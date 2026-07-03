Ψηφιακή κακοποίηση: 1 στα 3 θύματα αντιμετωπίζει σοβαρές συνέπειες στην πραγματική ζωή

Σύνοψη

Ένα στα τρία θύματα ψηφιακής κακοποίησης αντιμετωπίζει άμεσες συνέπειες στην καθημερινότητά του.

Το 34% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι η ψηφιακή κακοποίηση οδήγησε σε κοινωνική απομόνωση, εγκατάλειψη εργασίας ή διακοπή σπουδών.

Σχεδόν δύο στους πέντε παθόντες δεν προχωρούν σε καμία ενέργεια προστασίας, κυρίως επειδή αγνοούν πού πρέπει να απευθυνθούν για βοήθεια.

Η ψυχολογική επιβάρυνση είναι η συχνότερη επίπτωση, με το 79% να αναφέρει κατάθλιψη, τραύμα ή μακροχρόνιο στρες.

Η έρευνα διεξήχθη σε 7.600 άτομα από 19 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Η ψηφιακή κακοποίηση αποτελεί πλέον ένα δομικό πρόβλημα των σύγχρονων κοινωνιών, με τις συνέπειές της να διαπερνούν τα όρια του διαδικτύου και να επηρεάζουν άμεσα τον φυσικό κόσμο. Σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια έκθεση της Kaspersky, η παραδοχή ότι η διαδικτυακή παρενόχληση παραμένει "εγκλωβισμένη" στις οθόνες των συσκευών είναι πλέον παρωχημένη και επικίνδυνη.

Τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν τη σοβαρότητα του φαινομένου. Ένα στα τρία θύματα ψηφιακής κακοποίησης αντιμετωπίζει απτές συνέπειες στην καθημερινότητά του. Συγκεκριμένα, το 34% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η κακοποίηση είχε αντίκτυπο στην πραγματική του ζωή. Οι καταστάσεις αυτές ποικίλλουν από την κοινωνική απομόνωση έως την πλήρη εγκατάλειψη της εργασίας ή των ακαδημαϊκών σπουδών. Παρά τη σοβαρότητα των επιπτώσεων, ένα μεγάλο ποσοστό των θυμάτων (σχεδόν δύο στους πέντε) δεν προχώρησε σε καμία απολύτως ενέργεια, όχι λόγω υποτίμησης του κινδύνου, αλλά εξαιτίας της άγνοιας σχετικά με τους διαθέσιμους μηχανισμούς υποστήριξης.

Η ψυχολογική και κοινωνική διάσταση του προβλήματος

Η ανάλυση των δεδομένων αποκαλύπτει ότι η ψυχολογική επιβάρυνση αποτελεί τη συχνότερη και ίσως πιο καταστροφική συνέπεια της ψηφιακής κακοποίησης. Η έρευνα, η οποία διεξήχθη από το εσωτερικό κέντρο έρευνας αγοράς της Kaspersky, περιέλαβε ένα ευρύ δείγμα 7.600 ατόμων από 19 διαφορετικές χώρες. Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί της κατάστασης:

Το 79% των ερωτηθέντων ανέφερε σοβαρά συμπτώματα, στα οποία συγκαταλέγονται η κατάθλιψη, το ψυχολογικό τραύμα και το μακροχρόνιο στρες.

Το 73% δήλωσε ότι βίωσε κοινωνικές συνέπειες, όπως σημαντικό πλήγμα στην προσωπική του εικόνα και επακόλουθη κοινωνική απομόνωση.

Παρά τα υψηλά αυτά ποσοστά, η αντίληψη των έμμεσων κινδύνων παραμένει χαμηλή. Μόνο το 55% των συμμετεχόντων συνέδεσε την ψηφιακή κακοποίηση με πιθανές οικονομικές συνέπειες. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι μόλις το 51% αναγνώρισε τον κίνδυνο κλιμάκωσης της διαδικτυακής συμπεριφοράς σε σωματική βία στον πραγματικό κόσμο. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν ότι πολλοί χρήστες εξακολουθούν να μην αντιλαμβάνονται την πλήρη έκταση και τη δυναμική που μπορεί να λάβει το φαινόμενο. Στην πραγματικότητα, η ψηφιακή κακοποίηση μπορεί να αποτελέσει τον προθάλαμο για περιστατικά βίας στον πραγματικό κόσμο, δημιουργώντας άμεσες απειλές για την προσωπική ασφάλεια ή προκαλώντας μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία, ως άμεσο αποτέλεσμα της παρατεταμένης ψυχολογικής πίεσης και του φόβου. Το γεγονός ότι η κακοποίηση συχνά ξεκινά πίσω από μια οθόνη, καθιστά αυτές τις συνέπειες αόρατες στα αρχικά τους στάδια.

