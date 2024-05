H realme, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μάρκα smartphone παγκοσμίως, παρουσίασε σήμερα τη realme 12 series 5G, με τα πιο ανατρεπτικά smartphones μεσαίας κατηγορίας, επαναπροσδιορίζοντας τις προσδοκίες των νεαρών καταναλωτών, από τα smartphones μεσαίας κατηγορίας. H νέα σειρά περιλαμβάνει τα μοντέλα realme 12+ 5G, realme 12 5G και realme 12x 5G. Στη χώρα μας είναι διαθέσιμο για αγορά το realme 12+ 5G.

realme 12+ 5G: Το smartphone μεσαίας κατηγορίας, με κορυφαίο σκορ στο AnTuTu

Το realme 12+ 5G διαθέτει κορυφαία απόδοση, χάρη στον ισχυρό του επεξεργαστή MediaTek Dimensity 7050 5G 6 νανόμέτρων και τον 8-πύρηνο CPU, με αρχιτεκτονική 64-bit. Αυτός ο ανθεκτικός επεξεργαστής περιλαμβάνει 2 πυρήνες ARM® Cortex-A78 στα 2,6GHz και 6 πυρήνες ARM® Cortex-A55 στα 2,0GHz, οι οποίοι συνοδεύονται από μια GPU Mali-G68. Η αξεπέραστη απόδοση της συσκευής βελτιώνεται σημαντικά από το προηγμένο Vapor Chamber Cooling System, ένα από τα καλύτερα συστήματα στην κατηγορία του.

Το σύστημα αποτελείται από μια ατσάλινη ατμοσφαιρική κάμερα 4.357mm² και έναν υψηλής απόδοσης γραφίτη, ενσωματωμένο σε μια αρχιτεκτονική απομάκρυνσης θερμότητας 7 στρωμάτων, με έκταση 10.231mm². Αυτή η καινοτόμος λύση ψύξης αυξάνει την αποδοτικότητα της συσκευής, αποτρέποντας την υπερθέρμανση της, κατά τη διάρκεια εντατικών λειτουργιών, όπως το gaming και το multitasking. Επιπλέον, η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας του επεξεργαστή εξασφαλίζει συνεχή χρήση, κάνοντας το realme 12+ 5G μια εξαιρετική επιλογή για χρήστες οι οποίοι αναζητούν ισχύ και αντοχή.

Το πρώτο smartphone, με σύστημα OIS Sony LYT 600, στην κατηγορία του

Το realme 12+ 5G είναι εξοπλισμένο με το σύστημα Οπτικής Σταθεροποίησης Εικόνας (OIS) της Sony και τον αισθητήρα Sony LYT-600 50MP, παρέχοντας σταθερές, χαμηλού θορύβου εικόνες σε διάφορες συνθήκες. Σε αντίθεση με άλλα smartphones μεσαίας κατηγορίας, το realme 12+ 5G διαθέτει την καινοτόμο λειτουργία 2Χ Ψηφιακό Ζουμ εντός του αισθητήρα, που διατηρεί υψηλή ποιότητα εικόνας, παρέχοντας στους χρήστες την ελευθερία να επιλέξουν από διάφορες εστιακές αποστάσεις, επιτυγχάνοντας άψογες λήψεις ακόμα και σε μακρινές αποστάσεις. Επιπλέον, ενισχύοντας την ευελιξία του, το realme 12+ 5G περιλαμβάνει μια κάμερα υπερευρυγώνου 112°, μια μακροκάμερα και μια κάμερα selfie 16MP HD, καλύπτοντας έτσι μια ευρεία γκάμα φωτογραφικών αναγκών.





