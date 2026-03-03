Η Huawei εντυπωσίασε στην MWC 2026, παρουσιάζοντας νέες συσκευές και καινοτομίες για έναν έξυπνο τρόπο ζωής

Σύνοψη

Η Huawei παρουσίασε στο Mobile World Congress (MWC 2026) στη Βαρκελώνη τη νέα γκάμα προϊόντων της, η οποία περιλαμβάνει smartphones, υπολογιστές, tablets, έξυπνα ρολόγια και ακουστικά.

Στην κατηγορία των smartphones, ξεχωρίζει η σειρά HUAWEI Mate 80 με ισχυρές δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης (AI) και το αναδιπλούμενο HUAWEI Mate X7 με τεχνολογία αιχμής στον μεντεσέ και την οθόνη.

Στον τομέα των tablets, ανακοινώθηκε το compact HUAWEI MatePad Mini 8,8 ιντσών, καθώς και συσκευές με οθόνη PaperMatte για εμπειρία γραφής που προσομοιάζει στο πραγματικό χαρτί.

Η νέα γενιά wearables περιλαμβάνει τα HUAWEI WATCH GT 6 για ποδηλασία, το HUAWEI WATCH GT Runner 2 με Intelligent Marathon Mode, και τα HUAWEI WATCH 5 και WATCH D2 για ολοκληρωμένη διαχείριση υγείας.

Το φωτογραφικό σύστημα XMAGE ενσωματώνεται στο HUAWEI Mate 80 Pro, προσφέροντας προηγμένη λήψη βίντεο με εξαιρετικά υψηλό δυναμικό εύρος, telephoto macro και slow-motion.

Το AppGallery της Huawei καταγράφει πλέον πάνω από 580 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες παγκοσμίως, εκ των οποίων τα 45 εκατομμύρια βρίσκονται στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας πλήθος δημοφιλών ελληνικών εφαρμογών (τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, delivery).

Η Huawei αποκάλυψε το μέλλον στο Mobile World Congress (MWC 2026) στη Βαρκελώνη. Με το κεντρικό μήνυμα "Now Is Yours", η εταιρεία παρουσίασε μια εκτενή γκάμα νέων προϊόντων που καλύπτει smartphones, υπολογιστές, tablets, έξυπνα ρολόγια και ακουστικά. Ο τεχνολογικός κολοσσός ανέδειξε τις τελευταίες του καινοτομίες στην τεχνολογία αναδιπλούμενων οθονών, τη φυσική κατάσταση και την υγεία, το mobile imaging, καθώς και την παραγωγικότητα και δημιουργικότητα.

Η εξέλιξη της σειράς Mate: AI και νέα πρότυπα αναδίπλωσης

Η Huawei εστίασε στις ισχυρές AI δυνατότητες της νέας σειράς HUAWEI Mate 80 και στην προηγμένη μηχανική του αναδιπλούμενου HUAWEI Mate X7.

Στον τομέα των smartphones, η προσοχή στράφηκε στις ισχυρές AI δυνατότητες της νέας σειράς HUAWEI Mate 80. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι συγκεκριμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης ενισχύουν άμεσα την αλληλεπίδραση του χρήστη μέσω έξυπνα προσαρμοσμένων λειτουργιών. Παράλληλα, στον τομέα των αναδιπλούμενων συσκευών (foldables), η Huawei παρουσίασε το HUAWEI Mate X7. Η συσκευή επιδεικνύει τεχνολογία αιχμής στον μεντεσέ και την οθόνη, στοχεύοντας να θέσει νέα πρότυπα στον κλάδο μέσω της περίπλοκης μηχανικής της.

Mobile Imaging και δημιουργικότητα: XMAGE και GoPaint

Όσον αφορά το mobile filmmaking, η Huawei προχώρησε σε επίδειξη της τεχνολογίας απεικόνισης XMAGE. Το βάρος δόθηκε στο HUAWEI Mate 80 Pro και στις σημαντικές εξελίξεις που φέρνει στη λήψη βίντεο. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν εξαιρετικά υψηλό δυναμικό εύρος, ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων, καθώς και κορυφαίες δυνατότητες telephoto macro και slow-motion. Οι χρήστες εξοπλίζονται με εργαλεία για την παραγωγή βίντεο επαγγελματικής ποιότητας.

Επιπρόσθετα, στη θεματική ζώνη "Explore Yourself", οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την εφαρμογή "GoPaint", η οποία αναπτύχθηκε in-house από τη Huawei. Η εφαρμογή διαθέτει ένα έξυπνο interface και μια πλούσια βιβλιοθήκη εργαλείων, φέρνοντας την επαγγελματική δημιουργία σε ευρύτερο κοινό.

