PS Plus: Τα δωρεάν games του Απριλίου έρχονται με RoboCop!

Το PlayStation Blog αποκάλυψε επίσημα τα τρία παιχνίδια που θα μοιραστούν τον επόμενο μήνα σε όσους έχουν ενεργή συνδρομή στο PlayStation Plus.

Το RoboCop: Rogue City, το The Texas Chainsaw Massacre και το Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory θα είναι διαθέσιμα για λήψη από την επόμενη Τρίτη, 1η Απριλίου. Το RoboCop συγκεκριμένα είναι μόνο για το PlayStation 5, ενώ το The Texas Chainsaw Massacre και το Digimon Story έχουν και εκδόσεις για το PlayStation 4.

Αν και το ασύμμετρο multiplayer του The Texas Chainsaw Massacre μοιάζει επίσης πολύ διασκεδαστικό, το πιο ενδιαφέρον είναι σίγουρα το RoboCop: Rogue City. Το first-person shooter ξεκινά με μια βαριά σεκάνς δράσης που θα ταίριαζε σε οποιαδήποτε από τις κλασικές δυστοπικές ταινίες επιστημονικής φαντασίας στις οποίες βασίζεται, αλλά σύντομα επεκτείνεται σε μια περιπέτεια ημι-ανοικτού κόσμου γεμάτη side quests και άψογη φωνητική υποκριτική από τον ίδιο τον RoboCop, τον Peter Weller.

Το The Texas Chain Saw Massacre είναι μια από τις καλύτερες ασύμμετρες εμπειρίες τρόμου που βασίζονται σε μια cult-classic ταινία slasher. Αν και παρόμοια παιχνίδια περιλαμβάνουν μια ομάδα παικτών που συνεργάζονται για να επιβιώσουν από μια σύγκρουση με ένα ακαταμάχητο τέρας του Χόλιγουντ, το The Texas Chain Saw Massacre ανατρέπει το σενάριο, ρίχνοντας τον Leatherface και την οικογένεια κανιβάλων του σε μια ομάδα δυνητικών θυμάτων.

Τέλος, στο Digimon Story Cyber Sleuth: Hacker's Memory θα μπείτε στη θέση του Keisuke Amazawa, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε. Βουτώντας στον ψηφιακό κόσμο των Digimon, ο Amazawa θα ενταχθεί σε μια ομάδα hackers για να αποκαλύψει τα μυστήρια που ταλανίζουν τη χώρα και ενδεχομένως να βρει τον πραγματικό ένοχο πίσω από το έγκλημα για το οποίο κατηγορήθηκε άδικα.

Αν χάσατε τα παιχνίδια του PlayStation Plus του περασμένου μήνα, τα Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate, και Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection θα είναι διαθέσιμα μέχρι τις 31 Μαρτίου.



