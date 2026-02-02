Προλάβετε: Το GOG χαρίζει τους «πατέρες» του survival horror για τα εγκαίνια της νέας του υπηρεσίας

Μια εξαιρετική ευκαιρία έχουν οι φίλοι των video games και ιδιαίτερα οι νοσταλγοί της δεκαετίας του '90, καθώς το GOG (Good Old Games) ανακοίνωσε τη διάθεση της αυθεντικής τριλογίας του Alone in the Dark εντελώς δωρεάν. Η προσφορά αυτή δεν αποτελεί απλώς μια προωθητική ενέργεια, αλλά λειτουργεί ως η «κορδέλα των εγκαινίων» για το νεοσύστατο GOG Preservation Program, μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να λύσει το χρόνιο πρόβλημα της ασυμβατότητας παλαιών παιχνιδιών με τα σύγχρονα συστήματα.

Η προσφορά είναι χρονικά περιορισμένη, δίνοντας ένα σαφές κίνητρο στους χρήστες να προσθέσουν άμεσα τους τίτλους στη ψηφιακή τους βιβλιοθήκη, εξασφαλίζοντας ένα κομμάτι της ψηφιακής ιστορίας χωρίς κανένα κόστος.

Τι περιλαμβάνει το πακέτο

Οι παίκτες που θα επισκεφθούν το ψηφιακό κατάστημα του GOG μπορούν να αποκτήσουν το πακέτο Alone in the Dark Trilogy 1+2+3. Πρόκειται για τα παιχνίδια που ουσιαστικά δημιούργησαν το εγχειρίδιο του τρόμου στα βιντεοπαιχνίδια, πολύ πριν οι ζόμπι της Raccoon City ή η ομίχλη του Silent Hill κάνουν την εμφάνισή τους στις οθόνες μας.

Συγκεκριμένα, η συλλογή περιλαμβάνει:

Alone in the Dark (1992): Η πρώτη περιπέτεια του Edward Carnby στο στοιχειωμένο αρχοντικό Derceto.

Η πρώτη περιπέτεια του Edward Carnby στο στοιχειωμένο αρχοντικό Derceto. Alone in the Dark 2 (1993): Μια στροφή προς περισσότερη δράση και πιστολίδι, με φόντο γκάνγκστερ και voodoo μαγεία.

Μια στροφή προς περισσότερη δράση και πιστολίδι, με φόντο γκάνγκστερ και voodoo μαγεία. Alone in the Dark 3 (1994): Η μεταφορά του σκηνικού στην Άγρια Δύση, σε μια πόλη-φάντασμα γεμάτη παραφυσικά φαινόμενα.

GOG Preservation Program: Πέρα από μια απλή εξομοίωση

Το σημαντικότερο στοιχείο της είδησης, που συχνά περνάει στα «ψιλά», είναι η τεχνική φροντίδα που έχουν δεχτεί αυτοί οι τίτλοι. Το GOG δεν προσφέρει απλώς τα αρχεία του 1992. Μέσω του προγράμματος διατήρησης, η πλατφόρμα εγγυάται ότι τα παιχνίδια αυτά τρέχουν άψογα σε μοντέρνα λειτουργικά συστήματα (Windows 10 και 11), χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να πειραματίζεται με ρυθμίσεις του DOSBox ή να ψάχνει fan-made patches.

Η σφραγίδα "GOG Preserved" σημαίνει ότι η εταιρεία έχει προχωρήσει σε εκτεταμένους ελέγχους ποιότητας. Οι τίτλοι αυτοί έρχονται πλέον με βελτιώσεις που κάνουν την εμπειρία πιο προσιτή στο σημερινό κοινό, όπως υποστήριξη για σύγχρονα χειριστήρια (controllers), cloud saves και DirectX wrappers που εξασφαλίζουν σταθερή απόδοση. Είναι μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην νοσταλγία και την τεχνολογική εξέλιξη, διασφαλίζοντας ότι ο κώδικας αυτών των έργων δεν θα χαθεί στη λήθη.

Μάλιστα, το GOG ανακοίνωσε πως ήδη 100 τίτλοι έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα, με την τριλογία του Alone in the Dark να αποτελεί τον «πρεσβευτή» αυτής της προσπάθειας.

Η ιστορική βαρύτητα του Edward Carnby

Για τους νεότερους που ίσως γνώρισαν το franchise μόνο μέσα από το πρόσφατο (και εμπορικά ατυχές) remake ή τις μέτριες κινηματογραφικές μεταφορές, η επιστροφή στις ρίζες είναι επιβεβλημένη. Το αυθεντικό Alone in the Dark θεωρείται ο προπάτορας του 3D survival horror.

Ήταν το παιχνίδι που εισήγαγε τα τρισδιάστατα πολυγωνικά μοντέλα χαρακτήρων πάνω σε προ-σχεδιασμένα (pre-rendered) backgrounds, δημιουργώντας κινηματογραφικές γωνίες λήψης που αύξαναν την αγωνία. Μηχανισμοί όπως η διαχείριση περιορισμένων πόρων (σφαίρες, γιατρικά), η επίλυση γρίφων και η ανάγνωση σημειώσεων για την κατανόηση της πλοκής, θεσπίστηκαν εδώ. Χωρίς το όραμα της Infogrames και του δημιουργού Frédérick Raynal στις αρχές του '90, το τοπίο του gaming τρόμου θα ήταν σήμερα πολύ διαφορετικό.

Πώς να αποκτήσετε τα παιχνίδια

Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτεί συνδρομές. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διατηρούν λογαριασμό στο GOG.com.

Επισκεφθείτε την αρχική σελίδα του καταστήματος ή τη σελίδα της προσφοράς. Εντοπίστε το banner της δωρεάν διάθεσης (Giveaway). Πατήστε το κουμπί προσθήκης στη βιβλιοθήκη. Τα παιχνίδια παραμένουν δικά σας για πάντα.

Καθώς η προσφορά έχει ημερομηνία λήξης, συστήνεται η άμεση ενεργοποίησή της. Ακόμα κι αν τα γραφικά του 1992 φαίνονται πλέον «αρχαία», η ατμόσφαιρα και η ιστορική αξία αυτών των τίτλων παραμένουν αναλλοίωτες, αποτελώντας ένα απαραίτητο μάθημα ιστορίας για κάθε gamer που σέβεται το μέσο.