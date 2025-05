Πρωτοποριακή θεραπεία με γονιδιακή επεξεργασία σώζει βρέφος με σπάνια γενετική ασθένεια

Μια ιστορική ιατρική επιτυχία σημειώθηκε στις ΗΠΑ, όπου για πρώτη φορά εφαρμόστηκε προσωποποιημένη γονιδιακή θεραπεία με χρήση της τεχνολογίας CRISPR σε βρέφος με σπάνια και θανατηφόρα γενετική πάθηση. Τα αποτελέσματα της θεραπείας δημοσιεύθηκαν στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό The New England Journal of Medicine, συνοδευόμενα από εκτενές άρθρο γιατρός που είχε προηγουμένως επιβλέψει το ρυθμιστικό πλαίσιο των γονιδιακών θεραπειών στον FDA.

Ο μικρός ασθενής, γνωστός με τα αρχικά KJ, διαγνώστηκε με ανεπάρκεια του ενζύμου CPS1, μια εξαιρετικά σπάνια πάθηση με ποσοστό θνησιμότητας που αγγίζει το 50% την πρώτη κιόλας εβδομάδα ζωής. Ακόμη και σε περιπτώσεις επιβίωσης, οι ασθενείς παρουσιάζουν σοβαρές νευρολογικές βλάβες, καθυστερήσεις στην ανάπτυξη και αντιμετωπίζουν συχνά την προοπτική μεταμόσχευσης ήπατος.

Η ομάδα των γιατρών και επιστημόνων ανέπτυξε για πρώτη φορά μια εξατομικευμένη θεραπεία με βάση την τεχνολογία CRISPR, που επιτρέπει την επιδιόρθωση του DNA με ακρίβεια. Η επέμβαση βασίστηκε στον εντοπισμό της συγκεκριμένης γενετικής μετάλλαξης του KJ, χάρη στην προηγούμενη χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος. Έπειτα, οι επιστήμονες κατάφεραν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τη διορθωτική επέμβαση με στόχο την αποκατάσταση της λειτουργίας του ενζύμου.

Η επιτυχία αυτής της επέμβασης δεν αποτελεί μόνο ιατρικό θαύμα για το βρέφος, αλλά ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή στην εξατομικευμένη ιατρική. Η περίπτωση του KJ αποδεικνύει ότι η γονιδιακή επεξεργασία μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα ακόμη και σε πολύ μικρούς ασθενείς, για πολύπλοκες και θανατηφόρες παθήσεις.

Η εν λόγω θεραπεία αξιοποίησε δεκαετίες προηγούμενης έρευνας που είχε χρηματοδοτηθεί από ομοσπονδιακούς φορείς στις ΗΠΑ, από την αρχική ανακάλυψη του CRISPR μέχρι την πρόοδο στην αλληλούχιση του ανθρώπινου DNA. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η βασική επιστημονική έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε κλινικές καινοτομίες με πραγματική επίδραση στη ζωή των ασθενών.

Οι επιστήμονες που εργάστηκαν στην περίπτωση του KJ εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι η ίδια προσέγγιση μπορεί να επεκταθεί στο μέλλον και σε άλλες γενετικές ασθένειες, όπως η δρεπανοκυτταρική αναιμία, η κυστική ίνωση, η νόσος του Huntington και η μυϊκή δυστροφία. Ήδη, δύο φάρμακα βασισμένα στην τεχνολογία CRISPR έχουν λάβει έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) για τη θεραπεία της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας.

Παρότι η πρόοδος είναι εντυπωσιακή, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο τομέας της γονιδιακής θεραπείας βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, με σημαντικά ηθικά, τεχνικά και οικονομικά ζητήματα να παραμένουν ανοιχτά. Ωστόσο, η επιτυχία της πρώτης προσωποποιημένης επέμβασης σε ανθρώπινο DNA δείχνει ότι οι προοπτικές της ιατρικής του μέλλοντος είναι ήδη παρούσες, προσφέροντας ελπίδα σε ασθενείς που μέχρι σήμερα δεν είχαν καμία θεραπευτική επιλογή.

Η υπόθεση του KJ αποτελεί σημείο καμπής για την παγκόσμια ιατρική κοινότητα και ενισχύει την πεποίθηση ότι η επόμενη επανάσταση στην υγεία θα προέλθει από την επιδιορθωτική βιολογία και την εξατομικευμένη γενετική παρέμβαση.

[via]