Pixel 10: Αυτές είναι οι νέες AI λειτουργίες που θα δούμε αργότερα και σε άλλες συσκευές

Η Google παρουσίασε επίσημα τη σειρά Pixel 10, τα νέα της smartphones που φέρνουν σημαντικές βελτιώσεις στο hardware, αλλά το κύριο βάρος πέφτει αυτή τη φορά στη γενιά τεχνητής νοημοσύνης που ενσωματώνουν. Αν και οι συσκευές διαθέτουν αρκετές αναβαθμίσεις σε κάμερα, οθόνη και επεξεργαστική ισχύ, η πραγματική καινοτομία κρύβεται στις δυνατότητες που προσφέρουν οι έξυπνες λειτουργίες AI, πολλές εκ των οποίων δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη σε ανταγωνιστικά μοντέλα.

Με τον νέο επεξεργαστή Tensor G5, τα Pixel 10 τρέχουν το τελευταίο μοντέλο Gemini Nano απευθείας στη συσκευή, επιτρέποντας ταχύτατη επεξεργασία χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο cloud. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργίες όπως η ζωντανή μετάφραση φωνής ή η δημιουργία βίντεο από σύντομες περιγραφές κειμένου γίνονται άμεσα και με μεγαλύτερη ιδιωτικότητα.

Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά νέα εργαλεία ξεχωρίζει το Magic Cue. Πρόκειται για έναν «έξυπνο βοηθό» που εμφανίζει σχετικές πληροφορίες τη στιγμή που τις χρειάζεσαι. Για παράδειγμα, όταν καλείς μια αεροπορική εταιρεία, μπορεί να σου εμφανίσει αυτόματα τα στοιχεία της πτήσης σου ή να σου προτείνει τη φωτογραφία που αναζητά ένας φίλος. Στηριζόμενο στο Magic Cue, το Daily Hub προσφέρει μια προσωποποιημένη ανασκόπηση της ημέρας, με υπενθυμίσεις από το ημερολόγιο, προτάσεις θεμάτων προς εξερεύνηση ή λίστες μουσικής.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε και στην επικοινωνία. Η λειτουργία Take a Message προσθέτει ζωντανή μεταγραφή για χαμένες ή απορριφθείσες κλήσεις, ώστε ο χρήστης να βλέπει τι ειπώθηκε χωρίς να χρειάζεται να ακούσει ηχογραφημένο μήνυμα. Επιπλέον, το Voice Translate φέρνει τη ζωντανή μετάφραση κλήσεων σε εντελώς νέο επίπεδο: η συνομιλία μεταφράζεται σε πραγματικό χρόνο, αλλά η φωνή του ομιλητή διατηρείται, με σωστή χροιά και προφορά. Υποστηρίζονται δεκάδες γλώσσες, από ισπανικά και γερμανικά μέχρι ινδονησιακά και σουηδικά.

Στον τομέα της δημιουργικότητας, η Google εμπλουτίζει σημαντικά τις δυνατότητες της κάμερας. Το Camera Coach λειτουργεί σαν προσωπικός καθοδηγητής φωτογραφίας, δίνοντας συμβουλές για το φως και τη σύνθεση. Το Auto Best Take αναλύει έως και 150 καρέ για να επιλέξει το τέλειο ομαδικό πορτρέτο, ενώ η λειτουργία Add Me έχει βελτιωθεί ώστε να προσθέτει με ακρίβεια τον φωτογράφο σε μια σκηνή, ακόμα και σε μεγαλύτερες ομάδες. Για όσους αγαπούν το βίντεο, τα Pixel 10 μπορούν πλέον να δημιουργήσουν αυτόματα μικρά clips βασισμένα σε σύντομες περιγραφές κειμένου, αξιοποιώντας την ισχύ της τεχνητής νοημοσύνης.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εξέλιξη του Gemini Live, του εικονικού βοηθού που πλέον μπορεί να καθοδηγεί οπτικά τον χρήστη, επισημαίνοντας σημεία στην οθόνη όταν δίνει απαντήσεις. Παράλληλα, η φωνή του γίνεται πιο ανθρώπινη, με βελτιώσεις στον τόνο, στον ρυθμό και στην έκφραση. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει πιο γρήγορη ή πιο αργή ομιλία, ακόμα και συγκεκριμένη προφορά, καθιστώντας τις συνομιλίες με τον ψηφιακό βοηθό πιο φυσικές από ποτέ.

Το Gboard, το πληκτρολόγιο της Google, ενσωματώνει νέα εργαλεία γραφής. Πέρα από τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο, μπορεί να ξαναγράψει κείμενα σε διαφορετικά ύφη, ανάλογα με το τι ζητά ο χρήστης. Παράλληλα, το Google Photos αποκτά λειτουργία επεξεργασίας εικόνων μέσω διαλόγου, όπου ο χρήστης απλώς περιγράφει τι θέλει να αλλάξει. Στον ίδιο δρόμο, το NotebookLM, το ερευνητικό AI εργαλείο της Google, συνδέεται πλέον με τα Pixel Screenshots και Recorder, προτείνοντας αποθήκευση εικόνων ή απομαγνητοφωνημένων κειμένων κατευθείαν σε σημειωματάρια.