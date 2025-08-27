PS Plus: Αυτά είναι τα δωρεάν games του Σεπτεμβρίου για όλους τους συνδρομητές

Η Sony ανακοίνωσε τα δωρεάν games της υπηρεσίας PS Plus για τον Σεπτέμβριο, προσφέροντας στους συνδρομητές της μια ποικιλία τίτλων που καλύπτουν διαφορετικά είδη και εμπειρίες παιχνιδιού. Από τις 2 Σεπτεμβρίου, τα μέλη του PlayStation Plus θα μπορούν να προσθέσουν τρία παιχνίδια στη βιβλιοθήκη τους: Psychonauts 2, Stardew Valley και Viewfinder, τρεις τίτλους που υπόσχονται δράση, δημιουργικότητα και ψυχαγωγία για όλες τις προτιμήσεις.

Στο Psychonauts 2 για PS4, οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο του Razputin “Raz” Aquato, ενός νέου, δυνατού ψυχικού και εκπαιδευμένου ακροβάτη, που επιτυγχάνει το όνειρό του να ενταχθεί στην διεθνή οργάνωση ψυχικών κατασκόπων, τους Psychonauts. Ωστόσο, η οργάνωση αντιμετωπίζει προβλήματα: ο ηγέτης της δεν είναι πια ο ίδιος μετά τη διάσωσή του από απαγωγή και, χειρότερα, ένας προδότης κρύβεται στο αρχηγείο. Το παιχνίδι συνδυάζει πλατφόρμες και περιπέτεια, με κινηματογραφικό στυλ και πλήθος προσαρμόσιμων ψυχικών δυνάμεων. Οι παίκτες θα οδηγήσουν τον Raz μέσα από μυαλά φίλων και εχθρών, σε μια αποστολή να σταματήσουν έναν ψυχικό δολοφόνο, ζώντας μια εμπειρία γεμάτη δράση, χιούμορ και μυστήριο.

Το Stardew Valley για PS4 φέρνει μια πιο ήρεμη, αλλά εξίσου μαγευτική εμπειρία. Οι παίκτες κληρονομούν τη φάρμα του παππού τους και, με λίγα χρήματα και παλιά εργαλεία, ξεκινούν μια νέα ζωή. Ο στόχος είναι να ζήσουν από τη γη, να καλλιεργήσουν τα χωράφια και να αναβιώσουν μια φθαρμένη κοινότητα. Από τότε που η Joja Corporation ήρθε στην πόλη, οι παλιοί τρόποι ζωής έχουν σχεδόν χαθεί και το κοινοτικό κέντρο, κάποτε ζωντανός πυρήνας της κοινότητας, βρίσκεται σε ερείπια. Ωστόσο, η κοιλάδα είναι γεμάτη ευκαιρίες, και με επιμονή, οι παίκτες μπορούν να επαναφέρουν το Stardew Valley στην παλιά της δόξα, αναπτύσσοντας τη φάρμα τους και συνδέοντας ξανά την κοινότητα.

Το Viewfinder, διαθέσιμο σε PS4 και PS5, προσφέρει μια μοναδική εμπειρία πρώτου προσώπου, όπου οι παίκτες μπορούν να αλλάξουν την αντίληψή τους για τον κόσμο μέσω μιας άμεσης κάμερας. Το παιχνίδι συνδυάζει γρίφους και εξερεύνηση, επιτρέποντας στον χρήστη να διαμορφώνει περιβάλλοντα, να ζωντανεύει φωτογραφίες, ζωγραφιές, σκίτσα και καρτ ποστάλ και να αποκαλύπτει τα μυστικά ενός πολύχρωμου και μαγευτικού κόσμου. Η καινοτομία του παιχνιδιού έγκειται στην αλληλεπίδραση με τον κόσμο μέσω της κάμερας, προσφέροντας μια εμπειρία που ανατρέπει την καθημερινή αντίληψη της πραγματικότητας.

Οι συνδρομητές PlayStation Plus έχουν επίσης μια τελευταία ευκαιρία μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου να προσθέσουν τα παιχνίδια του Αυγούστου στη βιβλιοθήκη τους: Lies of P, Day Z και My Hero One’s Justice 2.