Παραγωγικότητα και tablets: Έμφαση στο HarmonyOS και την οθόνη PaperMatte

Στη ζώνη "Your Intelligent World", η εταιρεία παρουσίασε λύσεις που εστιάζουν στην παραγωγικότητα επιπέδου PC μέσω της νέας σειράς tablets. Με την υποστήριξη του λειτουργικού συστήματος HarmonyOS, οι συσκευές επιτρέπουν την εργασία μέσω εφαρμογών όπως το WPS. Ο συνδυασμός με την εφαρμογή HUAWEI Notes απελευθερώνει τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα εκτός των ορίων ενός παραδοσιακού γραφείου.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην οθόνη PaperMatte. Η συγκεκριμένη τεχνολογία ενσωμάτωσης hardware και software προσφέρει μια ξεκούραστη για τα μάτια εμπειρία θέασης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια αίσθηση γραφής και σχεδίασης που θυμίζει πραγματικό χαρτί. Στο MWC 2026 έκανε επίσης το ντεμπούτο του το HUAWEI MatePad Mini. Πρόκειται για ένα compact tablet "ναυαρχίδα" με διαγώνιο 8,8 ιντσών, το οποίο συνδυάζει την κορυφαία έξυπνη τεχνολογία με την απόλυτη φορητότητα.

Wearables και υγεία: Προηγμένη καταγραφή και Intelligent Marathon Mode

Στη ζώνη "Energize Your Life", παρουσιάστηκαν διαδραστικά σενάρια πραγματικής ζωής για την ανάδειξη των δυνατοτήτων των νέων wearables στην υγεία και τη φυσική κατάσταση. Η εταιρεία ανακοίνωσε τρεις βασικούς πυλώνες στο hardware:

HUAWEI WATCH GT 6: Εξοπλισμένο με προηγμένες μετρήσεις ποδηλασίας με στόχο τις πιο αποδοτικές διαδρομές.

Εξοπλισμένο με προηγμένες μετρήσεις ποδηλασίας με στόχο τις πιο αποδοτικές διαδρομές. HUAWEI WATCH GT Runner 2: Ενσωματώνει τη λειτουργία Intelligent Marathon Mode. Η λειτουργία καθοδηγεί τους δρομείς σε κάθε βήμα, καλύπτοντας την προπόνηση πριν τον αγώνα, τη διατήρηση του ρυθμού κατά τη διάρκειά του, καθώς και την αναλυτική αναφορά μετά τον τερματισμό.

Ενσωματώνει τη λειτουργία Intelligent Marathon Mode. Η λειτουργία καθοδηγεί τους δρομείς σε κάθε βήμα, καλύπτοντας την προπόνηση πριν τον αγώνα, τη διατήρηση του ρυθμού κατά τη διάρκειά του, καθώς και την αναλυτική αναφορά μετά τον τερματισμό. HUAWEI WATCH 5 και HUAWEI WATCH D2: Εστιάζουν στην ολοκληρωμένη διαχείριση της υγείας. Προσφέρουν από εύκολη παρακολούθηση έως προληπτικές υπενθυμίσεις, παρέχοντας πλήρεις λύσεις φροντίδας στους χρήστες.

Η ανάπτυξη του οικοσυστήματος HMS και το AppGallery στην Ελλάδα

Το οικοσύστημα Huawei Mobile Services (HMS) συνεχίζει την ανάπτυξή του. Το δίκτυο της Huawei βασίζεται σε σχεδόν 30 χρόνια εξειδίκευσης στη βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Huawei διατίθενται σε περισσότερες από 170 χώρες, καλύπτοντας το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού. Η εταιρεία διατηρεί 14 κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) σε Γερμανία, Σουηδία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα.

Κεντρικό ρόλο παίζει το AppGallery, το οποίο αριθμεί πλέον περισσότερους από 580 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες παγκοσμίως. Από αυτούς, πάνω από 45 εκατομμύρια βρίσκονται στην Ευρώπη. Το κατάστημα εφαρμογών ενσωματώνει διεθνείς εφαρμογές (WhatsApp, Viber, Instagram, Facebook Messenger, TikTok) αλλά και πληθώρα τοπικών ελληνικών εφαρμογών. Ειδικότερα για την ελληνική αγορά, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank), εφαρμογές παραγγελίας φαγητού (e-Food, BOX), υπηρεσίες εύρεσης ταξί (Taxiplon) και εφαρμογές παρόχων κινητής τηλεφωνίας (Cosmote, Vodafone, Wind).

Η άποψη του Techgear

Η παρουσία της Huawei στο MWC 2026 επιβεβαιώνει τη στρατηγική της εταιρείας να επενδύει σταθερά στο hardware υψηλών προδιαγραφών, παρά τις προκλήσεις του παρελθόντος σε επίπεδο λογισμικού. Η έμφαση στις AI δυνατότητες της σειράς Mate 80 και η εξέλιξη του μεντεσέ στο Mate X7 δείχνουν ότι η εταιρεία παραμένει στην αιχμή του R&D.

Για τον Έλληνα καταναλωτή, το πιο κρίσιμο στοιχείο παραμένει η ωριμότητα του οικοσυστήματος HMS. Η πλήρης ενσωμάτωση των ελληνικών τραπεζικών εφαρμογών, των υπηρεσιών delivery και των παρόχων τηλεπικοινωνιών στο AppGallery καταρρίπτει ουσιαστικά το εμπόδιο της "έλλειψης τοπικών apps" που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, καθιστώντας τις συσκευές της εταιρείας ξανά μια απολύτως ρεαλιστική και ανταγωνιστική επιλογή για την εγχώρια αγορά.