Σχεδιασμένο για ευκολία χρήσης, το realme 12+ 5G διαθέτει το νέο Σύστημα Snap Portrait, ένα καινοτόμο σύστημα για γρήγορη λήψη φωτογραφιών που εκκινεί γρήγορα την κάμερα σε 0,8 δευτερόλεπτα και επιτρέπει την λήψη έως και 208 φωτογραφιών ανά λεπτό, μέσω συνεχούς λήψης. Με την υποστήριξη των αλγορίθμων έκθεσης της realme, της έξυπνης και αυτόματης εστίασης σε θέματα, της ανίχνευσης κίνησης και του συστήματος Sony OIS, ο ρυθμός επιτυχίας για φωτογραφίες υψηλής ταχύτητας βελτιώνεται κατά 40%. Το realme 12+ 5G, μέσω του αλγορίθμου Cinematic Bokeh, αναπαράγει εφέ ασάφειας επιπέδου DSLR, παρέχοντας στους χρήστες πλήρη έλεγχο διαφράγματος και μετατρέποντας κάθε εικόνα σε ένα κινηματογραφικό πορτρέτο. Με σκοπό να αναβαθμίσει την εμπειρία λήψης φωτογραφιών, η realme συνεργάστηκε με τον βραβευμένο με Όσκαρ κινηματογραφιστή Claudio Miranda για τη δημιουργία τριών φίλτρων βελτίωσης φωτογραφιών που αντλούν έμπνευση από τις ταινίες που κέρδισαν βραβεία, όπως «Η Ζωή του Πι» (Life of Pi), «Η Απίστευη Ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον» (The Curious Case of Benjamin Button) και «Top Gun: Maverick».

Premium vegan δέρμα στον σχεδιασμό

Η realme συνεργάζεται ξανά με τον αναγνωρισμένο σχεδιαστή Ollivier Savéo για τον σχεδιασμό του realme 12+ 5G, επωφελούμενη από την εμπειρία του με πολυτελείς ελβετικούς κατασκευαστές ρολογιών, συμπεριλαμβανομένων των Rolex, Roger Dubuis, Piaget, Breitling και Quentin. Ο σχεδιασμός του realme 12+ 5G είναι ένα πρότυπο τέχνης, το οποίο μιμείται την υπεροχή των πολυτελών ρολογιών, παρουσιάζοντας ένα κυκλικό μοντέλο φακού με πάνω από 500 αποχρώσεις γκρανίτη. Αυτά τα μοτίβα δημιουργούν ένα δυναμικό παιχνίδι φωτός και σκιάς, θυμίζοντας ένα γυαλισμένο καντράν, με αντηλιακή προστασία.

To realme 12+ 5G διαθέτει ιδιαίτερα κομψή αισθητική, χάρη στον σχεδιασμό 3D Jubilee Bracelet. Αυτό περιλαμβάνει τον πρόσθετο τρισδιάστατο συνδυασμό ρόμβων, με σκοπό να δημιουργήσει τη μεταλλική υφή λουριών των υψηλής ποιότητας ρολογιών. Ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την κομψότητά του, τα άκρα του τηλεφώνου έχουν φινιρισμένο PVD (Physical Vapor Deposition), μια τεχνική που χρησιμοποιείται συνήθως σε καντράν προηγμένων ρολογιών. Αυτή η προηγμένη τεχνική, εφαρμοσμένη στο μεσαίο πλαίσιο του τηλεφώνου, μιμείται το μεταλλικό πλαίσιο των προηγμένων ρολογιών, ενισχύοντας την αίσθηση πολυτέλειας του τηλεφώνου και προσφέροντας μια πιο λεπτομερή υφή. Θέτοντας νέα πρότυπα στον κλάδο, το realme 12+ 5G είναι ένα από τα λίγα smartphones που ενσωματώνουν vegan δέρμα, επιλεγμένο για να βελτιώσει τόσο τον σχεδιασμό όσο και την εργονομική άνεση. Αυτό το υψηλής ποιότητας υλικό είναι 10% πιο μαλακό από τις προηγούμενες γενιές, περισσότερο ανθεκτικό στη βρωμιά, ελαφρύτερο και τέλεια ισορροπημένο για μακροχρόνια άνεση στη χρήση του smartphone.

Πέρα από τον πολυτελή σχεδιασμό του, το realme 12+ 5G διαθέτει έντονη ανθεκτικότητα στο νερό και τη σκόνη. Η ακεραιότητα και η ανθεκτικότητά του υποστηρίζονται περαιτέρω από την πιστοποίηση IP54, εξασφαλίζοντας τη μακροζωία και την αξιοπιστία της συσκευής σε διάφορα περιβάλλοντα.

