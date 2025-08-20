Η Google φέρνει την επεξεργασία φωτογραφιών στο Photos… με μια φράση

Η Google παρουσιάζει έναν νέο τρόπο επεξεργασίας εικόνων στο Google Photos, κάνοντας το μοντάζ πιο απλό από ποτέ. Αντί να πειραματίζεται κανείς με πολύπλοκα εργαλεία και δεκάδες ρυθμίσεις, το μόνο που θα χρειάζεται είναι να ζητήσει αυτό που θέλει με λόγια. Η λειτουργία ξεκινά αρχικά από τα Pixel 10 στις ΗΠΑ και υπόσχεται να μετατρέψει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη φωτογραφική επεξεργασία.

Η δύναμη της φωνής και του κειμένου

Η νέα δυνατότητα βασίζεται στη φιλοσοφία ότι δεν είναι όλοι οι χρήστες εξοικειωμένοι με τα εργαλεία επεξεργασίας. Έτσι, αντί να ανοίγει κανείς μενού ή να ψάχνει φίλτρα, μπορεί απλώς να γράψει ή να πει την εντολή που θέλει. Θέλετε να αφαιρέσετε τα αυτοκίνητα από το φόντο μιας φωτογραφίας; Αρκεί να το ζητήσετε. Θέλετε να επαναφέρετε τα χρώματα σε μια ξεθωριασμένη εικόνα; Και αυτό γίνεται με μία φράση.

Η λειτουργία υποστηρίζει ακόμα και πολλαπλές εντολές σε μία πρόταση, όπως για παράδειγμα «αφαίρεσε τις αντανακλάσεις και διόρθωσε τα ξεθωριασμένα χρώματα». Αν ο χρήστης δεν ξέρει καν από πού να ξεκινήσει, μπορεί απλώς να ζητήσει «make it better» και το Google Photos θα προτείνει βελτιώσεις. Οι αλλαγές μπορούν να τελειοποιηθούν σταδιακά, με επιπλέον οδηγίες μετά από κάθε επεξεργασία.

Από τις διορθώσεις έως τη δημιουργία

Η νέα εποχή επεξεργασίας δεν περιορίζεται μόνο σε τεχνικές διορθώσεις όπως ο φωτισμός ή η αφαίρεση ανεπιθύμητων αντικειμένων. Δίνει και περισσότερη δημιουργική ελευθερία. Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν το φόντο, να προσθέσουν διασκεδαστικά στοιχεία όπως καπέλα ή γυαλιά στο κύριο θέμα, ή να μεταμορφώσουν ριζικά μια φωτογραφία χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουν ποιο εργαλείο θα τους οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Το μυστικό πίσω από αυτή τη δυνατότητα είναι οι προηγμένες δυνατότητες των Gemini μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία συνεργάζονται με το Google Photos ώστε να μετατρέπουν μια απλή εντολή σε σύνθετες αλλαγές εικόνας μέσα σε δευτερόλεπτα.

Ένα νέο επίπεδο διαφάνειας

Η Google δεν περιορίζεται μόνο στο να προσφέρει πιο εύκολη επεξεργασία, αλλά επιδιώκει και μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από το πώς δημιουργούνται ή τροποποιούνται οι εικόνες. Τα Pixel 10 θα είναι τα πρώτα smartphones που θα υποστηρίζουν τις C2PA Content Credentials μέσα στην ίδια την κάμερα, είτε πρόκειται για φωτογραφίες που τραβήχτηκαν απευθείας είτε για εικόνες που πέρασαν από επεξεργασία με τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, το Google Photos θα υιοθετήσει την ίδια τεχνολογία, προσθέτοντας πληροφορίες για το αν και πώς επεξεργάστηκε μια εικόνα. Οι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν ξεκάθαρα αν έχουν γίνει αλλαγές μέσω AI, με βάση τις C2PA Content Credentials, αλλά και μέσω των ήδη υπαρχόντων συστημάτων όπως τα IPTC metadata και το SynthID που εφαρμόζεται στις εικόνες επεξεργασμένες με το εργαλείο Reimagine.

Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία απαντά σε μια διαρκώς αυξανόμενη ανησυχία: πώς να γνωρίζουμε αν μια φωτογραφία είναι αυθεντική ή έχει υποστεί επεξεργασία. Η προσθήκη των Content Credentials ενισχύει την εμπιστοσύνη, ιδίως σε μια εποχή που η γραμμή ανάμεσα στο πραγματικό και το ψηφιακά επεξεργασμένο γίνεται όλο και πιο λεπτή.

Σταδιακή διάθεση

Αν και οι νέες δυνατότητες θα εμφανιστούν πρώτα στα Pixel 10, η Google έχει προγραμματίσει τη σταδιακή διάθεση της υπηρεσίας και σε άλλες Android και iOS συσκευές μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Έτσι, όλο και περισσότεροι χρήστες θα μπορούν να δοκιμάσουν τη «συνομιλιακή» επεξεργασία, όπως τη χαρακτηρίζει η εταιρεία.