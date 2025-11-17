Samsung Black Friday: Εντυπωσιακές προσφορές σε Galaxy AI, τηλεοράσεις και οικιακές συσκευές

Η Samsung Electronics Hellas γιορτάζει τη φετινή Black Friday με σούπερ προσφορές. Οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν προϊόντα Galaxy, κορυφαίες τηλεοράσεις και οικιακές συσκευές με λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης σε εκπληκτικές τιμές, αποκλειστικά μέσω του Samsung.com/gr.

Η δύναμη του Galaxy AI

Στην καρδιά των προσφορών βρίσκεται το κομψό, ισχυρό και ανθεκτικό Galaxy S25 Ultra 256GB, το οποίο διατίθεται στα 1.149€ από 1.499€,. Για όσους θέλουν να εκφράσουν το στιλ τους, το Galaxy Z Flip7 256GB είναι διαθέσιμο στα 899€ από 1.249€, συνδυάζοντας τον εμβληματικό αναδιπλούμενο σχεδιασμό με λειτουργίες Galaxy AI.

Ολοκληρωμένη εμπειρία συνδεσιμότητας

Τα Galaxy Buds3 Pro με Galaxy AI προσφέρουν μια καθηλωτική εμπειρία με κρυστάλλινο ήχο στα 149,90€ (από 199,90€). Παράλληλα, το Galaxy Watch Ultra (2025) LTE αναδεικνύεται σε έναν σύμμαχο στο ταξίδι ευεξίας και καλής φυσικής κατάστασης, στα 499,90€ (από 699,91€).

Μεταμορφώστε το σαλόνι σας σε κέντρο ψυχαγωγίας

Οι λάτρεις της ψυχαγωγίας θα βρουν WOW επιλογές στις τηλεοράσεις και συσκευές ήχου της Samsung. Η 65” The Frame Pro 4K TV διατίθεται στα 1.399€ από 1.899€, για να μετατραπεί το σαλόνι σε γκαλερί τέχνης, ενώ η 55" Neo QLED QN70F 4K Vision AI Smart TVστα 699€ από 799€. Το Soundbar Q-Series HW-Q990F με subwoofer, στα 999€ από 1.199€, μεταφέρει με καθηλωτικό ήχο 11.1.4 καναλιών την ατμόσφαιρα του κινηματογράφου στην άνεση του σπιτιού.

Έξυπνο σπίτι, άνετη καθημερινότητα

Για όσους επιθυμούν να αναβαθμίσουν τον οικιακό τους εξοπλισμό και να κάνουν την καθημερινότητά τους smart και άνετη, η Samsung προσφέρει σούπερ εκπτώσεις σε συσκευές που συνδυάζουν κορυφαία τεχνολογία με λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης και διαχείρισης κατανάλωσης. Το Πλυντήριο WW11DB7B94GBU411kg με SmartThings Energy με λειτουργίες ΑΙ όπως το AI Wash που χρησιμοποιεί αισθητήρες για να ανιχνεύει το βάρος και την ποιότητα του υφάσματος, καταναλώνοντας εν δυνάμει λιγότερο απορρυπαντικό, είναι διαθέσιμο στα 599,00€ από 769,00. Το 9kg Laundry Dryer με ενεργειακή απόδοση κλάσης A διατίθεται στα 699€ από 1.319€, ενώ το Bespoke AI Ψυγείο 654L AI Home με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης όπως η λειτουργία AI Vision που αναγνωρίζει συγκεκριμένα φρέσκα τρόφιμα, βρίσκεται στα 2.899€ από 3.399€, συνδυάζοντας σχεδιασμό μεγάλης χωρητικότητας με το SpaceMax™ και λειτουργικότητα. Για όσους αγαπούν το σπιτικό μαγείρεμα αλλά δεν έχουν χρόνο, ο φούρνος μικροκυμάτων με λειτουργία γρήγορης απόψυξης, Grill MWO MW3500K 23L αποτελεί κατάλληλη επιλογή, στα 99€ από 166€.

Και μια «έκπληξη» από τη Samsung Electronics Hellas

Επιπλέον, φέτος, η Samsung Electronics Hellas για αγορές 700€ και άνω στο Samsung.com/gr, δίνει δώρο ένα Ασύρματο Battery Pack 10.000mAh.

Υπενθυμίζεται πως οι αγορές από το Samsung.com/gr συνοδεύονται από μία σειρά προνομίων και υπηρεσιών όπως:

Όλες οι προσφορές είναι διαθέσιμες εδώ: samsung.com/gr/offer/black-friday/