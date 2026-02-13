Apple: Η «Μαύρη Πέμπτη» της μετοχής, το θρίλερ με τη Siri και η σκιά της FTC

Χάος, αβεβαιότητα και δισεκατομμύρια δολάρια να εξανεμίζονται μέσα σε λίγες ώρες. Αυτή είναι η εικόνα που επικρατεί στην Apple και τη Wall Street το τελευταίο 24ωρο. Ενώ η εταιρεία επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις επιβεβαιώνοντας πως η πολυαναμενόμενη, πλήρως ανανεωμένη Siri θα κυκλοφορήσει κανονικά εντός του 2026 με το iOS 26, οι αγορές αντέδρασαν σπασμωδικά, οδηγώντας τη μετοχή στη χειρότερη συνεδρίαση των τελευταίων μηνών.

Στο επίκεντρο αυτής της τέλειας καταιγίδας βρίσκονται τρεις παράγοντες: οι φήμες για τεχνικά αδιέξοδα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, η επιθετική στάση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC) και η αγωνία των επενδυτών για το αν η Apple μπορεί τελικά να ηγηθεί στην κούρσα του AI.

Το κραχ της Πέμπτης και η ζημιά δισεκατομμυρίων

Η συνεδρίαση της 12ης Φεβρουαρίου 2026 θα γραφτεί με κόκκινα γράμματα στην ιστορία της εταιρείας. Η μετοχή της Apple σημείωσε βουτιά της τάξεως του 5%, τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον περασμένο Απρίλιο, διαγράφοντας τεράστια κεφαλαιοποίηση.

Η πτώση δεν ήρθε τυχαία. Προηγήθηκε ένα μπαράζ αρνητικών δημοσιευμάτων, με κυριότερο αυτό του Bloomberg και του αναλυτή Mark Gurman, που υποστήριξε ότι η νέα «Siri 2.0» αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στις δοκιμές και ενδέχεται να μην είναι έτοιμη για την έκδοση iOS 26.4 την άνοιξη, αλλά να μετατεθεί για το iOS 26.5 ή ακόμα και το iOS 27 το φθινόπωρο. Για τους επενδυτές, που έχουν ποντάρει τα πάντα στο αφήγημα του «AI Super Cycle» και των πωλήσεων του iPhone 17, η παραμικρή καθυστέρηση μεταφράζεται σε καταστροφή.

Η απάντηση της Apple: «Είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος»

Σε μια σπάνια κίνηση διαχείρισης κρίσεων, η Apple διέρρευσε μέσω του CNBC ότι το χρονοδιάγραμμα για το 2026 παραμένει ισχυρό. Η εταιρεία επιβεβαίωσε την άφιξη της νέας Siri με δυνατότητες Generative AI εντός του έτους, προσπαθώντας να ανακόψει το κύμα πωλήσεων.

Ωστόσο, η δήλωση αυτή μάλλον προκάλεσε περισσότερα ερωτηματικά παρά απαντήσεις. Η απουσία συγκεκριμένης ημερομηνίας κυκλοφορίας και η αόριστη αναφορά στο «2026» ερμηνεύτηκε από πολλούς αναλυτές ως έμμεση παραδοχή ότι το προϊόν δεν είναι ακόμα έτοιμο για το ευρύ κοινό. Η νέα Siri, η οποία υπόσχεται να ελέγχει εφαρμογές με φυσική γλώσσα και να κατανοεί το προσωπικό πλαίσιο (Personal Context) του χρήστη, αποτελεί το μεγάλο στοίχημα της Apple για να απαντήσει στο Gemini της Google και το ChatGPT της OpenAI.

Η μέγγενη της FTC σφίγγει τον κλοιό

Σαν να μην έφταναν τα τεχνικά προβλήματα, η Apple βρίσκεται αντιμέτωπη και με ρυθμιστικούς πονοκεφάλους. Πληροφορίες θέλουν την FTC να κλιμακώνει την έρευνά της, εστιάζοντας αυτή τη φορά όχι μόνο στο App Store, αλλά και στον τρόπο που η εταιρεία ενσωματώνει τις νέες AI υπηρεσίες και το Apple News στο οικοσύστημά της.

Ο φόβος της αγοράς είναι ότι η νέα Siri, με την απόλυτη πρόσβαση στα δεδομένα του χρήστη και τον έλεγχο τρίτων εφαρμογών, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια νέα μορφή μονοπωλιακής πρακτικής. Αν η FTC αποφασίσει να μπλοκάρει ή να καθυστερήσει την κυκλοφορία συγκεκριμένων AI λειτουργιών για λόγους ανταγωνισμού, το πλήγμα για την Apple θα είναι διπλό: νομικό και εμπορικό.

Η επόμενη μέρα

Η Apple βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Από τη μια, πρέπει να πείσει ότι η τεχνολογία της είναι έτοιμη και ανώτερη του ανταγωνισμού. Από την άλλη, πρέπει να κατευνάσει τις ρυθμιστικές αρχές που βλέπουν με καχυποψία κάθε της κίνηση.

Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές. Αν η Apple εμφανίσει την πρώτη beta του iOS 26.4 με μια λειτουργική, «έξυπνη» Siri, η εμπιστοσύνη μπορεί να αποκατασταθεί. Αν όμως οι καθυστερήσεις συνεχιστούν και η FTC επιμείνει, η χθεσινή «Μαύρη Πέμπτη» μπορεί να είναι μόνο η αρχή μιας δύσκολης χρονιάς για τον τεχνολογικό κολοσσό.