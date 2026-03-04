MWC 2026: Ανακοινώθηκαν τα moto buds 2 με Sound by Bose και αυτονομία 48 ωρών

Σύνοψη

Ανακοίνωση των νέων ασύρματων ακουστικών moto buds 2 plus και moto buds 2 από τη Motorola στο πλαίσιο του MWC 2026.

Τα moto buds 2 plus ενσωματώνουν τεχνολογία Sound by Bose, δυναμικό ANC και Hi-Res Audio με LHDC codec.

ενσωματώνουν τεχνολογία Sound by Bose, δυναμικό ANC και Hi-Res Audio με LHDC codec. Τα moto buds 2 διαθέτουν διπλούς οδηγούς (δυναμικούς 11mm και Micro Planar Magnetic 6mm), Bluetooth 6.0 και μπαταρία 48 ωρών.

διαθέτουν διπλούς οδηγούς (δυναμικούς 11mm και Micro Planar Magnetic 6mm), Bluetooth 6.0 και μπαταρία 48 ωρών. Και τα δύο μοντέλα ενσωματώνουν προηγμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης (moto ai) για μετάφραση σε πραγματικό χρόνο και σύνοψη συσκέψεων.

Η διαθεσιμότητα στην Ευρώπη (και κατ' επέκταση στην ελληνική αγορά) ξεκινά τις προσεχείς εβδομάδες σε ειδικές αποχρώσεις PANTONE.

Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των νέων Motorola moto buds 2 και 2 plus;

Η Motorola αξιοποιεί τη σκηνή του MWC 2026 για να διευρύνει το προϊοντικό της οικοσύστημα, παρουσιάζοντας την επόμενη γενιά ασύρματων ακουστικών της: τα moto buds 2 plus και τα moto buds 2. Με έμφαση στην ποιότητα ήχου, την ισχυρή ενεργή ακύρωση θορύβου (ANC) και την ενσωμάτωση χαρακτηριστικών τεχνητής νοημοσύνης επιπέδου hardware, η εταιρεία αναδιαμορφώνει την πρόταση της τόσο στη μεσαία όσο και στην premium κατηγορία τιμής.

Τα νέα ασύρματα ακουστικά της Motorola προσφέρουν υποστήριξη Hi-Res Audio και κωδικοποιητή LHDC. Το μοντέλο moto buds 2 plus ξεχωρίζει για την τεχνολογία Sound by Bose, τους οδηγούς 11mm με Knowles armatures και την αυτονομία 40 ωρών. Το βασικό μοντέλο moto buds 2 φέρνει συνδεσιμότητα Bluetooth 6.0, διπλούς οδηγούς (planar και dynamic), ακύρωση θορύβου έως 55dB και συνολική μπαταρία 48 ωρών. Αμφότερα υποστηρίζουν το οικοσύστημα moto ai.

Motorola moto buds 2 plus: Ηχοσύστημα Sound by Bose και Premium Απόδοση

Το κορυφαίο μοντέλο της νέας σειράς, τα moto buds 2 plus, απευθύνεται στους χρήστες που απαιτούν απόλυτη καθαρότητα ήχου και απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ επαγγελματικού και προσωπικού περιβάλλοντος. Η συσκευή φέρει την πιστοποίηση Sound by Bose, ενσωματώνοντας την τεχνογνωσία της αμερικανικής εταιρείας στον ισοσταθμιστή (EQ) και την επεξεργασία του ηχητικού σήματος.

Στο εσωτερικό κάθε ακουστικού βρίσκεται ένα υβριδικό σύστημα οδήγησης. Οι δυναμικοί οδηγοί 11mm αναλαμβάνουν την απόδοση των χαμηλών συχνοτήτων (μπάσα), ενώ τα balanced armatures της Knowles εξασφαλίζουν την απαραίτητη ακρίβεια στις μεσαίες και υψηλές συχνότητες. Το hardware συμπληρώνεται από την υποστήριξη Hi-Res Audio και τον προηγμένο κωδικοποιητή Low-Latency High-Definition Audio Codec (LHDC), επιτρέποντας ασύρματη μετάδοση ήχου χωρίς συμπίεση. Παράλληλα, υποστηρίζεται τεχνολογία Spatial Audio για πιο ογκομετρική ακουστική εμπειρία.

Στον τομέα της απομόνωσης, τα ακουστικά εξοπλίζονται με σύστημα Dynamic ANC το οποίο προσαρμόζεται αυτόματα στο περιβάλλον του χρήστη. Οι τηλεφωνικές κλήσεις και οι τηλεδιασκέψεις διαχειρίζονται από μια διάταξη έξι μικροφώνων, υποστηριζόμενη από τεχνολογία Environmental Noise Cancellation και αισθητήρες υψηλού λόγου σήματος προς θόρυβο (SNR). Μέσω της εφαρμογής Moto Buds, οι χρήστες έχουν πρόσβαση στη λειτουργία CrystalTalk AI, η οποία απομονώνει τη φωνή του ομιλητή από τους έντονους περιβαλλοντικούς θορύβους.

Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά moto buds 2 plus:

Αυτονομία: 9 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής (έως 40 ώρες συνολικά με τη θήκη φόρτισης).

9 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής (έως 40 ώρες συνολικά με τη θήκη φόρτισης). Συνδεσιμότητα: Dual Connection για ταυτόχρονη σύνδεση σε δύο συσκευές (π.χ. smartphone και laptop).

Dual Connection για ταυτόχρονη σύνδεση σε δύο συσκευές (π.χ. smartphone και laptop). Λειτουργίες: Audio Share (ταυτόχρονη αναπαραγωγή σε δύο ζεύγη buds από μία πηγή) και Wear Detection (αυτόματη παύση/έναρξη με την αφαίρεση).

