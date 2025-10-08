Ρομπότ-τοξότης έχασε το χρυσό από τους Ολυμπιονίκες… για έναν μόνο πόντο

Μια μονομαχία ανθρώπου και μηχανής καθήλωσε το κοινό στην πόλη Gwangju της Νότιας Κορέας. Κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος Hyundai Motor Chung Mong-koo Cup, οι κορυφαίοι τοξότες της χώρας βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν άκρως προηγμένο ρομπότ-τοξότη, σχεδιασμένο από την Hyundai Motor Group, που έδειξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πλέον να ανταγωνιστεί τον ανθρώπινο νου ακόμη και σε αθλήματα όπου η διαίσθηση και ο έλεγχος θεωρούνται «ανθρώπινο προνόμιο».

Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2025, υπό συνθήκες που προσομοίαζαν πλήρως ένα διεθνές Ολυμπιακό τουρνουά. Ο αγωνιστικός χώρος, οι κανόνες και τα στάδια της διοργάνωσης ήταν ίδια με αυτά των Ολυμπιακών Αγώνων, κάνοντας το πείραμα όσο πιο ρεαλιστικό γίνεται. Παρά τη δυνατή βροχή που δυσκόλεψε τους διαγωνιζόμενους, το κοινό παρέμεινε καθηλωμένο μέχρι την τελευταία βολή, θέλοντας να δει αν η μηχανή θα μπορούσε να ξεπεράσει τους ανθρώπους.

Το ρομπότ-τοξότης της Hyundai, καρπός της δουλειάς των μηχανικών του ομίλου, βασίζεται σε ένα σύνθετο δίκτυο αισθητήρων και αλγορίθμων που του επιτρέπουν να «διαβάζει» τον άνεμο σε πραγματικό χρόνο. Μετρά με ακρίβεια την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου και προσαρμόζει τη δύναμη και τη γωνία της βολής με ακρίβεια χιλιοστού. Παρά τις καθυστερήσεις λόγω της βροχής, το ρομπότ κατόρθωσε σύντομα να επιτύχει μια εντυπωσιακή σειρά από τέλειες βολές, χτυπώντας επανειλημμένα το κέντρο του στόχου.

Η μονομαχία έφτασε στο αποκορύφωμά της όταν το ρομπότ-τοξότης σημείωσε σκορ 54, χάνοντας τελικά για έναν μόλις πόντο από την εθνική ομάδα της Κορέας, η οποία ολοκλήρωσε τον αγώνα με 55. Η ανθρώπινη σταθερότητα και η εμπειρία αποδείχθηκαν ακόμη αξεπέραστες, ωστόσο η επίδοση της μηχανής θεωρήθηκε εντυπωσιακή, αποδεικνύοντας πόσο κοντά βρίσκεται πλέον η ρομποτική τεχνολογία στις φυσικές ικανότητες του ανθρώπου.

Η επίδειξη δεν περιορίστηκε στην κλασική τοξοβολία. Ακόμη και στην κατηγορία του σύνθετου τόξου (compound bow), όπου απαιτείται μεγαλύτερη ακρίβεια και συνέπεια, οι Κορεάτες αθλητές κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα. Το ρομπότ, αν και εντυπωσιακά ακριβές στις περισσότερες βολές, έδειξε πως του λείπει ακόμα η ικανότητα σταθερής απόδοσης που χαρακτηρίζει έναν έμπειρο αθλητή.

Τη φουτουριστική ατμόσφαιρα του αγώνα συμπλήρωσε η παρουσία του Spot, του διάσημου ρομπότ-σκύλου της Boston Dynamics – εταιρείας που ανήκει επίσης στη Hyundai. Ο Spot είχε αναλάβει τον ρόλο του «βοηθού», μεταφέροντας τα βέλη κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, προσθέτοντας μια θεαματική και, συνάμα, συμβολική πινελιά για τη συνεργασία ανθρώπου και μηχανής.

Η Hyundai δεν είναι ξένη προς τον κόσμο της τοξοβολίας. Από το 1985, η εταιρεία στηρίζει ενεργά την εθνική ομάδα της Κορέας, συμβάλλοντας όχι μόνο οικονομικά αλλά και τεχνολογικά στην εξέλιξη του αθλήματος. Τα τελευταία χρόνια, ο όμιλος έχει εισαγάγει μια σειρά από καινοτομίες που βοηθούν τους αθλητές να βελτιώσουν την ακρίβεια και τη στάση τους.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει ένα προηγμένο σύστημα ανάλυσης στάσης σώματος, το οποίο χρησιμοποιεί πολλαπλές κάμερες για να καταγράφει τις κινήσεις των αθλητών από διαφορετικές γωνίες. Τα δεδομένα αυτά αναλύονται σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στους προπονητές να εντοπίζουν ατέλειες και να προσαρμόζουν την τεχνική. Παράλληλα, η Hyundai έχει αναπτύξει εργονομικές χειρολαβές εκτυπωμένες σε 3D, σχεδιασμένες ώστε να εφαρμόζουν τέλεια στο χέρι κάθε αθλητή, βελτιώνοντας τον έλεγχο και τη σταθερότητα κατά τη βολή.

Επιπλέον, η εταιρεία έχει ενσωματώσει οπτικούς αισθητήρες που μπορούν να μετρούν τον καρδιακό ρυθμό από απόσταση, παρακολουθώντας το επίπεδο άγχους των αθλητών χωρίς να παρεμβαίνει στην προπόνηση. Αυτή η προσέγγιση συνδυάζει τη μηχανική ακρίβεια με τη βιομετρική ανάλυση, ανοίγοντας νέους δρόμους στη βελτιστοποίηση της ανθρώπινης απόδοσης.

