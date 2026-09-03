Σύνοψη

Ντεμπούτο της Xiaomi στην IFA 2026 με τον μεγαλύτερο εκθεσιακό χώρο που έχει παρουσιάσει ποτέ εκτός Κίνας, συνολικής επιφάνειας άνω των 3.300 τ.μ.

Παρουσίαση περισσότερων από 380 συσκευών που εντάσσονται αρμονικά στο ευρύτερο έξυπνο οικοσύστημα «Human × Car × Home».

Επίδειξη της επόμενης γενιάς τεχνητής νοημοσύνης στον φυσικό κόσμο με την εξέλιξη των large models, όπως τα MiMo-V2.5-Pro, Xiaomi Miloco και Xiaomi Miclaw.

Επίσημη αποκάλυψη του Xiaomi 18 Fold, του πρώτου flagship smartphone που εξοπλίζεται με το επαναστατικό chip επόμενης γενιάς Xiaomi XRING O3 για ενισχυμένες δυνατότητες on-device AI.

Δέσμευση για επενδύσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα σε προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) που αναμένεται να ξεπεράσουν το εντυπωσιακό ποσό των 24 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2026-2030.

Η Xiaomi, διεκδικώντας πλέον τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον παγκόσμιο τομέα των καταναλωτικών ηλεκτρονικών προϊόντων και της έξυπνης κατασκευής, προχώρησε στο δυναμικό ντεμπούτο της στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης IFA 2026 που διεξάγεται στο Βερολίνο.

Για την υποστήριξη αυτής της στρατηγικής κίνησης, η εταιρεία εξασφάλισε έναν επιβλητικό εκθεσιακό χώρο επιφάνειας άνω των 3.300 τετραγωνικών μέτρων, γεγονός που τον καθιστά τον μεγαλύτερο αυτόνομο εκθεσιακό χώρο που έχει οργανώσει μέχρι σήμερα εκτός της κινεζικής επικράτειας. Η έκθεση φιλοξενεί περισσότερα από 380 προϊόντα, προηγμένες τεχνολογικές λύσεις και εφαρμογές που λειτουργούν σε πραγματικές συνθήκες, συνθέτοντας ένα ολοκληρωμένο τεχνολογικό μωσαϊκό το οποίο υλοποιεί το φιλόδοξο έξυπνο οικοσύστημα υπό την κεντρική ονομασία «Human × Car × Home».

Η θεμελιώδης φιλοσοφία αυτής της προσέγγισης έγκειται στον τρόπο με τον οποίο οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης αναλαμβάνουν τον περίπλοκο συντονισμό διαφορετικών συσκευών και υπηρεσιών, διαμορφώνοντας τελικά εξαιρετικά διαισθητικές και απρόσκοπτες εμπειρίες για τους τελικούς καταναλωτές κατά την εκτέλεση των καθημερινών τους δραστηριοτήτων.

Η συνολική παρουσίαση της εταιρείας στην έκθεση IFA οργανώνεται μεθοδικά γύρω από διακριτές θεματικές ενότητες που αποτυπώνουν την εξέλιξη της τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν το AI Today και το Human × Car × Home Product Portfolio. Η ενότητα AI Today επικεντρώνεται στην άμεση μετάφραση των θεωρητικών τεχνολογικών δυνατοτήτων σε πρακτικά σενάρια καθημερινής χρήσης, επιδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη παρεμβαίνει ρυθμιστικά σε διαφορετικούς χώρους μιας σύγχρονης κατοικίας, όπως είναι η κουζίνα, το σαλόνι, το υπνοδωμάτιο και το εργασιακό περιβάλλον.

Μέσω αυτών των ρεαλιστικών αναπαραστάσεων, το κοινό αποκτά πλήρη κατανόηση σχετικά με το πώς το έξυπνο οικοσύστημα ενορχηστρώνει την αλληλεπίδραση των προσωπικών συσκευών, ανταποκρινόμενο στις διαρκώς μεταβαλλόμενες και περίπλοκες ανάγκες των χρηστών με τρόπο απόλυτα διαφανή.

