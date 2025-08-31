Quick Share: Η Google αναβαθμίζει τη λειτουργία άμεσης ανταλλαγής αρχείων

Η Google προχωρά σε μια σημαντική ανανέωση του Quick Share, της λειτουργίας που επιτρέπει την άμεση και εύκολη ανταλλαγή αρχείων μεταξύ συσκευών. Το χαρακτηριστικό αυτό είχε ήδη εξελιχθεί ώστε να προσφέρει γρήγορες μεταφορές δεδομένων από Android συσκευές προς Windows PCs και Chromebooks, όμως τώρα η εταιρεία φαίνεται να επεκτείνει τις δυνατότητές του ακόμα περισσότερο, με στόχο τη διαλειτουργικότητα και με iOS και macOS συστήματα.

Η τελευταία έκδοση του Quick Share έχει αρχίσει να διατίθεται σταδιακά σε χρήστες και συνοδεύεται από έναν πλήρως ανασχεδιασμένο τρόπο παρουσίασης. Το νέο interface θυμίζει έντονα εκείνο που συναντά κανείς σε συσκευές Samsung με One UI 8, δίνοντας έμφαση στην απλότητα και στην καθαρή διάταξη.

Η πιο χαρακτηριστική αλλαγή είναι ο διαχωρισμός σε δύο ξεχωριστές λειτουργίες: «Send» και «Receive». Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει πλέον ειδικό κουμπί που επιτρέπει την εύκολη εναλλαγή ανάμεσα στις δύο επιλογές, βελτιώνοντας έτσι τη συνολική εμπειρία χρήσης.

Όταν ο χρήστης ανοίγει το Quick Share, εμφανίζεται από προεπιλογή η επιλογή «Receive». Σε αυτήν την ενότητα το όνομα της συσκευής παρουσιάζεται πλέον πιο έντονα, ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτό ποιον υπολογιστή ή κινητό έχει μπροστά του ο αποστολέας. Εξίσου βελτιωμένος είναι και ο τρόπος που εμφανίζονται τα αιτήματα από άλλους χρήστες που επιθυμούν να στείλουν αρχεία: η ορατότητα είναι μεγαλύτερη και η πρόσβαση στις σχετικές ειδοποιήσεις σαφώς πιο άμεση.

Η Google στοχεύει να μειώσει την αβεβαιότητα που πολλές φορές συνόδευε τη διαδικασία λήψης αρχείων, προσφέροντας μια πιο ξεκάθαρη εμπειρία και λιγότερη ταλαιπωρία για τον τελικό χρήστη.

Στην καρτέλα «Send» συναντάμε επίσης σημαντικές διαφοροποιήσεις. Το Quick Share ενσωματώνει πλέον έναν νέο file picker, μέσα από τον οποίο ο χρήστης μπορεί να επιλέξει πολλαπλά αρχεία για αποστολή, ανεξάρτητα από τον τύπο τους. Είτε πρόκειται για φωτογραφίες, βίντεο ή έγγραφα, όλα μπορούν να σταλούν ταυτόχρονα χωρίς περιορισμούς.

Πριν την αποστολή, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει προεπισκόπηση των αρχείων που πρόκειται να στείλει, μειώνοντας έτσι τα λάθη και τις ανεπιθύμητες μεταφορές. Η λειτουργία αυτή θυμίζει εργαλεία που συναντάμε σε πιο επαγγελματικές εφαρμογές ανταλλαγής δεδομένων, καθιστώντας το Quick Share πιο αξιόπιστο και πρακτικό.

