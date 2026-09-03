Revolut AIR: Ολοκληρωμένη διαχείριση επενδύσεων και εξόδων μέσω AI

Σύνοψη

Η Revolut ανακοίνωσε την κυκλοφορία του AIR (AI by Revolut) σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα από την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Η νέα λειτουργία προσφέρει άμεση διαχείριση των καθημερινών δαπανών και ενημέρωση για την πορεία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου μέσω μιας ενιαίας συνομιλίας.

Ενσωματώνει προηγμένα εργαλεία για τον εξατομικευμένο σχεδιασμό ταξιδιών και την εύκολη εξαργύρωση των RevPoints.

Προστατεύει απολύτως τα ευαίσθητα δεδομένα των χρηστών εφαρμόζοντας αυστηρή πολιτική μη διατήρησης δεδομένων (zero data retention) χωρίς τη συμμετοχή τρίτων παρόχων.

Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στον χρηματοοικονομικό τομέα περνά σε ένα νέο επίπεδο πρακτικής εφαρμογής, καθώς η Revolut, η οποία εξυπηρετεί πλέον περισσότερους από 80 εκατομμύρια πελάτες σε παγκόσμια κλίμακα, ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία του νέου της συστήματος που ονομάζεται AIR (AI by Revolut).

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, η λειτουργία τίθεται σταδιακά στη διάθεση των χρηστών σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Ελλάδας, με στόχο να προσφέρει έναν σημαντικά πιο έξυπνο και ολοκληρωμένο τρόπο διαχείρισης των καθημερινών οικονομικών συναλλαγών. Το AIR έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να λειτουργεί μέσα στην υφιστάμενη εφαρμογή της Revolut, ξεπερνώντας κατά πολύ τις περιορισμένες δυνατότητες που συνήθως προσφέρουν τα παραδοσιακά και συχνά δυσκίνητα chatbots, παρέχοντας μια προηγμένη και διαδραστική εμπειρία χρήσης.

Η κεντρική φιλοσοφία πίσω από την ανάπτυξη του Revolut AIR βασίζεται στην απλοποίηση των διαδικασιών, επιτρέποντας στους χρήστες να αποκτούν μια απολύτως ξεκάθαρη και ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής τους κατάστασης, χωρίς να απαιτείται πλέον η πολύπλοκη περιήγηση σε πολλαπλά μενού και αναρίθμητες καρτέλες. Η αλληλεπίδραση πραγματοποιείται μέσα από μία ενιαία και εξαιρετικά ασφαλή συνομιλία, όπου ο χρήστης μπορεί να διατυπώνει ερωτήματα σε φυσική γλώσσα.

Για παράδειγμα, η έξυπνη διαχείριση των οικονομικών περιλαμβάνει την άμεση δυνατότητα ενημέρωσης για τις συνολικές δαπάνες, τη συνολική διαχείριση των διαφόρων μηνιαίων συνδρομών, αλλά και την κρίσιμη λειτουργία του άμεσου παγώματος μιας κάρτας σε περίπτωση που ο χρήστης διαπιστώσει κάποια απώλεια. Με ερωτήσεις του τύπου «Πόσα χρήματα ξόδεψα για ψώνια τον περασμένο μήνα;», η πλατφόρμα επιστρέφει ακριβή και αναλυτικά δεδομένα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, διευκολύνοντας την τήρηση του προσωπικού προϋπολογισμού.

Πέραν όμως από την απλή παρακολούθηση των εξόδων, το AIR αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για όσους αξιοποιούν τις επενδυτικές υπηρεσίες που προσφέρει η Revolut Bank UAB και η Revolut Securities Europe UAB, μέσω των οποίων οι πελάτες μπορούν να συναλλάσσονται χρηματοπιστωτικά μέσα κατανοώντας πάντα τους σχετικούς κινδύνους που συνδέονται με τη μεταβλητότητα των αγορών. Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές να παραμένουν διαρκώς ενήμεροι για τη συνολική πορεία του χαρτοφυλακίου τους, ζητώντας από το AIR γρήγορες πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένες μετοχές, όπως για παράδειγμα την τρέχουσα απόδοση της εταιρείας Nvidia, ή αναζητώντας τον συνολικό απολογισμό των κερδών και των απωλειών τους για τον τρέχοντα μήνα. Με αυτόν τον τρόπο, οι επενδυτικές πληροφορίες καθίστανται άμεσα προσβάσιμες, υποστηρίζοντας την ταχύτερη επισκόπηση της αγοράς.

