Πυρηνική Σύντηξη: Η ΕΕ επενδύει €330 εκατ. στην για την καθαρή ενέργεια

Σύνοψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει κονδύλι 330 εκατ. ευρώ για την έρευνα στην πυρηνική σύντηξη.

Στόχος είναι η μετάβαση από το εργαστηριακό επίπεδο στην εμπορική εκμετάλλευση.

Η χρηματοδότηση αφορά τον σχεδιασμό μικρότερων και αποδοτικότερων αντιδραστήρων ( Compact Tokamaks ).

). Ενισχύεται η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την επιτάχυνση των αποτελεσμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε μια καθοριστική στρατηγική επένδυση ύψους 330 εκατομμυρίων ευρώ, θέτοντας ως στόχο την κυριαρχία στον τομέα της πυρηνικής σύντηξης.

Η ανακοίνωση της Κομισιόν δεν αποτελεί απλώς μια χρηματοδοτική ένεση, αλλά μια ριζική αλλαγή πλεύσης στην ενεργειακή πολιτική της ηπείρου, η οποία επιδιώκει πλέον ενεργά τη λύση της "ενέργειας των άστρων" για την επίτευξη των κλιματικών στόχων του 2050.

Η πυρηνική σύντηξη, η διαδικασία κατά την οποία ελαφροί πυρήνες ατόμων ενώνονται για να σχηματίσουν βαρύτερους απελευθερώνοντας τεράστιες ποσότητες ενέργειας, θεωρείται η απόλυτη λύση για το ενεργειακό πρόβλημα. Σε αντίθεση με την πυρηνική σχάση, δεν παράγει μακρόβια ραδιενεργά απόβλητα και δεν ενέχει τον κίνδυνο τήξης του αντιδραστήρα. Ωστόσο, η διατήρηση των συνθηκών που απαιτούνται —θερμοκρασίες άνω των 100 εκατομμυρίων βαθμών Κελσίου— αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες τεχνικές προκλήσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Τα 330 εκατομμύρια ευρώ θα κατευθυνθούν σε τρεις βασικούς πυλώνες.

Στην ενίσχυση της ερευνητικής υποδομής του προγράμματος Euratom, το οποίο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της πυρηνικής έρευνας στην Ευρώπη. Στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις στον μαγνητικό περιορισμό και στη χρήση υπεραγωγών υψηλής θερμοκρασίας. Στην επιτάχυνση των εργασιών στον ITER, το διεθνές πειραματικό πρόγραμμα στη Γαλλία, το οποίο παρά τις καθυστερήσεις παραμένει το σημαντικότερο ορόσημο για την απόδειξη της βιωσιμότητας της μεθόδου.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από τις ΗΠΑ και την Κίνα, οι οποίες έχουν ήδη επενδύσει δισεκατομμύρια σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες σύντηξης. Με τη νέα αυτή χρηματοδότηση, η ΕΕ επιδιώκει να κρατήσει τους κορυφαίους επιστήμονες της εντός των συνόρων και να διασφαλίσει ότι η τεχνογνωσία που παράγεται σε ευρωπαϊκό έδαφος θα μετουσιωθεί σε εμπορικές εφαρμογές. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι πρώτοι αντιδραστήρες που θα διοχετεύουν ενέργεια στο δίκτυο θα μπορούσαν να είναι έτοιμοι τη δεκαετία του 2030, εφόσον οι τρέχουσες επενδύσεις αποδώσουν καρπούς.

Η σημασία της επένδυσης αυτής είναι πολυδιάστατη. Πέρα από το προφανές περιβαλλοντικό όφελος, η πυρηνική σύντηξη προσφέρει ενεργειακή ασφάλεια. Σε μια γεωπολιτική συγκυρία όπου οι πηγές ενέργειας χρησιμοποιούνται συχνά ως μοχλοί πίεσης, η δυνατότητα παραγωγής ενέργειας από ευρέως διαθέσιμα υλικά (όπως το δευτέριο και το τρίτιο που εξάγονται από το νερό και το λίθιο) αλλάζει τα δεδομένα.

Στο τεχνικό σκέλος, το βάρος πέφτει στη βελτίωση των υλικών που έρχονται σε επαφή με το πλάσμα. Η αντοχή των τοιχωμάτων του αντιδραστήρα στη συνεχή ροή νετρονίων είναι το κλειδί για τη μακροζωία των εγκαταστάσεων. Η Ευρώπη επενδύει σε προηγμένες προσομοιώσεις μέσω υπερυπολογιστών και τεχνητής νοημοσύνης για να προβλέψει τη συμπεριφορά του πλάσματος, μειώνοντας έτσι τον χρόνο και το κόστος των φυσικών δοκιμών.

Η άποψη του Techgear

Η επένδυση των €330 εκατ. είναι ένα θετικό βήμα, αλλά ίσως "λίγο" σε σύγκριση με τα $4 δισ. που έχουν συγκεντρώσει ιδιωτικές εταιρείες στις ΗΠΑ. Το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο το ποσό, αλλά η γραφειοκρατική ευελιξία. Αν η ΕΕ καταφέρει να συνδέσει την ακαδημαϊκή έρευνα με τη βιομηχανική παραγωγή γρήγορα, τότε η Ευρώπη μπορεί να ηγηθεί.

Η κίνηση αυτή της ΕΕ σηματοδοτεί την παραδοχή ότι οι ΑΠΕ (αιολική/ηλιακή) δεν αρκούν για τη βασική φόρτιση του δικτύου. Η στροφή στη σύντηξη δείχνει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για ενέργεια χωρίς τα ραδιενεργά κατάλοιπα των παραδοσιακών εργοστασίων.

Για την Ελλάδα, η εξέλιξη αυτή αφορά την πιθανή συμμετοχή ελληνικών ερευνητικών ιδρυμάτων (όπως το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος") στα νέα προγράμματα χρηματοδότησης. Μακροπρόθεσμα, η επιτυχία της σύντηξης θα μπορούσε να σταθεροποιήσει τις τιμές ρεύματος στη χώρα μας, μειώνοντας το κόστος εισαγωγής ενέργειας.

Η συμμετοχή μας σε τέτοια project είναι μονόδρομος για την παραμονή του επιστημονικού προσωπικού στη χώρα. Η σύντηξη δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία, αλλά ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα μηχανικής.