Motorola moto buds 2: Διπλοί οδηγοί και Bluetooth 6.0

Το βασικό μοντέλο της σειράς δημιουργεί νέα δεδομένα στην κατηγορία κάτω των 100 ευρώ, ενσωματώνοντας τεχνολογίες που συνήθως συναντάμε σε πολύ ακριβότερες υλοποιήσεις. Η Motorola τοποθετεί στα moto buds 2 ένα σύστημα διπλών οδηγών, συνδυάζοντας δυναμικούς οδηγούς 11mm με Micro Planar Magnetic οδηγούς 6mm. Η παρουσία των planar magnetic οδηγών αποτελεί σημαντική αναβάθμιση, καθώς προσφέρουν ταχύτερη απόκριση και σημαντικά μειωμένη παραμόρφωση στις υψηλές συχνότητες.

Το σύστημα Dynamic ANC προσφέρει ακύρωση θορύβου που φτάνει τα 55dB, ένα εντυπωσιακό νούμερο για την κατηγορία τιμής, ενώ πλαισιώνεται από Transparency Mode για την ασφαλή παρακολούθηση του εξωτερικού περιβάλλοντος. Όπως και στο μοντέλο plus, βρίσκουμε Hi-Res audio, LHDC codec, Spatial Audio και διάταξη έξι μικροφώνων.

Μια σημαντική διαφοροποίηση έρχεται στον τομέα της συνδεσιμότητας, καθώς τα moto buds 2 αξιοποιούν το νέο πρότυπο Bluetooth 6.0. Αυτό εξασφαλίζει ανώτερη σταθερότητα σύνδεσης, ταχύτερη σύζευξη και βελτιωμένη διαχείριση ενέργειας. Για τους gamers, η εφαρμογή προσφέρει ειδικό Gaming Mode που εκμηδενίζει το audio latency.

Διαχείριση Ενέργειας moto buds 2

Αναπαραγωγή: 11 ώρες με μία φόρτιση (έως 48 ώρες με τη θήκη).

11 ώρες με μία φόρτιση (έως 48 ώρες με τη θήκη). Ταχεία Φόρτιση: 10 λεπτά φόρτισης επαρκούν για 3 ώρες αναπαραγωγής.

Ενσωμάτωση moto ai και Smart Gestures

Η μετάβαση από το απλό hardware στο επίπεδο του οικοσυστήματος γίνεται μέσω της πλατφόρμας moto ai (διαθέσιμη σε συμβατά Motorola smartphones). Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τα gestures των ακουστικών τους (hold and press) για να ενεργοποιήσουν άμεσα λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

Οι κύριες λειτουργίες περιλαμβάνουν:

Catch me up / Pay attention: Δυνατότητα καταγραφής, απομαγνητοφώνησης και δημιουργίας περίληψης κατά τη διάρκεια επαγγελματικών συναντήσεων ή παραδόσεων.

Δυνατότητα καταγραφής, απομαγνητοφώνησης και δημιουργίας περίληψης κατά τη διάρκεια επαγγελματικών συναντήσεων ή παραδόσεων. Remember this: Εντολή απομνημόνευσης συγκεκριμένων πληροφοριών από τον χρήστη μέσω φωνητικής εντολής.

Εντολή απομνημόνευσης συγκεκριμένων πληροφοριών από τον χρήστη μέσω φωνητικής εντολής. AI Translation: Αυτόματη, σε πραγματικό χρόνο μετάφραση, διευκολύνοντας την επικοινωνία σε διαφορετικές γλώσσες κατά τη διάρκεια ταξιδιών ή επαγγελματικών επαφών.

Διαθεσιμότητα και PANTONE χρωματολόγιο

Η διαθεσιμότητα των νέων συσκευών στην Ευρώπη και κατ' επέκταση στην ελληνική αγορά, αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Τα moto buds 2 plus θα κυκλοφορήσουν στις αποχρώσεις PANTONE Cool White και PANTONE Silhouette.

θα κυκλοφορήσουν στις αποχρώσεις PANTONE Cool White και PANTONE Silhouette. Τα moto buds 2 θα διατεθούν στις αποχρώσεις PANTONE Carbon, PANTONE Violet Ice και PANTONE Gray Mist.

Με τη ματιά του Techgear

Η επιθετική τιμολογιακή στρατηγική της Motorola στο MWC 2026 δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεση της να πιέσει τον ανταγωνισμο στα όρια του. Η τοποθέτηση Micro Planar Magnetic οδηγών, Bluetooth 6.0 και συστήματος ANC 55dB σε ένα ζευγάρι ακουστικών που κοστίζει λιγότερο από 100€ (moto buds 2) αποτελεί μια ισχυρή value-for-money πρόταση για τον Έλληνα καταναλωτή, αλλάζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού στη μεσαία κατηγορία.

Από την άλλη, το μοντέλο "plus" στα όρια των 150€ έχει να αντιμετωπίσει πολύ σκληρό ανταγωνισμό από εδραιωμένους παίκτες (όπως η Huawei, η Samsung και η Sony). Η επιλογή της Motorola να συνεργαστεί με την Bose για το tuning, αλλά και η χρήση εξαρτημάτων της Knowles, εξασφαλίζουν το απαραίτητο "premium" βάρος στο χαρτί.

Περιμένουμε τα πρώτα review samples στα γραφεία μας για να διαπιστώσουμε πώς μεταφράζεται η θεωρητική απόδοση του κωδικοποιητή LHDC στην πράξη, καθώς και την πραγματική αίσθηση εφαρμογής (fit) μετά από πολύωρη χρήση, δεδομένου του εξοπλισμού που στεγάζουν στο εσωτερικό τους.