Πυρηνική Σύντηξη: Έτοιμος ο κεντρικός υπεραγώγιμος μαγνήτης ύψους 18 μέτρων για το ITER!

Σύνοψη

Το πρόγραμμα US ITER ολοκλήρωσε επίσημα τις παραδόσεις για τον κεντρικό σωληνοειδή μαγνήτη του διεθνούς αντιδραστήρα πυρηνικής σύντηξης ITER.

Πρόκειται για τον ισχυρότερο παλμικό υπεραγώγιμο μαγνήτη που έχει κατασκευαστεί ποτέ, με συνολικό ύψος 18 μέτρα.

Ο μαγνήτης αποτελείται από 6 αυτόνομες μονάδες. Ήδη έχουν εγκατασταθεί οι 5, με την τελευταία να προστίθεται εντός του 2026.

Ο κεντρικός σωληνοειδής λειτουργεί ως η «καρδιά» του αντιδραστήρα Tokamak, ελέγχοντας και σταθεροποιώντας το πλάσμα μέσω ισχυρών μαγνητικών πεδίων.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη φέρνει την Ευρώπη ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας μέσω της παραγωγής καθαρής και ανεξάντλητης ενέργειας.

Το πρόγραμμα US ITER ολοκλήρωσε επίσημα την παράδοση όλων των τμημάτων του κεντρικού σωληνοειδούς μαγνήτη (Central Solenoid) στον διεθνή αντιδραστήρα πυρηνικής σύντηξης ITER στη Νότια Γαλλία. Ο μαγνήτης, συνολικού ύψους 18 μέτρων, αποτελείται από 6 υπεραγώγιμες μονάδες. Ήδη έχουν εγκατασταθεί οι 5 μονάδες, ανοίγοντας τον δρόμο για την παραγωγή καθαρής ενέργειας.

Η παράδοση του κεντρικού σωληνοειδούς μαγνήτη από τις ΗΠΑ προς τον Διεθνή Θερμοπυρηνικό Πειραματικό Αντιδραστήρα (ITER) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μηχανικά επιτεύγματα της σύγχρονης επιστήμης. Οι πρόσφατες αποστολές περιλάμβαναν τους αγωγούς μεταφοράς ρεύματος και τους ακροδέκτες για τις ηλεκτρικές συνδέσεις μεταξύ των μονάδων, ολοκληρώνοντας πρακτικά το σύνολο των δεσμεύσεων κατασκευής και παράδοσης. Νωρίτερα, είχαν ήδη παραδοθεί όλες οι κύριες μονάδες του μαγνήτη, οι δομές υποστήριξης και τα εργαλεία συναρμολόγησης. Το Εθνικό Εργαστήριο Oak Ridge (ORNL) των ΗΠΑ διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στον σχεδιασμό και την κατασκευή των υπεραγώγιμων στοιχείων, πιστοποιώντας την τεχνογνωσία που απαιτείται για συστήματα τέτοιας κλίμακας.

Τεχνικά δεδομένα και ο ρόλος του μαγνήτη

Για την ορθή κατανόηση της σημασίας του κεντρικού σωληνοειδούς, είναι απαραίτητο να αναλυθούν οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές του, οι οποίες αποδεικνύουν την πολυπλοκότητα της κατασκευής:

Διαστάσεις και Βάρος: Το συνολικό ύψος φτάνει τα 18 μέτρα, ενώ το βάρος του υπερβαίνει τους 1.000 τόνους, καθιστώντας τον έναν από τους βαρύτερους συμπαγείς μαγνήτες παγκοσμίως.

Υπεραγώγιμα Υλικά: Η κατασκευή βασίζεται σε καλώδια από κράμα νιοβίου-κασσιτέρου (Nb3Sn), τα οποία επιτρέπουν τη ροή τεράστιων ηλεκτρικών ρευμάτων με μηδενική αντίσταση, εφόσον ψυχθούν στους 4 βαθμούς Kelvin (-269°C) μέσω υγρού ηλίου.

Μαγνητική Ισχύς: Σχεδιασμένος ως ο ισχυρότερος παλμικός υπεραγώγιμος μαγνήτης, ικανός να δημιουργήσει μαγνητικό πεδίο έντασης 13 Tesla, δηλαδή περίπου 280.000 φορές ισχυρότερο από το μαγνητικό πεδίο της Γης.

