Πρώτο trailer για το sequel του Once Upon a Time in Hollywood με τον Brad Pitt!

Σύνοψη

Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο trailer για την ταινία "The Further Misadventures of Cliff Booth", η οποία αποτελεί άμεσο sequel του επιτυχημένου "Once Upon a Time in Hollywood".

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο καταξιωμένος David Fincher, ενώ το σενάριο φέρει αποκλειστικά την υπογραφή του δημιουργού του χαρακτήρα, Quentin Tarantino.

Ο Brad Pitt επιστρέφει στον βραβευμένο με Όσκαρ ρόλο του, ενσαρκώνοντας τον Cliff Booth κατά τη διάρκεια του 1977, οκτώ χρόνια μετά τα αιματηρά γεγονότα με την οικογένεια Manson.

Ο πρωταγωνιστής έχει εγκαταλείψει την καριέρα του ως κασκαντέρ για να αναλάβει τον ρόλο του "fixer" που επιλύει σκοτεινές υποθέσεις στα άδυτα του Hollywood.

Η ταινία θα προβληθεί αποκλειστικά σε αίθουσες IMAX στις 25 Νοεμβρίου 2026, πριν την παγκόσμια πρεμιέρα της στην πλατφόρμα του Netflix στις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Το πρώτο επίσημο trailer για το "The Further Misadventures of Cliff Booth" δόθηκε στη δημοσιότητα, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν τους τελευταίους μήνες σχετικά με την επιστροφή του Brad Pitt στον ρόλο που του χάρισε το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου, αυτή τη φορά υπό την σκηνοθετική καθοδήγηση του David Fincher και με το σενάριο να παραμένει στα χέρια του Quentin Tarantino.

Πρόκειται για μια κινηματογραφική σύμπραξη ύψιστου ενδιαφέροντος που ενώνει ξανά τον Fincher με τον Pitt μετά τις ιστορικές συνεργασίες τους στα "Se7en", "Fight Club" και "The Curious Case of Benjamin Button", προσθέτοντας στην εξίσωση το δημιουργικό όραμα του Tarantino ο οποίος επιλέγει για πρώτη φορά να παραδώσει χαρακτήρα του σε άλλον σκηνοθέτη.

Η πλοκή της νέας ταινίας μας μεταφέρει οκτώ χρόνια μετά τα γεγονότα του "Once Upon a Time in Hollywood", τοποθετώντας τη δράση στο 1977, μια χρονιά ραγδαίων αλλαγών για την αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία, καθώς το Νέο Χόλιγουντ εδραιώνεται και τα μεγάλα blockbusters αρχίζουν να κυριαρχούν στο box office. Ο Cliff Booth εμφανίζεται αισθητά αλλαγμένος, έχοντας πλέον αφήσει πίσω του την παραδοσιακή καριέρα του κασκαντέρ για να εργαστεί ως "fixer", δηλαδή ως ο άνθρωπος που αναλαμβάνει να επιλύσει με αθόρυβο και συχνά ανορθόδοξο τρόπο τα προβλήματα ισχυρών παραγόντων της βιομηχανίας του θεάματος, προστατεύοντας τα μυστικά τους από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το trailer παρουσιάζει μια εμφανώς πιο σκοτεινή και στιλιζαρισμένη αισθητική σε σύγκριση με την ηλιόλουστη απεικόνιση του 1969 που είχαμε δει στην προηγούμενη ταινία, στοιχείο που φέρει ξεκάθαρα την οπτική υπογραφή του David Fincher μέσα από τους υποφωτισμένους χώρους και τη χαρακτηριστική χρωματική παλέτα που προτιμά ο σκηνοθέτης.

Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία της συγκεκριμένης παραγωγής αφορά τον τρόπο με τον οποίο έχει σχεδιαστεί η στρατηγική κυκλοφορίας της, η οποία συνδυάζει την παραδοσιακή κινηματογραφική εμπειρία με τη δυναμική των σύγχρονων υπηρεσιών streaming. Το Netflix, έχοντας αναλάβει την παγκόσμια διανομή, προχώρησε σε μια μάλλον ασυνήθιστη συμφωνία που προβλέπει την αποκλειστική προβολή της ταινίας σε επιλεγμένες αίθουσες IMAX ξεκινώντας από τις 25 Νοεμβρίου 2026, προσφέροντας ένα παράθυρο περίπου ενός μήνα πριν η ταινία γίνει διαθέσιμη στην πλατφόρμα του στις 23 Δεκεμβρίου για τους συνδρομητές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Παράλληλα με την κινηματογραφική κυκλοφορία, ο Quentin Tarantino πρόκειται να επεκτείνει περαιτέρω τον μύθο του χαρακτήρα μέσω της λογοτεχνικής οδού, ανακοινώνοντας την κυκλοφορία του νέου του μυθιστορήματος με τίτλο "The Adventures of Cliff Booth", το οποίο θα βρίσκεται στα ράφια των βιβλιοπωλείων στις 8 Δεκεμβρίου 2026. Το βιβλίο των 256 σελίδων, το οποίο εκδίδεται από την Harper Collins, λειτουργεί ως συνοδευτικό υλικό και μυθιστορηματική απόδοση των όσων θα παρακολουθήσουμε στην οθόνη, ακολουθώντας την επιτυχημένη συνταγή που εφάρμοσε ο δημιουργός με τη μεταφορά του "Once Upon a Time in Hollywood" σε μορφή paperback πριν από μερικά χρόνια. Μέσα από τις σελίδες του μυθιστορήματος, οι αναγνώστες αναμένεται να ανακαλύψουν περισσότερες λεπτομέρειες για το παρελθόν του Booth, τη στρατιωτική του θητεία και τις περιστασιακές "μυστικές υπηρεσίες" που προσέφερε καθ' όλη τη διάρκεια της περιπετειώδους ζωής του, προσφέροντας βαθύτερη κατανόηση της ψυχοσύνθεσης του ήρωα.

Παρά τον ενθουσιασμό που προκάλεσε η κυκλοφορία του trailer, ένα μεγάλο ερωτηματικό παραμένει σχετικά με την πιθανή εμφάνιση του Leonardo DiCaprio στον ρόλο του Rick Dalton, καθώς τα πρώτα πλάνα εστιάζουν αποκλειστικά στον χαρακτήρα του Pitt και τους νέους ανθρώπους που συναναστρέφεται στο Λος Άντζελες του 1977. Η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στον αγαπημένο τηλεοπτικό αστέρα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι δρόμοι των δύο φίλων να έχουν χωρίσει οριστικά, ή ενδέχεται να αποτελεί μια καλά κρυμμένη έκπληξη που οι παραγωγοί επιλέγουν να διαφυλάξουν μέχρι την επίσημη πρεμιέρα, κρατώντας το κοινό σε αγωνία. Γνωρίζουμε, ωστόσο, ότι η Carla Gugino έχει ενταχθεί στο cast σε έναν ρόλο που δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο ίντριγκας στην ήδη φορτισμένη ατμόσφαιρα που υπόσχεται το σενάριο.