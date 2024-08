PS Plus: Εξαιρετικά τα δωρεάν games για όλους τους συνδρομητές τον προσεχή Σεπτέμβριο

Η Sony αποκάλυψε τα δωρεάν παιχνίδια του Σεπτεμβρίου για τους συνδρομητές του PlayStation Plus. Όλοι οι συνδρομητές του PS Plus θα μπορούν να αποκτήσουν τρία δωρεάν παιχνίδια από τις 3 Σεπτεμβρίου και αυτά είναι τα Harry Potter: Quidditch Champions, MLB: The Show 24 και Little Nightmares 2.

Το Harry Potter: Quidditch Champions είναι η σπουδαιότερη κυκλοφορία για τις 3 Σεπτεμβρίου, καθώς πρόκειται για ένα ολοκαίνουργιο παιχνίδι που θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα. Βασισμένο στο πιο δημοφιλές άθλημα του Wizarding World, θα μπορείτε να παίξετε είτε ως Chaser, είτε ως Seeker, είτε ως Keeper, είτε ως Beater, ενώ το παιχνίδι διαθέτει λειτουργία καριέρας, διάφορους χαρακτήρες του Harry Potter, επιλογές προσαρμογής και multiplayer.

Το MLB: The Show 24 δεν αποτελεί ριζική απόκλιση από τα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά όταν πρόκειται για μπέιζμπολ, η σειρά εξακολουθεί να είναι μια κατηγορία από μόνη της. Η φετινή είσοδος στη σειρά εισήγαγε μια ακόμη συναρπαστική σεζόν του Storylines: The Negro Leagues και περαιτέρω βελτιώσεις στο βασικό gameplay.

Τέλος, το Little Nightmares 2 είναι μια απολαυστικά ανατριχιαστική συνέχεια του αρχικού παιχνιδιού με ευρηματικό σχεδιασμό παζλ και μερικά τρομακτικά πρωτότυπα επίπεδα προς εξερεύνηση. Με το Little Nightmares 3 να έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το 2025, αυτή είναι μια πολύ καλή στιγμή για να ενημερωθείτε για τη σειρά πριν από την άφιξη του τρίπτυχου.

Αν δεν έχετε αποκτήσει ακόμα τα δωρεάν παιχνίδια του Αυγούστου για το PlayStation Plus, τα Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Five Nights at Freddy's: Security Breach, και Ender Lilies: Quietus of the Knights, φροντίστε να το κάνετε πριν από την επόμενη Τρίτη.