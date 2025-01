PS Plus: Αυτά είναι τα πρώτα δωρεάν games του 2025

Η Sony μόλις αποκάλυψε τα πρώτα δωρεάν games του PlayStation Plus για το 2025 που είναι διαθέσιμα για όλους τους συνδρομητές τον Ιανουάριο. Πρόκειται για τα Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered και The Stanley Parable: Ultra Deluxe.



Οι αρχικοί δημιουργοί του The Stanley Parable, Davey Wreden και William Pugh, δημιούργησαν την Ultra Deluxe έκδοση, με ένα διευρυμένο σενάριο και μια σειρά από άλλες νέες αλλαγές για τις οποίες οι προγραμματιστές δεν ήταν ακριβώς πρόθυμοι να μιλήσουν: «Όλα όσα θυμάστε έχουν αναδημιουργηθεί, όμως είναι κάπως διαφορετικά. Έχουμε ξαναβρεθεί εδώ, έτσι δεν είναι;» Σε γενικές γραμμές, πάντως, το παιχνίδι επεκτείνεται σε σχέση με το πρωτότυπο με περισσότερους διαλόγους και περισσότερες επιλογές για να πλοηγηθεί ο παίκτης.



Το Need for Speed Hot Pursuit Remastered είναι άλλο ένα παλιό παιχνίδι - κυκλοφόρησε αρχικά το 2010, αλλά ενημερώθηκε για το PS4 το 2020. Αυτή είναι η έκδοση που είναι διαθέσιμη εδώ, με πλήρεις λειτουργίες καριέρας είτε για οδηγό είτε για αστυνομικό, ανάλογα με το σε ποια πλευρά του νόμου θέλετε να βρίσκεστε. Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει επίσης λειτουργίες multiplayer και όλα τα DLC που κυκλοφόρησαν για το αρχικό παιχνίδι.

Τέλος, το Suicide Squad: Kill the Justice League, ένα live service game που υπέστη πολλαπλές καθυστερήσεις, πήρε σε μεγάλο βαθμό αρνητικές κριτικές και φέρεται να κόστισε στη Warner Bros. περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια. Επιπροσθέτως, οι προγραμματιστές ανακοίνωσαν ότι η τρέχουσα σεζόν περιεχομένου θα είναι η τελευταία του, αν και δεν υπάρχουν ακόμη σχέδια για το κλείσιμο του παιχνιδιού. Μπορείτε να του δώσετε μια ευκαιρία χωρίς να ξοδέψετε €70.

Όλα αυτά τα παιχνίδια είναι διαθέσιμα από τις 7 Ιανουαρίου για τους συνδρομητές του PS Plus.