Στον τομέα του χαρτοφυλακίου προϊόντων, η παρουσίαση συγκεντρώνει έναν εντυπωσιακό αριθμό συσκευών που κατανέμονται σε επτά βασικές κατηγορίες της σύγχρονης διαβίωσης. Αυτές περιλαμβάνουν συστήματα για το μαγείρεμα και την αποθήκευση τροφίμων, τον προηγμένο καθαρισμό σπιτιού, τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα, την οπτικοακουστική ψυχαγωγία υψηλής πιστότητας, την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων και, φυσικά, τις υπερσύγχρονες προσωπικές συσκευές. Αντί η εταιρεία να περιορίζεται στην απλή παράθεση μεμονωμένων προϊόντων, η έμφαση δίνεται στο πώς οι κοινές τεχνολογικές βάσεις, οι βαθιές δυνατότητες σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος και η ενιαία σχεδιαστική γλώσσα της Xiaomi συνεργάζονται για να προσφέρουν μια συντονισμένη και ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης, υπερβαίνοντας τα αυστηρά όρια μεταξύ των διαφορετικών προϊοντικών κατηγοριών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στο πλαίσιο της IFA 2026 δόθηκε στην επόμενη ημέρα της τεχνητής νοημοσύνης και στη διείσδυση της στον φυσικό κόσμο. Η Xiaomi υποστηρίζει ότι οι έξυπνες εμπειρίες έχουν ήδη προσπεράσει το αρχικό στάδιο της απλής διασύνδεσης μέσω διαδικτύου και εισέρχονται δυναμικά σε μια νέα φάση, όπου τα τεχνολογικά συστήματα διαθέτουν την ικανότητα να κατανοούν εις βάθος το ευρύτερο πλαίσιο των αναγκών των χρηστών. Για την κινεζική εταιρεία, η επόμενη φάση της τεχνητής νοημοσύνης διαχωρίζεται ριζικά από την παραδοσιακή ανταπόκριση σε φωνητικές εντολές, στοχεύοντας στην ανάληψη πρωτοβουλιών που βασίζονται στην προληπτική υποστήριξη, πάντοτε όμως με την απαραίτητη εξουσιοδότηση και τον απόλυτο έλεγχο να παραμένουν στα χέρια του ανθρώπου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που παρουσιάστηκε στην έκθεση αφορά την ικανότητα του συστήματος να αναλύει ταυτόχρονα δεδομένα τοποθεσίας, τρέχουσας ώρας και τοπικών καιρικών συνθηκών, προκειμένου να προσαρμόζει αυτόματα τον εσωτερικό φωτισμό και τη θερμοκρασία του κλιματισμού πριν καν ο χρήστης εισέλθει στον προσωπικό του χώρο.

Όλες αυτές οι εμπειρίες απαιτούν στιβαρές υπολογιστικές βάσεις, και εκεί ακριβώς εντοπίζεται η αξία της στρατηγικής απόφασης της Xiaomi να επενδύσει εκτεταμένα στη δημιουργία ιδιόκτητων τεχνολογιών, όπως τα προηγμένα μικροτσίπ και το λειτουργικό σύστημα Xiaomi HyperOS. Η ανάπτυξη των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (large models) της εταιρείας, με τις νεότερες εκδόσεις MiMo-V2.5-Pro, Xiaomi Miloco και Xiaomi Miclaw να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αναβαθμίζει κατακόρυφα τις ικανότητες των συσκευών όσον αφορά την πολυπλοκότητα του συλλογισμού και της εκτέλεσης σύνθετων εργασιών. Αποκορύφωμα αυτής της επένδυσης αποτελεί το νέο smartphone Xiaomi 18 Fold, το οποίο παρουσιάζεται ως το πρώτο flagship μοντέλο της αγοράς που ενσωματώνει το πανίσχυρο chip επόμενης γενιάς Xiaomi XRING O3, μια προσθήκη που πολλαπλασιάζει εντυπωσιακά τις δυνατότητες on-device AI computing και την ενεργειακή αποδοτικότητα της αναδιπλούμενης συσκευής.

Εξάλλου, η Xiaomi δεν αμελεί τον τομέα της έξυπνης κατασκευής και της ρομποτικής. Στον χώρο της έκθεσης, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν σε πραγματικό χρόνο με το προηγμένο ανθρωποειδές ρομπότ Xiaomi CyberOne, το οποίο ανταποκρίνεται με ακρίβεια σε πολύπλοκες χειρονομίες. Οι ικανότητες του ρομπότ δεν περιορίζονται απλώς σε επίπεδο επίδειξης, καθώς δοκιμάζεται ήδη εκτεταμένα σε πραγματικές, εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες εργοστασιακής παραγωγής στο εσωτερικό της Κίνας, συμβάλλοντας ενεργά στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών ελέγχου και εκτέλεσης βιομηχανικών εργασιών. Η ραγδαία αυτή τεχνολογική ανάπτυξη υποστηρίζεται οικονομικά από ένα κολοσσιαίο πλάνο μακροπρόθεσμων επενδύσεων, το οποίο στοχεύει στην κατανομή ποσού που υπερβαίνει τα 24 δισεκατομμύρια ευρώ για σκοπούς Έρευνας και Ανάπτυξης κατά τη χρονική περίοδο από το 2026 έως το 2030.