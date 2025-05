PS Plus: Αυτά είναι τα δωρεάν games για τον Ιούνιο!

Το PlayStation Plus ανακοίνωσε τον κατάλογο με τα δωρεάν παιχνίδια για τον Ιούνιο, προσφέροντας στους συνδρομητές μια πλούσια και ποικιλόμορφη συλλογή τίτλων που καλύπτουν διαφορετικά είδη και γούστα. Οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον ρεαλισμό του NBA 2K25, το ατμοσφαιρικό horror περιβάλλον του Alone in the Dark, την έντονη δράση και την καλλιτεχνική έκφραση του Bomb Rush Cyberfunk, καθώς και την επική περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας του Destiny 2: The Final Shape.

Ξεκινώντας με το NBA 2K25, το παιχνίδι προσφέρει στους χρήστες την ευκαιρία να κυριαρχήσουν στα γήπεδα μπάσκετ μέσα από μια εμπειρία που χαρακτηρίζεται από αυθεντικότητα και ρεαλισμό, χάρη στη νέα τεχνολογία ProPLAY. Οι παίκτες μπορούν να δημιουργήσουν και να διαμορφώσουν την προσωπική τους καριέρα στο MyCAREER, να διαχειριστούν τις ομάδες τους στο MyTEAM και να ζήσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία σε διάφορα modes, όπως το MyNBA και The W. Επιπλέον, η νέα πόλη προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες για εξερεύνηση και προκλήσεις, ενώ η εκτενής γκάμα επιλογών παραμετροποίησης επιτρέπει στον καθένα να εκφράσει την προσωπικότητά του μέσα στο παιχνίδι. Το NBA 2K25 είναι διαθέσιμο για PS4 και PS5 και αποτελεί την ιδανική επιλογή για τους φίλους του αθλήματος που θέλουν να ζήσουν μια ολοκληρωμένη και διασκεδαστική εμπειρία.

Ακολουθεί το Alone in the Dark, ένα reboot του κλασικού survival horror του 1992, που φέρνει στο προσκήνιο μια σκοτεινή ιστορία που εκτυλίσσεται στη δεκαετία του 1920 στην Αμερική. Οι παίκτες καλούνται να υποδυθούν τον private detective Edward Carnby ή την Emily Hartwood, η οποία αναζητά τον εξαφανισμένο θείο της. Η αναζήτηση τους οδηγεί στο Derceto Manor, ένα γοτθικό κτίριο γεμάτο μυστικά και τρομακτικές απειλές. Το παιχνίδι ξεχωρίζει για την ατμοσφαιρική του αφήγηση, τους γρίφους που απαιτούν λύση και τις ανατριχιαστικές συναντήσεις με δολοφονικά πλάσματα, προσφέροντας μια συγκλονιστική εμπειρία τρόμου που θα κρατήσει τους παίκτες σε αγωνία. Το Alone in the Dark είναι διαθέσιμο αποκλειστικά για PS5.

Το Bomb Rush Cyberfunk φέρνει έναν πιο χρωματιστό και δυναμικό αέρα στην επιλογή των παιχνιδιών για τον Ιούνιο. Πρόκειται για ένα action-adventure platformer που συνδυάζει τη μουσική, το graffiti και τον χορό σε μια φουτουριστική μεγαλούπολη με το όνομα New Amsterdam. Ο παίκτης αναλαμβάνει τον ρόλο του Red, ενός γραφίστα με cybernetic κεφάλι, που προσπαθεί να ανακαλύψει την προέλευσή του και να διατηρήσει τη θέση του στην υποκουλτούρα της πόλης. Μαζί με τους συμμάχους του, Tryce και Bel, καλούνται να αντιμετωπίσουν την αστυνομία και να κατακτήσουν την πόλη μέσα από combos, χορευτικές κινήσεις και καλλιτεχνική έκφραση. Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο για PS4 και PS5 και υπόσχεται μια φρέσκια και διασκεδαστική εμπειρία.

Τέλος, το expansion Destiny 2: The Final Shape είναι διαθέσιμο για τους συνδρομητές του PlayStation Plus από τις 30 Μαΐου και αφορά χρήστες PS4 και PS5. Η νέα αυτή προσθήκη προσφέρει μια ολοκληρωμένη νέα ιστορία που εμβαθύνει στην σύγκρουση ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, φέρνοντας νέες αποστολές, subclasses, υπερδυνάμεις, προορισμούς, όπλα και πανοπλίες. Οι παίκτες καλούνται να ενώσουν τις δυνάμεις τους, να αναμετρηθούν με νέες προκλήσεις και να διαμορφώσουν το τελικό σχήμα του κόσμου του Destiny. Αξίζει να σημειωθεί πως για να παίξει κάποιος την επέκταση χρειάζεται να έχει εγκαταστήσει το βασικό παιχνίδι Destiny 2.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνδρομητές έχουν προθεσμία έως τις 2 Ιουνίου για να προσθέσουν στη βιβλιοθήκη τους τα δωρεάν παιχνίδια του Μαΐου, που περιλαμβάνουν τους τίτλους Ark: Survival Ascended, Balatro και Warhammer 40,000: Boltgun.

