PS Plus: Αυτά είναι τα δωρεάν games για το Νοέμβριο

Η Sony ανακοίνωσε τα δωρεάν παιχνίδια του PS Plus για τον Νοέμβριο που μπορούν να αποκτήσουν οι συνδρομητές όλων των βαθμίδων της υπηρεσίας. Από τις 4 Νοεμβρίου έως και την 1η Δεκεμβρίου, οι κάτοχοι PS4 και PS5 θα μπορούν να προσθέσουν στη συλλογή τους μερικούς από τους πιο ιδιαίτερους τίτλους των τελευταίων ετών, με το Stray να αποτελεί ομολογουμένως τον πιο δυνατό.

Ο πρωταγωνιστής του μήνα δεν είναι άνθρωπος, ούτε ρομπότ — αλλά μια γάτα. Το Stray, η indie επιτυχία της BlueTwelve Studio και της Annapurna Interactive, επιστρέφει στο PS Plus μετά την πρώτη του εμφάνιση το 2022, τότε που είχε κυκλοφορήσει ως day-one προσφορά για τα προγράμματα Extra και Premium.

Το παιχνίδι τοποθετεί τον παίκτη στους δρόμους μιας δυστοπικής πόλης όπου οι άνθρωποι έχουν εξαφανιστεί και οι ρομποτικοί κάτοικοι της επιβιώνουν με τα απομεινάρια ενός περασμένου πολιτισμού. Μέσα από την οπτική ενός αδέσποτου γάτου, ο παίκτης περιηγείται στα σοκάκια, λύνει περιβαλλοντικούς γρίφους και ξετυλίγει μια συγκινητική ιστορία για την επιβίωση και τη σύνδεση, χωρίς να ειπωθεί σχεδόν ούτε μια λέξη.

Η μοναδική του προοπτική, το άψογο world-building και οι δημιουργικοί μηχανισμοί εξερεύνησης το κατέστησαν άμεσο κλασικό, με φανατικούς θαυμαστές ανά τον κόσμο. Τώρα, οι νέοι συνδρομητές του PS Plus μπορούν να το ανακαλύψουν (ή να το ξαναζήσουν) δωρεάν σε PS4 και PS5.

Για όσους προτιμούν την αδρεναλίνη, η Sony φέρνει το EA Sports WRC 24, τον επίσημο τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι (WRC). Δημιουργία των Codemasters, της ομάδας πίσω από τα Dirt, Grid και τα επίσημα F1 games, το WRC 24 υπόσχεται αυθεντική εμπειρία ράλι, ρεαλιστική φυσική και δεκάδες αγωνιστικά οχήματα από τις κατηγορίες WRC, WRC2 και Junior WRC της σεζόν 2024.

Οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν επίσημες ομάδες και οδηγούς, να σχεδιάσουν τη δική τους ομάδα ή να δοκιμάσουν τα αντανακλαστικά τους σε ακραίες συνθήκες πίστας. Με τη δύναμη του PS5, το παιχνίδι αποδίδει εντυπωσιακά τοπία, λάσπη που εκτοξεύεται από τους τροχούς και δυναμικό καιρό που επηρεάζει την οδήγηση. Αν αγαπάς τους ρεαλιστικούς οδηγικούς προσομοιωτές, αυτός είναι ο τίτλος του μήνα για σένα.

Από την άλλη πλευρά του φάσματος, υπάρχει το Totally Accurate Battle Simulator (ή απλά TABS), ένα παιχνίδι στρατηγικής τόσο παράλογο όσο και διασκεδαστικό. Ο τίτλος σε αφήνει να δημιουργήσεις μάχες μεταξύ οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς — από ιππότες και βίκινγκς μέχρι… μάχιμους αγελαδοτρόφους και μαμούθ.

Όλα αυτά διαδραματίζονται μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο “εύκαμπτα” μοντέλα και την πιο κωμικά ασταθή φυσική που έχει δημιουργηθεί ποτέ. Θες να δεις τι θα γίνει αν επιτεθείς σε ένα μαμούθ με βέλη-μπαλόνια; Το παιχνίδι όχι μόνο το επιτρέπει, αλλά σε προτρέπει να το κάνεις. Είναι ο ορισμός του χαοτικού sandbox — απρόβλεπτο, ξεκαρδιστικό και ιδανικό για γέλια με φίλους. Το TABS θα είναι διαθέσιμο τόσο για PS4 όσο και για PS5.