Βελτιωμένη Εμπειρία χρήστη με Έξυπνη Οθόνη, Ισχυρή Μπαταρία και Εντυπωσιακό Ήχο

Το realme 12+ 5G είναι έτοιμο να εντυπωσιάσει με την οθόνη AMOLED 120Hz, εξαιρετικά ομαλής κίνησης, εμπλουτισμένη με προηγμένες δυνατότητες, όπως το Rainwater Smart Touch. Αυτή η τεχνολογία προστατεύει απο ανεπιθύμητες επαφές με νερό και μικρόβια αφής, βελτιώνοντας την ακρίβεια της αφής, υπό κάθε συνθήκη. Σε έντονο ηλιακό φως, η οθόνη διαπρέπει με τη λειτουργία Sunlight Screen, η οποία χρησιμοποιεί τη ρύθμιση δυναμικής αντίθεσης σε επίπεδο εικονοστοιχείων και έλεγχο του φωτισμού, για να βελτιώσει την αναγνωσιμότητα κάτω από έντονο ηλιακό φως, να βελτιστοποιήσει την κατανάλωση ενέργειας και να αυξήσει τη συνολική ποιότητα της εικόνας. Λειτουργεί σε όλες τις εφαρμογές του τηλεφώνου, εξασφαλίζοντας ανώτερη οπτική εμπειρία, σε οποιαδήποτε συνθήκη φωτισμού. Το λεπτό σώμα 190 γραμμαρίων της συσκευής στεγάζει μια σημαντική μπαταρία 5000mAh, υποστηρίζοντας σχεδόν μια ολόκληρη ημέρα χρήσης. Σε συνδυασμό με τη φόρτιση 67W SUPERVOOC, εξασφαλίζει πλήρη φόρτιση σε μόλις 48 λεπτά. Στις εντυπωσιακές λειτουργίες του προστίθενται τα διπλά στερεοφωνικά ηχεία, πιστοποιημένα για υψηλή ανάλυση ήχου, παρέχοντας μια αναβαθμισμένη ηχητική εμπειρία.

Με σχεδιασμό εμπνευσμένο από τα πολυτελή ρολόγια του realme 12+ 5G, το realme 12 5G διατίθεται σε δύο μοντέρνα χρώματα: Woodland Green και Twilight Purple, προσφέροντας μια premium εμφάνιση και αισθητική. Πέρα από την αισθητική του, παρέχει αξιοσημείωτη αποδοτικότητα, με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και είναι εξοπλισμένο με μπαταρία 5000mAh και φόρτιση 45W SUPERVOOC. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι χρήστες απολαμβάνουν εκτεταμένη χρήση, χωρίς ανησυχίες για τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, περιορισμούς αποθήκευσης ή πτώση απόδοσης, επαναπροσδιορίζοντας τις προσδοκίες από ένα smartphone μεσαίας κατηγορίας.

Εξοπλισμένο με τον ισχυρό επεξεργαστή Dimensity 6100+ 5G, το realme 12x 5G σκοράρει έναν εντυπωσιακό βαθμό, πάνω από 415800 στο benchmark AnTuTu. Σε συνδυασμό με τη μοναδική λειτουργία AI Boost της realme, ανταποκρίνεται εύκολα στο gaming και τις απαιτητικές λειτουργίες.Το realme 12x 5G προσφέρει σπάνια ποιότητα στην κατηγορία της τιμής του με το Πιστοποιητικό Ρευστότητας 48 μηνών TÜV SÜD, εξασφαλίζοντας ομαλή απόδοση ακόμη και μετά από τέσσερα χρόνια χρήσης. Όσον αφορά το υλικό, υποστηρίζει επίσης αντοχή στο νερό και στη σκόνη κατά IP54, ενώ εγγυάται συνολική ανθεκτικότητα.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Το νέο realme 12+ 5G είναι τώρα διαθέσιμο για αγορά, αποκλειστικά στα καταστήματα Κωτσόβολος, με τιμή απο 429,90 ευρώ.

Ο συνδυασμός προηγμένων χαρακτηριστικών και προσιτής τιμής εδραιώνει τη σειρά realme 12 ως την απόλυτη επιλογή στην αγορά των smartphones μεσαίας κατηγορίας.