Αρθρωτή Δομή: Αποτελείται από έξι ξεχωριστές μονάδες. Πέντε εξ αυτών έχουν ήδη τοποθετηθεί στο κεντρικό φρεάτιο συναρμολόγησης, ενώ η τελευταία (έκτη) μονάδα προγραμματίζεται να ενσωματωθεί μέσα στο τρέχον έτος.

Ο μαγνήτης αυτός αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» του αντιδραστήρα Tokamak, καθώς λειτουργεί ουσιαστικά ως ένας τεράστιος πρωτεύων μετασχηματιστής. Διοχετεύοντας μεταβαλλόμενο ρεύμα μέσα από τα πηνία του, επάγει ένα εξαιρετικά ισχυρό ηλεκτρικό ρεύμα (15 εκατομμύρια Amperes) στο πλάσμα που βρίσκεται στον θάλαμο κενού. Αυτό το επαγόμενο ρεύμα θερμαίνει το πλάσμα και δημιουργεί το μαγνητικό πεδίο που το περιορίζει και το σταθεροποιεί, αποτρέποντας την επαφή του με τα τοιχώματα του αντιδραστήρα, ενώ η θερμοκρασία στο εσωτερικό αγγίζει τους 150 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου (δέκα φορές μεγαλύτερη από τον πυρήνα του Ήλιου).

Ο μηχανισμός λειτουργίας του αντιδραστήρα Tokamak

Η πυρηνική σύντηξη βασίζεται στη συνένωση ελαφρών ατομικών πυρήνων (συγκεκριμένα ισοτόπων υδρογόνου, όπως το δευτέριο και το τρίτιο) για τη δημιουργία ενός βαρύτερου πυρήνα (ήλιο), μια διαδικασία που απελευθερώνει τεράστια ποσά ενέργειας. Για να συμβεί αυτό, τα άτομα πρέπει να θερμανθούν σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες ώστε να μετατραπούν σε πλάσμα (η τέταρτη κατάσταση της ύλης).

Το βασικό πρόβλημα στη διαχείριση του πλάσματος είναι ο περιορισμός του, καθώς κανένα γνωστό υλικό δεν μπορεί να αντέξει τέτοιες θερμοκρασίες. Εδώ επεμβαίνει η τεχνολογία Tokamak και μαγνήτες όπως το κεντρικό σωληνοειδές. Δημιουργώντας ένα αόρατο, ισχυρό μαγνητικό «κλουβί», το πλάσμα αιωρείται στο κενό χωρίς να αγγίζει τη μεταλλική δομή του αντιδραστήρα. Ο στόχος του ITER είναι να αποδείξει την επιστημονική και τεχνολογική βιωσιμότητα της σύντηξης, παράγοντας 500 Megawatts ισχύος σύντηξης από μόλις 50 Megawatts θερμικής ισχύος εισόδου (Q=10).

Με τη ματιά του Techgear

Το γεγονός ότι έξι διαφορετικά έθνη συνεργάζονται απρόσκοπτα για τη μεταφορά, συναρμολόγηση και λειτουργία εξαρτημάτων ακριβείας χιλιοστού και βάρους χιλιάδων τόνων αποδεικνύει την ωρίμανση του project.

Παρακολουθώντας την πορεία του ITER, αναγνωρίζουμε ότι ο δρόμος μέχρι την υλοποίηση παραμένει γεμάτος τεχνικά εμπόδια. Ωστόσο, η ενσωμάτωση του τελικού τμήματος του κεντρικού σωληνοειδούς εντός του 2026 θα κλείσει οριστικά ένα από τα πιο πολύπλοκα κατασκευαστικά κεφάλαια του αντιδραστήρα.

Η πυρηνική σύντηξη παραμένει μια τεχνολογία που απαιτεί υπομονή, αλλά η αθόρυβη πρόοδος στις εγκαταστάσεις του Cadarache εξασφαλίζει ότι το ενεργειακό δίκτυο του μέλλοντος θα βασίζεται αποκλειστικά σε αποδοτικές και καθαρές τεχνολογίες.

