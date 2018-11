PUBG: Έρχεται και στο PS4 από τον Δεκέμβριο;

Έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία του κατ' αποκλειστικότητα για το Xbox One, το PlayerUnknown's Battlegrounds φαίνεται ότι θα κάνει την εμφάνιση του και για το PlayStation 4 από τον προσεχή Δεκέμβρη. Η πληροφορία προέρχεται από τον αναλυτή Daniel Ahmad και επιβεβαιώνεται από την ιστοσελίδα Eurogamer, επομένως, μπορούμε να τη θεωρήσουμε αρκετά έγκυρη.

Παράλληλα, η Microsoft μας προετοιμάζει για μια μεγάλη ανακοίνωση σχετικά με το PUBG στο επερχόμενο XO18 event που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Νοεμβρίου, ενώ σύντομα θα δούμε στο παιχνίδι και ήρωες από το Suicide Squad όπως ο Joker και η Harley Quinn. Σχετικά με το τελευταίο, φαίνεται ότι η συγκεκριμένη κίνηση θα αποτελέσει απάντηση στο Fortnite που πρόσφατα φιλοξένησε τον Thanos από το σύμπαν της Marvel, με το PUBG να ποντάρει στον αντίπαλο κόσμο της DC.

Tune in to #X018 at 3 PM CT November 10 for: 🐔Big #PUBG news 🏹The Forge expansion for Shadow of the #TombRaider 🧟 #StateofDecay2 updates 👀And more exclusive looks https://t.co/II5cAODlxn pic.twitter.com/7P0csGpVba

"Ok, honey. It's me and you."

Live on and play as two of your favorite Suicide Squad heroes, the Joker and Harley Quinn. Coming soon. pic.twitter.com/NWZhXaPBMz

— PUBG (@PUBG) November 6, 2018