορυφόρων εγείρει σοβαρές ανησυχίες για το Σύνδρομο Kessler (μια αλυσιδωτή αντίδραση συγκρούσεων διαστημικών σκουπιδιών). Οι Ευρωπαϊκοί ρυθμιστικοί φορείς (όπως ο ESA) ήδη προετοιμάζουν αυστηρότερα πλαίσια για τον έλεγχο της διαστημικής κυκλοφορίας, τα οποία ενδέχεται να συγκρουστούν με τα αμερικανικά megaconstellations στο εγγύς μέλλον.

Η άποψη του Techgear

Η πρόταση της Blue Origin προκαλεί έντονο τεχνολογικό σκεπτικισμό. Όποιος έχει ασχοληθεί έστω και ελάχιστα με το thermal throttling των σύγχρονων επεξεργαστών γνωρίζει πως η διαχείριση της θερμότητας είναι ο απόλυτος ρυθμιστής απόδοσης. Στο κενό του Διαστήματος, η απαγωγή εκατοντάδων κιλοβάτ θερμικής ενέργειας αποκλειστικά μέσω πάνελ ακτινοβολίας απαιτεί υποδομές τεράστιου όγκου και μάζας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Blue Origin δεν έχει καν σταθεροποιήσει τη συχνότητα πτήσεων του πυραύλου New Glenn (ο οποίος απαιτείται για να μεταφέρει τέτοια φορτία), η αίτηση στην FCC φαντάζει περισσότερο ως μια στρατηγική νομική κίνηση για τη δέσμευση τροχιακών θέσεων και φάσματος, παρά ως ένα τεχνολογικό χρονοδιάγραμμα άμεσης υλοποίησης.

Η μάχη Bezos - Musk συνεχίζεται, αλλά προς το παρόν τα θεμέλια είναι φτιαγμένα από χαρτιά ρυθμιστικών αρχών και όχι από πυρίτιο.