Παράλληλα, ένας από τους πιο ενδιαφέροντες τομείς όπου η τεχνητή νοημοσύνη του AIR αναλαμβάνει ενεργό δράση αφορά τον προγραμματισμό και τη συνολική οργάνωση των ταξιδιών, προσφέροντας σημαντικές ευκολίες στους χρήστες που μετακινούνται συχνά. Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να περιγράψουν αναλυτικά το ταξίδι που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για μια σύντομη αστική απόδραση ή για μια εκτενέστερη περιήγηση, αφήνοντας το σύστημα να διαμορφώσει εξατομικευμένες προτάσεις που ανταποκρίνονται με ακρίβεια στις προσωπικές τους προτιμήσεις και στα όρια του προϋπολογισμού τους.

Ακόμη, το σύστημα αναλαμβάνει να αναζητήσει επιλογές διαμονής, να διεκπεραιώσει τις σχετικές κρατήσεις και να προτείνει τοπικές εμπειρίες, ενώ λειτουργεί ταυτόχρονα ως ένας εξαιρετικά χρήσιμος οδηγός για την αποτελεσματική εξαργύρωση των ανταμοιβών. Απλοποιώντας τη διαδικασία αξιοποίησης των RevPoints, το AIR επιτρέπει στους χρήστες να ενημερώνονται εύκολα για τους καλύτερους τρόπους συγκέντρωσης πόντων και να τους χρησιμοποιούν απευθείας για βασικές ταξιδιωτικές παροχές που προσφέρει η Revolut Ltd, όπως είναι η αγορά πακέτων δεδομένων μέσω eSIM και η προνομιακή πρόσβαση στα lounges των διαφόρων αεροδρομίων.

Ένα κρίσιμο ζήτημα που προκύπτει αναπόφευκτα με την αυξημένη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης αφορά την ασφάλεια και τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων, έναν τομέα στον οποίο η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση, εφαρμόζοντας εξαιρετικά αυστηρές προδιαγραφές. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το σύστημα έχει σχεδιαστεί με βάση τα ίδια υψηλά πρότυπα προστασίας που διέπουν την κύρια εφαρμογή, εφαρμόζοντας με απόλυτη αυστηρότητα την πολιτική της μη διατήρησης δεδομένων, η οποία είναι ευρύτερα γνωστή ως zero data retention. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι ευαίσθητες πληροφορίες και τα οικονομικά δεδομένα των πελατών δεν αποθηκεύονται ποτέ από τρίτους συνεργάτες που ενδέχεται να παρέχουν υπηρεσίες υποδομής AI, ούτε πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για την εκπαίδευση εξωτερικών γλωσσικών μοντέλων, διασφαλίζοντας την απαραίτητη εμπιστευτικότητα των συναλλαγών.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η Julia Ponomareva, η οποία κατέχει τη θέση της Partner και General Manager στον τομέα CX and AI Products της εταιρείας, η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας φέρνει ένα πρωτόγνωρο επίπεδο έξυπνης διαχείρισης, συνδυάζοντας την προηγμένη τεχνική αρτιότητα με την ευκολία χρήσης που απαιτεί το ευρύ κοινό. Η ίδια επισημαίνει ότι η εποχή όπου οι καταναλωτές έπρεπε να πλοηγούνται διαρκώς ανάμεσα σε αμέτρητες καρτέλες ανήκει οριστικά στο παρελθόν, καθώς η διαδικασία της οικονομικής διαχείρισης γίνεται πλέον τόσο φυσική και κατανοητή όσο η απλή αποστολή ενός σύντομου μηνύματος κειμένου.

Για να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στη νέα λειτουργία, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα είτε να σύρουν προς τα κάτω από το κέντρο της κεντρικής οθόνης της εφαρμογής (swipe down), είτε εναλλακτικά να ακολουθήσουν τη διαδρομή μέσω του μεนู μεταβαίνοντας στο Προφίλ τους, επιλέγοντας τις Συνομιλίες και κατόπιν το εικονίδιο του AIR.