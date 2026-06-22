realme C100 5G: Στην Ελλάδα με μπαταρία 6600mAh και σύστημα Anti-Theft

Σύνοψη

Η realme ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου smartphone realme C100 5G για την ελληνική αγορά, με κύριο γνώμονα τη μεγάλη αυτονομία και την υψηλή ανθεκτικότητα.

Ενσωματώνει μπαταρία χωρητικότητας 6.600mAh με υποστήριξη ταχείας φόρτισης 45W SUPERVOOC.

Διαθέτει μεγάλη LCD οθόνη 6,8 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης 144Hz και τροφοδοτείται από το SoC MediaTek Dimensity 6300.

Η συσκευή φέρει στρατιωτική πιστοποίηση MIL-STD-810H, τεχνολογία ArmorShell Protection (βάσει του οπτικού υλικού) και πιστοποίηση IP64, προσφέροντας αυξημένη αντοχή σε πτώσεις, κραδασμούς, σκόνη και πιτσιλιές νερού.

Παρουσιάζει τη νέα λειτουργία Anti-Theft μέσω του περιβάλλοντος χρήσης realme UI 7.0, η οποία ανιχνεύει ύποπτες κινήσεις (π.χ. αφαίρεση SIM) και κλειδώνει αυτόματα τη συσκευή ενεργοποιώντας παράλληλα συναγερμό.

Το νέο realme C100 5G καταφθάνει επίσημα στην Ελλάδα, ενσωματώνοντας επεξεργαστή MediaTek Dimensity 6300, LCD οθόνη 6,8 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης στα 144Hz και μία ιδιαίτερα μεγάλη μπαταρία 6.600mAh με ταχεία φόρτιση 45W SUPERVOOC. Η συσκευή δίνει ξεκάθαρη έμφαση στην ανθεκτικότητα εξασφαλίζοντας πιστοποίηση MIL-STD-810H για προστασία από πτώσεις, ενώ το αναβαθμισμένο περιβάλλον realme UI 7.0 εισάγει ένα νέο, αυτόματο σύστημα Anti-Theft για την ασφάλεια των δεδομένων του χρήστη.

Σχεδιασμός και στρατιωτική πιστοποίηση αντοχής

Ο σχεδιασμός του realme C100 5G έχει αναπτυχθεί με στόχο την αντιμετώπιση αυξημένων προκλήσεων, καθιστώντας το μια αξιόπιστη λύση τόσο για καθημερινή χρήση όσο και για απαιτητικά περιβάλλοντα. Το smartphone διαθέτει στρατιωτική πιστοποίηση MIL-STD-810H, η οποία πιστοποιεί την αυξημένη αντοχή του απέναντι σε πτώσεις, δονήσεις, κραδασμούς και απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας. Επιπρόσθετα, η σχεδίασή του περιλαμβάνει πιστοποίηση IP64, προστατεύοντας τα εσωτερικά εξαρτήματα από την εισχώρηση σκόνης και τις πιτσιλιές νερού. Όπως προκύπτει από το συνοδευτικό οπτικό υλικό, το πλαίσιο ακολουθεί flat αισθητική, με την πλάτη να διαθέτει ένα ιδιαίτερο κυματιστό μοτίβο, ενώ η ανθεκτικότητα του πλαισίου ενισχύεται από την τεχνολογία ArmorShell Protection.

Οθόνη και τεχνικά χαρακτηριστικά

Στο μπροστινό τμήμα δεσπόζει μια LCD οθόνη διαγωνίου 6,8 ιντσών, η οποία υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης 144Hz για μια εξαιρετικά ομαλή εμπειρία κατά την πλοήγηση στα μενού, την παρακολούθηση multimedia και το gaming.

Στο εσωτερικό της συσκευής, το realme C100 5G βασίζεται στην πλατφόρμα MediaTek Dimensity 6300. Η επεξεργαστική ισχύς συνοδεύεται από 4GB μνήμης RAM, με τους καταναλωτές στην ελληνική αγορά να έχουν την επιλογή μεταξύ 128GB και 256GB εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου. Για τους χρήστες με αυξημένες απαιτήσεις αποθήκευσης, παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης του χώρου έως και τα 2TB μέσω της χρήσης κάρτας microSD.

Μπαταρία 6600mAh και δυνατότητες κάμερας

Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα του νέου μοντέλου είναι η ενσωμάτωση μπαταρίας χωρητικότητας 6600mAh, η οποία, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, μπορεί να προσφέρει θεωρητική αυτονομία που αγγίζει έως και τις τρεις ημέρες. Για την ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής στην πρίζα, η συσκευή υποστηρίζει τεχνολογία ταχείας φόρτισης 45W SUPERVOOC.

Στον τομέα της απεικόνισης, το realme C100 5G εξοπλίζεται με κύριο αισθητήρα 50MP στο πίσω μέρος για καθαρές και λεπτομερείς λήψεις, ενώ στο μπροστινό τμήμα υπάρχει μια κάμερα 5MP, επαρκής για την κάλυψη βασικών αναγκών σε βιντεοκλήσεις και selfies.

Λογισμικό: realme UI 7.0 και καινοτομία Anti-Theft

Η realme έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια και το λογισμικό της συσκευής, η οποία τρέχει το νέο realme UI 7.0. Μια σημαντική προσθήκη είναι η λειτουργία Anti-Theft, σχεδιασμένη ειδικά για την προστασία της συσκευής από ενδεχόμενη κλοπή. Το συγκεκριμένο σύστημα ασφαλείας παρακολουθεί συνεχώς ενέργειες που υποδηλώνουν κίνδυνο, όπως η αφαίρεση της κάρτας SIM, η απότομη διακοπή της φόρτισης, ή η απροσδόκητη αποσύνδεση ενσύρματων ακουστικών. Εάν εντοπιστεί τέτοιου είδους ύποπτη δραστηριότητα, το smartphone κλειδώνει άμεσα, ενεργοποιεί ένα προφίλ εξοικονόμησης ενέργειας και αρχίζει να εκπέμπει έναν ηχητικό συναγερμό. Παράλληλα, το λογισμικό περιλαμβάνει το Dual-View Video Mode, το οποίο επιτρέπει την ταυτόχρονη εγγραφή βίντεο χρησιμοποιώντας τόσο την εμπρόσθια όσο και την πίσω κάμερα, στοχεύοντας στη διευκόλυνση δημιουργίας δυναμικού περιεχομένου για τα social media.

Με τη ματιά του Techgear

Η είσοδος του realme C100 5G στην ελληνική αγορά αναδεικνύει μια σαφή στρατηγική τοποθέτηση από την εταιρεία. Το smartphone απευθύνεται στον πυρήνα των χρηστών που απαιτούν, πρωτίστως, η συσκευή τους να αντέχει τη σκληρή καθημερινή χρήση χωρίς το άγχος της μπαταρίας και των φυσικών φθορών. Ο συνδυασμός της μπαταρίας των 6600mAh με μια οθόνη 144Hz αποτελεί ενδιαφέρουσα επιλογή για την κατηγορία, αλλά είναι σαφές πως με 4GB RAM, το βάρος πέφτει στην αποδοτικότητα και τη διάρκεια ζωής, και όχι στο extreme multitasking. Η προσθήκη του συστήματος Anti-Theft κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη λειτουργία σε επίπεδο λογισμικού, προσθέτοντας ένα ουσιαστικό επίπεδο ασφάλειας για τον entry-level χρήστη στην Ελλάδα.