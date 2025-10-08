realme: Επίσημο το Game of Thrones smartphone της

Η realme, ανακοίνωσε επίσημα την πολυαναμενόμενη Game of Thrones Limited Edition συσκευή, το πρώτο παγκοσμίως προσαρμοσμένο smartphone που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, εμπνευσμένο από την επιτυχημένη σειρά του HBO, Game of Thrones. Αυτή η επαναστατική σύμπραξη σηματοδοτεί την παγκόσμια πρεμιέρα της τεχνολογίας αλλαγής χρώματος Dragonfire, ενώ προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους νέους χρήστες μέσω του εμβληματικού σχεδιασμού που αντλεί έμπνευση από τον κόσμο του Westeros, συνοδευόμενο από ένα συλλεκτικό πακέτο περιορισμένης κυκλοφορίας.

Με θέμα «Own Your Real Power», η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο επίσημο Game of Thrones Studio Tour, στον αυθεντικό χώρο γυρισμάτων, Linen Mill Studios στο Banbridge της Βόρειας Ιρλανδίας. Το smartphone έκανε μια θεαματική εμφάνιση σε αυτόν τον παγκόσμιας κλάσης χώρο, που ζωντανεύει τη θρυλική σειρά μέσα από καθηλωτικά σκηνικά, περίτεχνα αντικείμενα και κοστούμια, και αφηγήσεις από τα παρασκήνια, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό για την αποκάλυψη της συσκευής. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις εξελιγμένες δυνατότητες συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της παγκοσμίως πρώτης Dragonfire Color-Changing Technology, καθώς και την εντυπωσιακή απόδοση και τον σχεδιασμό που μεταφέρει τον χρήστη απευθείας στον κόσμο του Westeros.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τη Warner Bros. Discovery Global Consumer Products για να φέρουμε το εμβληματικό σύμπαν του Game of Thrones σε μια μοναδική συσκευή που πραγματικά αγγίζει τους νέους χρήστες. Αυτή η συνεργασία δεν είναι απλώς μια στρατηγική σύμπραξη, αποτελεί απόδειξη της συνεχούς καινοτομίας μας στα υλικά, στον σχεδιασμό και στην εμπειρία που προσφέρουμε στη νεολαία», δήλωσε ο Chase Xu, Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Μάρκετινγκ της realme. «Ελπίζουμε να εμπνεύσουμε τον κόσμο να εκφράζεται με τόλμη και να νιώσει τι σημαίνει πραγματικά Own Your Real Power»

Επικός Σχεδιασμός, Εμβληματική Κατασκευή

Η realme Game of Thrones Limited Edition συσκευή, ενσαρκώνει πλήρως το επικό μεγαλείο και το καινοτόμο πνεύμα μέσω του σχεδιασμού της. Το πίσω μέρος της συσκευής παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό Black and Gold Epic ID Design, κατασκευασμένο από πολυτελές μαύρο δέρμα με ανάγλυφα διακοσμητικά μοτίβα εμπνευσμένα από τα οικόσημα των Μεγάλων Οίκων, με κυρίαρχο στοιχείο τη σφραγίδα εξουσίας του Οίκου Targaryen σε 3D χάραξη. Ακόμη και η μονάδα της κάμερας ενσωματώνει μοτίβα μεσαιωνικής αισθητικής, ενώ τα χρυσά τρισδιάστατα νύχια δράκου που την πλαισιώνουν ισορροπούν μεταξύ κομψότητας και εξαιρετικά λεπτού προφίλ μόλις 7,84 mm, αποπνέοντας τη μεγαλοπρέπεια της βασιλικής πολυτέλειας.

Εμπνευσμένη από την αναγέννηση της Daenerys Targaryen μέσα από τη φωτιά, η realme παρουσιάζει την πρώτη στον κόσμο τεχνολογία αλλαγής χρώματος Dragonfire, η οποία μετατρέπει το μαύρο σε κόκκινο όταν βυθίζεται σε νερό θερμοκρασίας 44°C, συμβολίζοντας το ξύπνημα της λανθάνουσας δύναμης μέσα σε κάθε χρήστη.

Όλα αυτά τα εμβληματικά σχεδιαστικά στοιχεία ολοκληρώνονται με ένα συλλεκτικό πακέτο, με εξωτερική εμφάνιση τον Χάρτη του Westeros, εμπνευσμένο από το ξύλινο σεντούκι των αυγών δράκου της Daenerys. Το πακέτο περιλαμβάνει βάση στήριξης Iron Throne, ένα μυστηριώδες λευκό πάπυρο, τη σφραγίδα του Χεριού του Βασιλιά, καθώς και ένα σετ με προσαρμοσμένα αξεσουάρ (κάρτες, αυτοκόλλητα), προσφέροντας μια καθηλωτική εμπειρία στον κόσμο του Game of Thrones από τη στιγμή που ανοίγει η συσκευασία.

Η συσκευή διαθέτει επίσης προσαρμοσμένα UI θέματα «Ice» και «Fire», τα οποία προσφέρουν κινηματογραφικά οπτικά εφέ. Με επεξεργαστή Snapdragon® 7 Gen 4, μπαταρία Titan 7000mAh και φόρτιση 80W Ultra Charge, το smartphone διασφαλίζει υψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια λειτουργίας, προσφέροντας απρόσκοπτη εμπειρία για δημιουργικότητα και φαντασία χωρίς όρια.

Μεταφέροντας την επική φαντασία στην καθημερινότητα, η realme προσφέρει στους νέους χρήστες μια συσκευή που συνδυάζει άψογα την απόδοση, τη δημιουργικότητα και την καθηλωτική αφήγηση. Για όσους αναζητούν την τέλεια ένωση φαντασίας και τεχνολογίας, το συλλεκτικό αυτό smartphone αποτελεί απαραίτητο κομμάτι.