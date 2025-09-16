R1: Ο «έξυπνος μπάτλερ» της Ant Group κάνει πρεμιέρα στη Σαγκάη [Video]

Στην τεχνολογική έκθεση της Σαγκάης, η Ant Group, η γνωστή εταιρεία που συνδέεται με τον Jack Ma, παρουσίασε το νέο της δημιούργημα: το ρομπότ R1. Το project ανήκει στη θυγατρική Robbyant και παρουσιάστηκε ως ένας «έξυπνος σύντροφος για το σπίτι», ένας ψηφιακός μπάτλερ που υπόσχεται να αλλάξει την καθημερινότητα.

Η πιο εμφανής σχεδιαστική επιλογή του R1 είναι η κίνησή του σε ρόδες αντί για πόδια. Αυτό του προσδίδει μεγαλύτερη σταθερότητα, περιορίζει όμως τη χρήση του σε επίπεδα περιβάλλοντα. Πολυώροφα σπίτια ή χώροι με ανισόπεδες επιφάνειες δεν ανήκουν στο φυσικό του πεδίο δράσης. Ωστόσο, οι δημιουργοί του επιμένουν πως η απλότητα στη δομή του θα το καταστήσει πιο λειτουργικό και αξιόπιστο σε καθημερινές οικιακές εφαρμογές.

Ο στόχος της Ant Group είναι φιλόδοξος: να μετατραπεί το R1 σε έναν πολυδιάστατο βοηθό. Το ρομπότ καλείται να μαγειρεύει, να φροντίζει ηλικιωμένους ή ασθενείς, να υποστηρίζει στη διαχείριση φαρμάκων και ακόμη να αναλαμβάνει ρόλο ξεναγού σε τουριστικές εμπειρίες.

Κατά τη δημόσια παρουσίαση, το R1 εντυπωσίασε το κοινό με τις μαγειρικές του ικανότητες. Χάρη στους πολυτροπικούς αισθητήρες και το σύστημα αναγνώρισης αντικειμένων που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη, κατάφερε να εντοπίσει υλικά και σκεύη και να ετοιμάσει τέσσερα διαφορετικά πιάτα μπροστά στους θεατές. Οι προγραμματιστές του υποστηρίζουν ότι το ρομπότ μπορεί να αναπαράγει περισσότερες από 10.000 συνταγές και περίπου 1.000 διαφορετικά είδη τσαγιού, δείχνοντας πως το όραμα για μια «ψηφιακή κουζίνα» δεν είναι μακριά.

Πριν φτάσει στα σπίτια, το R1 περνάει από στάδιο δοκιμών σε κέντρα φροντίδας και εστιατόρια, ώστε να αξιολογηθεί η απόδοσή του σε πραγματικές συνθήκες. Επισήμως, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα το κόστος του, όμως η στήριξη της Ant Group αφήνει να εννοηθεί ότι πρόκειται για ένα έργο με σημαντικές επενδύσεις και προοπτική εμπορικής διάθεσης σε μεγάλη κλίμακα.

Παρά τις δυνατότητές του, το R1 βρίσκεται ακόμη σε μειονεκτική θέση έναντι άλλων προηγμένων ρομπότ που έχουν ήδη παρουσιαστεί. Το Atlas της Boston Dynamics εκτελεί ακροβατικές κινήσεις και κινείται με άνεση σε ανώμαλα εδάφη, το H1 της Unitree έχει ήδη βραβευτεί σε διαγωνισμούς ανθρωποειδών, ενώ το Figure 02 από την αμερικανική εταιρεία Figure μπορεί να φορτώνει πλυντήρια πιάτων και να διαχειρίζεται πλύσιμο ρούχων με εντυπωσιακή ακρίβεια.

Μπροστά σε αυτά τα επιτεύγματα, το R1 μοιάζει πιο απλό: χωρίς πόδια, με περιορισμένες κινήσεις και με αυτονομία που ακόμα δεν αγγίζει τα επίπεδα των ανταγωνιστών του. Παρ’ όλα αυτά, το ισχυρό υπόβαθρο της Ant Group σε τεχνολογικές επενδύσεις και η εμπειρία της Robbyant αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να καλυφθεί το χάσμα μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η αγορά των ανθρωποειδών ρομπότ γνωρίζει εντυπωσιακή άνθηση. Η Κίνα διεκδικεί όλο και πιο δυναμικά ηγετική θέση, ενώ στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία οι τεχνολογικοί κολοσσοί επιταχύνουν τον δικό τους αγώνα δρόμου. Η παρουσίαση του R1 δείχνει ότι η Ant Group δεν θέλει απλώς να πειραματιστεί, αλλά να διεκδικήσει μερίδιο σε μια αγορά με τεράστιες προοπτικές.

Η φιλοδοξία δεν περιορίζεται στην οικιακή χρήση. Οι δημιουργοί του R1 οραματίζονται ένα μέλλον όπου τέτοιοι «έξυπνοι βοηθοί» θα μπορούν να καλύψουν ανάγκες σε ποικίλους τομείς, από την υγεία μέχρι τον τουρισμό. Και καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι μια μέρα ακόμη και οι αστροναύτες θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από ρομποτικούς «συναδέλφους».

