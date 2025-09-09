Πυρκαγιά Τροιζήνας. Ελληνικό ΑΙ ανίχνευσε πρώτο και έγκαιρα την πυρκαγιά

Στις 28 Αυγούστου 2025, το ελληνικής κατασκευής σύστημα ΑΙ με ειδικούς αισθητήρες, με την ονομασία wi.breathe, που σχεδίασε και ανέπτυξε η τεχνολογική εταιρία WINGS, εντόπισε σε πραγματικό χρόνο την έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή της Τροιζήνας, και ενεργοποίησε άμεσα τους αρμόδιους φορείς.

Η έγκαιρη ανίχνευση και η γρήγορη ανταπόκριση που ακολούθησε, ήταν καθοριστικές για την αποτροπή εξάπλωσης της φωτιάς, προστατεύοντας έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς πνεύμονες της Αργολικής χερσονήσου.

Αυξημένο ενδιαφέρον από Δήμους και φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό για την καινοτόμα ελληνική τεχνολογία.

Το wi.breathe είναι ένα σύστημα που αποτελείται από ειδικούς αισθητήρες, και με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και προηγμένων τηλεπικοινωνιακών δικτύων 4G/5G εξασφαλίζει έγκαιρη, αυτόματη και αξιόπιστη ανίχνευση περιβαλλοντικών κινδύνων, όπως πυρκαγιές και ρύπανση της ατμόσφαιρας.

Το σύστημα είναι ήδη εγκατεστημένο σε περισσότερα από 15 σημεία ανά την Ελλάδα, αξιοποιείται από την Πολιτική Προστασία, Περιφέρειες και Δήμους, και ενισχύει την ασφάλεια των περιοχών αυτών και την ετοιμότητα των φορέων σε έκτακτες καταστάσεις. Ενδιαφέρον υπάρχει επίσης και από άλλους Δήμους και Περιφέρειες από Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς η αποτελεσματικότητά του έχει αποδειχθεί κατ’ επανάληψη σε πραγματικές συνθήκες, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ένα απαραίτητο εργαλείο στην πρόβλεψη και ανίχνευση πυρκαγιών τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της.

Δήμαρχος Τροιζηνίας – Μεθάνων: «Αν δεν υπήρχε αυτή η τεχνολογία, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές».

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Τροιζηνίας – Μεθάνων, κ. Τάσος Αθ. Μούγιος

Το σύστημα wi.breathe της WINGS λειτούργησε άψογα και ουσιαστικά έσωσε τον Δήμο μας από την εξάπλωση της φωτιάς. Αν δεν υπήρχε αυτή η τεχνολογία, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές για ζωές, περιουσίες και το φυσικό μας περιβάλλον. Όλοι οι Δήμοι, θεωρώ, ότι πρέπει να φροντίσουμε και να υιοθετήσουμε τέτοιες λύσεις, αξιοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία της τεχνολογίας. Δεν είναι πολυτέλεια, αλλά απαραίτητο μέτρο για την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία της φύσης.

Η WINGS ICT Solutions είναι μια ελληνική τεχνολογική εταιρία με διεθνή προσανατολισμό και με προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και τεχνολογικής αξίας. Αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας όπως Περιβάλλον, Μεταφορές, Βιομηχανία, Υγεία, Ενέργεια, Υδάτινοι Πόροι και άλλους, με την χρήση ΑΙ, IoT, 4G/5G, και άλλων τεχνολογιών αιχμής με στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.