Οι μεταβολές στη συμπεριφορά των χρηστών

Οι επιπτώσεις αποτυπώνονται με σαφήνεια τόσο στον ψηφιακό όσο και στον πραγματικό κόσμο, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο τα θύματα αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους. Τα στατιστικά στοιχεία της Kaspersky δείχνουν τις ακόλουθες συμπεριφορικές αλλαγές:

Το 42% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι υιοθέτησε πιο προσεκτική στάση στο διαδίκτυο.

Το 17% προχώρησε σε περιορισμό της διαδικτυακής του δραστηριότητας.

Το 11% απομακρύνθηκε συνειδητά από φίλους ή συγγενικά πρόσωπα.

Περίπου το 10% των θυμάτων αναγκάστηκε να βάλει τέλος σε μια σχέση.

Σε εξαιρετικά ακραίες περιπτώσεις, το 4% έχασε ή εγκατέλειψε οικειοθελώς την εργασία του.

Παράλληλα, το 3% προχώρησε σε διακοπή των σπουδών του.

Η κυριαρχία της αδράνειας και η σιωπή των μαρτύρων

Ένα από τα πιο προβληματικά συμπεράσματα της έκθεσης είναι η αδράνεια. Η Kaspersky διαπίστωσε ότι, παρά τις εμφανείς επιπτώσεις, τα θύματα σπάνια αναζητούν επίσημη υποστήριξη. Πάνω από ένας στους πέντε ερωτηθέντες (ποσοστό 22%) που βίωσαν ψηφιακή κακοποίηση, δεν προχώρησαν σε καμία απολύτως ενέργεια. Το ποσοστό αυτό παρουσιάζει σημαντική αύξηση, αγγίζοντας το 37%, μεταξύ των ατόμων που ανήκουν στη γενιά των Baby Boomers.

Η αδράνεια δεν περιορίζεται μόνο στα θύματα, αλλά επεκτείνεται και στους μάρτυρες. Το 12% των ατόμων που δήλωσαν ότι είδαν κάποιον γνωστό τους να γίνεται στόχος κακοποίησης, δεν έκανε απολύτως τίποτα. Ωστόσο, η στάση αυτή δεν πηγάζει κυρίως από αδιαφορία, αλλά από αβεβαιότητα: το 32% των μαρτύρων ανέφερε ότι δεν γνώριζε πώς ακριβώς να βοηθήσει. Επιπλέον, το 23% δήλωσε αβέβαιο για το αν θα ήταν σωστό να παρέμβει στη συγκεκριμένη κατάσταση.

Η Tatyana Shishkova, Lead Security Researcher και Acting Head of Research Center Americas & Europe της ομάδας Global Research and Analysis Team (GReAT) της Kaspersky, επισημαίνει μια κρίσιμη αντίφαση: ενώ το κοινό αναγνωρίζει τον αντίκτυπο στην ψυχική υγεία, υποτιμά σταθερά τις επιπτώσεις στην επαγγελματική ζωή, την εκπαίδευση και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Τονίζει επίσης ότι η σιωπή γύρω από το θέμα είναι ανησυχητική και οφείλεται στο ότι τα θύματα δεν γνωρίζουν πού να απευθυνθούν. Η ενίσχυση της ενημέρωσης και η παροχή προσβάσιμων εργαλείων θεωρούνται βασικές προτεραιότητες για την κάλυψη αυτού του κενού.

