Qualcomm Snapdragon 8150: Επίσημα αποκαλυπτήρια στις 4 Δεκεμβρίου

Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τα αποκαλυπτήρια του επόμενου high-end SoC της Qualcomm που θα χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στις ναυαρχίδες του 2019. Η εταιρεία διάλεξε φέτος την εξωτική Hawaii για το ετήσιο συνέδριο της, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 3-7 Δεκεμβρίου, και έχει αποστείλει προσκλήσεις στους εκπροσώπους Τύπου για να καλύψουν το γεγονός. Η παρουσίαση, ωστόσο, του Snapdragon 8150 SoC θα γίνει την στις 4 Δεκεμβρίου.

Στην πρόσκληση συμπεριλαμβάνεται ένα Xiaomi VR headset που παίζει ένα video - ταξίδι στη Hawaii, ενώ στο χαρτί αναγράφεται η φράση "Dare to be the first 5G mobile experience", δηλώνοντας έτσι και αυτή παρόν στο πάρτι που θα στηθεί με τα δίκτυα 5G μέσα στο 2019.

Σε ό,τι αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Snapdragon 8150 SoC γνωρίζουμε ότι θα είναι κατασκευασμένο με την αρχιτεκτονική κλίμακας 7nm, με νέο σχεδιασμό για την CPU (2x + 2x + 4x), αναβαθμισμένο επεξεργαστή γραφικών Adreno 640 και συνολική βελτίωση στην απόδοση κατά 20%.

