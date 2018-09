God of War III Remastered και Destiny 2 δωρεάν για όλους τους συνδρομητές του PS Plus!

Το πολυαγαπημένο God Of War ΙΙΙ Remastered και ο εκρηκτικός Kratos, αποκλειστικά για το PlayStation 4, σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις ή να ζήσεις ξανά το τελευταίο επεισόδιο της επικής τριλογίας. Η αυλαία της εκδίκησης του ατρόμητου Kratos, του πρώην Σπαρτιάτη πολεμιστή, κλείνει καθώς προκαλεί χάος στους θεούς που τον πρόδωσαν. Ανεβείτε από τα βάθη του Άδη μέχρι τα ύψη του Ολύμπου για την απόλυτη εκδίκηση. Το God of War III Remastered υπόσχεται να σας καθηλώσει.

Ο Σεπτέμβριος αναμένεται άκρως απολαυστικός για τους συνδρομητές του PlayStation Plus . Τα κορυφαία παιχνίδια God of War ΙΙΙ Remastered και Destiny 2 είναι ήδη διαθέσιμα για να τα κατεβάσετε!