Η Δρ. Leonie Maria Tanczer, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του UCL, προσθέτει ότι η αναγνώριση του προβλήματος σπάνια μεταφράζεται σε άμεση δράση. Οι διαδικτυακές μορφές stalking τείνουν να αντιμετωπίζονται ως λιγότερο σοβαρές σε σχέση με τις φυσικές. Πολλά θύματα διστάζουν να ζητήσουν βοήθεια, καθώς η ψηφιακή κακοποίηση είναι συχνά κανονικοποιημένη ή δύσκολο να τεκμηριωθεί τεχνικά. Αναδεικνύεται έτσι ένα σοβαρό κενό λογοδοσίας, το οποίο απαιτεί την ενεργή στάση των πολιτών για την έγκαιρη παρέμβαση πριν η κατάσταση κλιμακωθεί.

Πρακτικές οδηγίες προστασίας από την Kaspersky

Η Kaspersky, όντας συνιδρύτρια του διεθνούς φορέα Coalition Against Stalkerware, προτείνει μια σειρά από συγκεκριμένα βήματα για την αντιμετώπιση της ψηφιακής κακοποίησης:

Αναγνώριση των σημαδιών: Η κακοποίηση εκδηλώνεται μέσω ελεγκτικής συμπεριφοράς, συνεχούς παρακολούθησης ή παρενόχλησης. Η εμπιστοσύνη στο προσωπικό ένστικτο κρίνεται απαραίτητη.

Η κακοποίηση εκδηλώνεται μέσω ελεγκτικής συμπεριφοράς, συνεχούς παρακολούθησης ή παρενόχλησης. Η εμπιστοσύνη στο προσωπικό ένστικτο κρίνεται απαραίτητη. Έγκαιρη δράση: Τα περιστατικά πρέπει να καταγράφονται άμεσα, προτού η κατάσταση τεθεί εκτός ελέγχου.

Τα περιστατικά πρέπει να καταγράφονται άμεσα, προτού η κατάσταση τεθεί εκτός ελέγχου. Προστασία ψηφιακού χώρου: Απαιτείται η χρήση ισχυρών κωδικών, η ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) και ο τακτικός έλεγχος των ρυθμίσεων απορρήτου.

Απαιτείται η χρήση ισχυρών κωδικών, η ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) και ο τακτικός έλεγχος των ρυθμίσεων απορρήτου. Περιορισμός πρόσβασης: Πρέπει να αποφεύγεται ο διαμοιρασμός συσκευών και ευαίσθητων πληροφοριών. Είναι κρίσιμος ο έλεγχος των δικαιωμάτων πρόσβασης των εφαρμογών.

Πρέπει να αποφεύγεται ο διαμοιρασμός συσκευών και ευαίσθητων πληροφοριών. Είναι κρίσιμος ο έλεγχος των δικαιωμάτων πρόσβασης των εφαρμογών. Χρήση αξιόπιστων εργαλείων: Οι σύγχρονες λύσεις κυβερνοασφάλειας μπορούν να εντοπίσουν ύποπτη δραστηριότητα και λογισμικό παρακολούθησης (stalkerware).

Οι σύγχρονες λύσεις κυβερνοασφάλειας μπορούν να εντοπίσουν ύποπτη δραστηριότητα και λογισμικό παρακολούθησης (stalkerware). Αναζήτηση υποστήριξης: Η επικοινωνία με έμπιστα πρόσωπα ή εξειδικευμένους οργανισμούς είναι το πρώτο βήμα.

Η επικοινωνία με έμπιστα πρόσωπα ή εξειδικευμένους οργανισμούς είναι το πρώτο βήμα. Βοήθεια προς τρίτους: Η προσφορά υποστήριξης ή η απλή εκδήλωση ενδιαφέροντος προς άτομα που υφίστανται κακοποίηση, μπορεί να αποβεί σωτήρια.

Η προσφορά υποστήριξης ή η απλή εκδήλωση ενδιαφέροντος προς άτομα που υφίστανται κακοποίηση, μπορεί να αποβεί σωτήρια. Διαρκής ενημέρωση: Καθώς οι κίνδυνοι εξελίσσονται παράλληλα με το ψηφιακό περιβάλλον, η ευαισθητοποίηση παραμένει η ισχυρότερη μορφή προστασίας.

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα από χώρες όπως η Ελλάδα, η Αυστρία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βραζιλία, καθιστώντας σαφές ότι η ψηφιακή κακοποίηση είναι ένα οικουμενικό φαινόμενο που απαιτεί άμεσες και συντονισμένες τεχνολογικές και κοινωνικές παρεμβάσεις.